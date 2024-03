El técnico del Granada CF, Alexander Medina, ha comparecido ante los medios de comunicación en la mañana de este viernes en la previa al choque de los nazaríes ante el RCD Mallorca este sábado, a las 14:00 horas.

El uruguayo ha calificado la semana como "normal en el tema sanitario". "Están todos disponibles, excepto Sergio Ruiz por la sanción y Vallejo, que tiene una situación particular", ha continuado.

Se le ha visto ilusionado y motivado para seguir. Quizás en exceso, pero el propio Cacique ha afirmado que viene "por naturaleza". "Afrontamos el partido para ganar. Ahora mismo no está en mi cabeza cortar un contrato. Me veo con las ganas, fuerzas e ilusión para revertir la situación", ha dicho.

Sobre la baja de Sergio Ruiz, de quien ha dicho que "ha sido uno de los jugadores más regulares y un fijo en la alineación" ha mantenido que va a ser difícil sustituirle, pero confía mucho "en los jugadores que lo suplan". "Están capacitados para ello", ha indicado.

Una de las claves para poder acercarse a la victoria contra el Mallorca según Medina es que deben "tener regularidad en el partido y no bajar el listón". "Aspiramos a hacer un partido largo en rendimiento y que haya regularidad. Sabemos los puntos fuertes y débiles del rival", ha mantenido.

Pese al malestar general en la parroquia nazarí, para el técnico apenas ha habido malos choques desde su llegada, "salvo el partido ante Villarreal". De hecho, ha verbalizado que tienen "con qué revertirlo". "Me siento con un equipo identificado en la primera parte del duelo ante la Real Sociedad. Queremos mantener esa regularidad para poder reflejarlo. Este equipo tiene para ilusionarnos. Hay argumentos", ha dicho.

"El Mallorca viene en un gran estado de forma. Se coló en la final de la Copa del Rey. Es un rival que viene con una gran carga anímica. Tenemos que salir con personalidad para poder explotar nuestras virtudes. Tenemos que entender que los partidos duran. Hay que vivirlo como una auténtica final", ha comentado sobre su contrincante.

Para concluir, también fue cuestionado sobre su futuro: "Me enfoco en el próximo partido. Nosotros siempre somos optimistas. Así es mi personalidad. Esto es fútbol y sabemos que siempre hay rumores cuando las cosas no van bien. Confiamos en nuestro trabajo. Después, obviamente me generaría ilusión seguir en el Granada. Nos han apoyado y apoyan".