El Sevilla FC ha sumado por su gran trabajo colectivo nuevamente tres puntos en un partido donde los sevillistas han disfrutado de su equipo en casa una vez más. La Real Sociedad, que alarga su mal momento, sólo fue capaz de anotar en dos jugadas aisladas a balón parado, de penalti y de falta en el minuto 93. A continuación, las puntuaciones de cada jugador de los nervionenses.

Titulares

Orjan Nyland: 8. Seguridad bajo palos

Con el cero a cero en el marcador aún, sacó a córner un balón que no era fácil de despejar. Estuvo concentrado en todo momento para atrapar los balones que podían suponer un peligro cortando así muchas acciones de los blanquiazules. En el penalti, André Silva le engaña a la perfección para hacer el dos a uno y en la falta que supuso el tres a dos, aunque es cierto que debió reaccionar antes, se estira e incluso llega a tocar la pelota, aunque demasiado tarde. Clave en el equipo.

Jesús Navas: 6. Persistente pero sufriendo

El capitán y leyenda del Sevilla sólo estuvo la primera mitad en el terreno de juego, al tener que ser sustituido en el descanso por unas molestias que posteriormente se confirmó que se trataba de un esguince en el tobillo izquierdo. Hasta entonces, el lateral estuvo constantemente insistiendo, subiendo para meter balones e incluso pisando área, pero sufriendo demasiado a la hora de bajar a defender.

löic Badé: 10. Insuperable

La solidez que ha encontrado el conjunto andaluz en Löic Badé es descomunal. Su partido no tiene nombre. Todos los balones que rondaban las proximidades del jugador francés acababan devueltos como si de un golpeo contra un muro se tratase. Los atacantes del equipo vasco no podían superar al defensa sevillista de ninguna forma. Las ganó todas por abajo, por arriba, anticipándose, echando cuerpo... Y, además, leyó bien los momentos incluso para animarse a subir hasta medio campo. Por suerte, las molestias que le obligaron a salir no son nada, porque es fundamental en la plantilla

La defensa del Sevilla defendiendo un córner de la Real Sociedad | Foto: Gettyimages

Sergio Ramos: 8. Dos de cal pero una de arena

El camero ha realizado un partido notable. Hoy sí, igual que días como el del S8evilla FC vs Atlético de Madrid, organizó a los suyos y no se vino excesivamente arriba, yendo hacia arriba, valga la redundancia. Supo mantener la línea defensiva a un nivel alto. No obstante, tuvo dos errores muy evitables. El primero, el penalti por una mano en una posición que no debería de tener. Y el segundo, la falta que provoca el gol de la Real en los últimos minutos y que conllevó el sufrimiento final. Sin embargo, lo equilibra con, además de su gran trabajo el resto de los minutos, un golazo de cabeza ajustadísimo al palo, inalcanzable para Álex Remiro. Puso el 3-1 que daba la tranquilidad.

Kike Salas: 10. Un defensa ofensivo

El salto de rendimiento de Kike Salas es digno de estudio. ¿De verdad éste es el mismo Kike Salas que hace algo más de un año se fue a Tenerife? Por aquel entonces el defensa prometía mucho, pero se le veía muy verde. Este año, hasta Enero, tampoco destacó y por ello no estaba siendo titular. Algunos incluso pedían una cesión para que se desfogase. Sin embargo casi de la noche a la mañana ha dado una mejoría no notable, sino sobresaliente. En esta jornada 27, estuvo imperial para frenar a los delanteros rivales, pero sobre todo hay que destacar su solidez aérea. No solo despeja todo lo que llega por alto, también lo remata. Ha demostrado ser un defensa que le gusta buscar el remate en faltas y goles y frente a la Real Sociedad realizó el casi rutinario chut peligroso, pues prácticamente cada jornada busca y encuentra jugadas como esta.

