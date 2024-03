Osasuna B aguó una tarde de fútbol preciosa en un Reina Sofía que registró una asistencia de 3856 espectadores. Sin presencia de afición visitante, el feudo charro enmudeció tras el primer tanto de los visitantes, que se adelantaron en los primeros minutos. Unionistas logró el empate a la salida de un córner al filo del descanso, pero un gol de Yoldi nada más comenzar el segundo acto puso el 1-2 definitivo. Muy erráticos los locales, bastante imprecisos y nerviosos durante todo el partido, factor clave para impedir que los de Ponz sumarán algún punto hoy.

Unionistas de Salamanca se mantiene así en la novena plaza con 36 puntos, a la espera de que el Lugo juegue mañana en Ponferrada. Osasuna B escapa de la quema y se coloca en la 13ª plaza con 33 puntos, también a la espera del partido de la Real Unión.

Dominio rojillo y empate in extremis

Desde el comienzo del partido, Osasuna concentró sus ataques en el costado izquierdo, sobrecargando a un Camus que no tuvo su mejor tarde. Desde dicha banda, comenzó avisando el filial rojillo con un cabezazo de More por encima del travesaño y una volea de Yoldi que rozó la portería charra. El primer acercamiento de los salmantinos llegó con un cabezazo de Teijeira que Stamatakis blocó sin problema alguno. El juego trabado y errático de ambos equipos no ofrecía el mejor espectáculo, pero después de otra internada por la banda izquierda, Eneko puso un pase al pie de Xabi Huarte, que empujó el esférico para adelantar a los de Lezama en el electrónico en el minuto 26'.

Podría esperarse que el tanto de los pamplonicas fuera un aliciente para que los de el barrio de La Vega se animasen a buscar el empate, pero sin embargo, los visitantes controlaron durante la mayoría del primer acto la reacción salmantina. Unionistas solo pudo acercarse a la meta rival con disparos sin mucho peligro, canalizados desde el costado izquierdo, gracias a un Teijeira que fue de lo único salvable de la primera parte. Los pamplonicas no se hicieron pequeños ante la presión del Reina Sofía, y con una volea de Auría estuvieron a punto de poner el 0-2 pasada la media hora de juego.

Sin embargo, cuando ya yacía la primera parte, Teijeira botó un córner raso que Ekaitz remató al fondo de las mallas desde el área pequeña para poner el empate. El gol sentó como un jarro de agua fría a los navarros, que se quedaron con la miel en los labios y tuvieron que redimirse ante la igualada local.

Ekaitz pidiendo el córner | Foto: La Gaceta.

Crispación e impotencia en el Reina Sofía

El filial pamplonica salió de vestuarios como un tiro; apenas tres minutos después del comienzo del segundo acto, Yoldi remató un centro cruzado que se coló en la puerta de Iván con suspense tras rebotar en la base del poste. Pasada la hora de juego, Unionistas de Salamanca seguía encontrando muchas dificultades para construir juego y se ceñían a envíos largos que pocas veces creaban peligro. Con 20 minutos por jugar, una buena combinación salmantina acabó en un mano a mano que Alfred no consiguió definir tras que el balón botara por irregularidades del terreno. Sin embargo, tras esta llegada de los locales, el conjunto dirigido por Daniel Ponz comenzó a jugar con más cabeza, en detrimento de la presión osasunista que dejó de ser tan intensa.

La imprecisión lastró a Unionistas, que a pesar de mostrar una faceta mucho más ofensiva en los últimos compases del encuentro, no fue capaz de aprovechar el arreón final. Un disparo de Alfred desviado por la defensa y un cabezazo de Nespral que se marchó por encima del arco rival fueron las únicas opciones de empatar que creó el equipo salmantino, que para rematar el encuentro, cometió un penalti tras una contra navarra. Iván Martínez adivinó el disparo de Jon García, dando esperanzas a los salmantinos. Aún así, los locales no fueron capaces de transformar unos últimos de dominio en el empate, y tras cuatro de descuento, Manuel Ángel Pérez Hernández señaló el final del partido.