Pedrosa: 7. Haciéndose notar

No fue el partido más brillante de Adriá Pedrosa con la elástica rojiblanca. Pero tampoco se puede resaltar nada negativo. Atrás estuvo fuerte, sólido, también en parte por la ayuda que Kike Salas le ofrecía. Arriba, en algunos tramos se echó de menos esos centros suyos que van casi teledirigidos a la cabeza, como los que ha ejecutado en partidos atrás durante la temporada. Pero igualmente profundizó, se desmarcó y tiro algún que otro pase para crear peligro. Quique Sánchez Flores debería de darle más oportunidades, su compromiso no se negocia y su esfuerzo y trabajo no son para nada invisibles.

Zakharyan y Adriá Pedrosa disputando el balón | Foto: Gettyimages

Soumaré: 9. El eslavón que une defensa y ataque

Boubakary Soumaré sigue dejando corto los 15 millones de su opción de compra. El francés, de nuevo, ha cuajado un partido muy brillante. Ha aparecido en múltiples acciones defensivas y distribuyó el balón de un lado a otro, de detrás hacia delante, moviéndose por todo el centro del campo y dándole al equipo equilibrio en el centro del campo. Le faltó un poco de llegada, pero tampoco se le debe exigir ya que desempeña la función de pivote y quizá nos ha malacostumbrado a verle en todos los lugares del terreno, incluido en ataque.

Hannibal Mejbri: 4. Nervios de debutante

La gran sorpresa del once titular era Hannibal Mejbri, que por primera vez salía de titular y gozaría de bastantes minutos de juego. Había muchas expectativas puestas en el franco-tunecino, pero no se cumplieron del todo. El centrocampista saltó al césped nervioso, sin realizar una presión muy alta por miedo a cometer falta y, para más inri, cuando recibía el balón el rival le rodeaba con varios jugadores a la vez. Encimado y presionado, aunque no cometió ningún fallo grave, erró algún pase propios de alguien que necesita minutos para corregir esos fallos. El segundo tiempo lo empezó más animado, con más balón, con menos nervios e incluso logró una falta peligrosa, pero justo después fue sustituido.

Oliver Torres: 8. Movilidad en el centro del campo

Oliver Torres es uno de los jugadores que está en muchas ocasiones en el ojo del huracán de las críticas, pero hoy no se le puede reprochar nada. El jugador se ofreció para sacar muchos balones comprometidos y, mediante su famoso recurso de girar sobre sí mismo, logró en muchas ocasiones sacar el balón de zonas peligrosas y generar ocasiones rápidas de ataque. Además suma una gran asistencia en su cuenta personal, para cerrar un partido bastante notable del extremeño.

Hannibal Mejbri en su debut como titular | Foto: Gettyimages

Isaac Romero: 9. Siempre presente

En el partido frente a la Real, el canterano Isaac Romero no tuvo la puntería igual de fina que en otros partidos. Pero no lo necesitó para ser uno de los mejores del partido. Siempre que un balón iba a zona de ataque, ahí estaba el lebrijano para lucharlo, ganarlo y tratar de hacer daño. Además, dio una asistencia de gran nivel para que En Nesyri pusiese el segundo y, en el primero, aunque no le cuenta como asistencia, no duda en chutar para que posteriormente la pelota quedase a pies de En Nesyri y que marcase a placer. Su lucha y entrega ha quedado claro que están siempre presentes.

Youssef En Nesyri: 10. Merecido MVP

El partido de Youssef En Nesyri es para enmarcar. En cuestión de 15 minutos ya llevaba un doblete. El primer gol casi se lo encuentra, aunque también hay que estar ahí. Pero el segundo, es un gol que poca gente podía esperar. Un disparo potentísimo, donde Álex Remiro casi ni la vio, y que reventó la red desde una posición casi sin ángulo para marcar. En Nesyri lo vio, creyó y ejecutó. Vaya si lo hizo. Estuvo en varias ocasiones cerca del Hat Trick y se animó incluso a hacer un centro de rabona digno de los mejores "10". Añadido a una constante lucha, esfuerzo y sobreesfuerzo durante los 96 minutos disputados, que le llevó a terminar el partido tumbado de agotamiento, es sin duda un MVP muy digno.

Isaac y En Nesyri, la dupla de oro del Sevilla FC | Foto: Gettyimages

Suplentes

Suso: 7.5. Saber estar

Poco después de iniciar la segunda parte entró Suso por Mejbri y el gaditano supo manejar el balón en todo momento. Aunque no aportó velocidad, algo propio de un jugador de sus cualidades y calidad, tampoco el equipo lo necesitaba. Había que tener el balón arriba, saber qué hacer con él y generar peligro a través de balones colgados o disparos lejanos. El futbolista español es un crack en eso y contra el equipo vasco estuvo más que correcto en todo momento.

Nianzou: 6. Sin excesivo sufrimiento

Salió a sustituir a Löic Badé y, nada mas salir, se encontró con una amarilla un tanto injusta, ya que era la primera entrada que realizaba y no fue siquiera agresiva ni frenaba un ataque claro. Aún así es un jugador que está acostumbrado a jugar en este contexto y una amonestación no le suele achantar. El resto de minutos estuvo correcto. Sin el mismo trabajo que el defensa al que reemplazó, pero entendiéndose con Ramos los minutos que restaban y atento a los balones a la espalda que su rival realizaba.

Alejo Véliz: 5. Luchando pero sin protagonismo

Alejo Véliz es un jugador de esos que la afición quieren ver más. Una pena no haberle visto frente a la Real Sociedad con Isaac Romero, parece que se hace de rogar ver a ambos juntos. Estuvo como siempre peleón el argentino, echando cuerpo en cada disputa de balón y tratando de ganarlos todos. Sin embargo, el momento del partido que ya era, no permitió que se le viese mucho, pues los suyos estaban ya centrando sus esfuerzos en sufrir lo mínimo y cerrar la victoria.

Sergio Ramos en el cabezazo que supuso el 3-1 | Foto: Gettyimages

Juanlu Sánchez: 6,5. Presente atrás, ausente delante

El jugador canterano salió para sustituir a Jesús Navas en el descanso debido a su lesión, y atrás no desempeñó mal encuentro. De hecho, fue mejor que el que estaba realizando el 16 del Sevilla. La real empezó a necesitar de más esfuerzo para superar ese costado del campo. Sin embargo, en ataque estuvo más ausente, sin mucha presencia suya a la hora de colgar balones y casi siempre aparecía alguien por ahí que no fuese él para recibir el balón. Aún así, desde que volvió Navas su nivel ha vuelto a mejorar un poco. Frente a la UD Almería le toca retornar al once inicial.

Manu Bueno: 6. Correcto con pocos balones

El jugador habitualmente titular en el filial sevillista, que ya ha jugado anteriormente en el primer equipo, salió a tratar de mantener el resultado y no llevarse ningún susto. No estuvo muchos minutos, y de ahí que tampoco pueda tener más puntuación. Pero lo que hizo, lo hizo bien. De hecho gracias a una gran salida de balón suya, se sacó la pelota del campo sevillista para finalizar en terreno realista, y el resto de minutos que quedaba en el cronómetro, se disputaron en dicha zona. Sin esa salida, quién sabe si lo jugada podría haber acabado en un ataque peligroso para los visitantes.

Quique Sánchez Flores: 7. Buen planteamiento, gestión mejorable

El equipo salió a arrollar a la Real Sociedad. Conscientes del estado de forma del equipo que recibían y que salían con suplentes, sacó el once más competitivo que tenía. Por fin le dio la oportunidad a Mejbri y esperemos que, aunque no brilló, sea consciente que Roma no se construyó en un día. Y el franco-tunecino no va a ser el MVP en el primer partido donde tiene más de tres minutos. Debe ponerle más. El planteamiento en el transcurso del partido fue muy bueno, en todo momento el Sevilla sabía a lo que jugaba y lo hacía bien. La gestión, aunque mejor que otros días, si fue mejorable. Isaac llevaba necesitando un cambio 15 minutos antes de que lo realizase allá por el 85. En Nesyri igual. Mejbri fue reemplazado cuando empezaba a carburar y mejorar sus prestaciones, e incluso a animarse con la grada. Sea como fuere, ha logrado otra victoria importantísima y esta vez sí, se notó el trabajo desde el banquillo