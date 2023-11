Este Dépor no funciona

El Dépor de Idiakez volvía a Riazor, a su estadio, un feudo que está costando mucho, esta temporada conseguir buenos resultados, el equipo está yendo de menos a más, en las últimas jornadas los gallegos no concedieron goles en su feudo, la visita del Nastic de Tarragona y con Mackay en portería, mientras que el último encuentro sería Germán Parreño quien tendría la titularidad y no concedió gol alguno. Volvía a repetir defensa el cuadro blanquiazul, mientras que en la medular nuevamente José Ángel, Salva Sevilla y Diego Villares formaban el trivote, en zona ofensiva Lucas y Davo repetían titularidad y Hugo Rama sustituía a Pablo Valcarce. Pese a todo ello, la gran novedad del Dépor estaba en el banquillo, la vuelta luego de varios meses de Yeremay Hernández. Un viejo conocido visitaba Riazor, el ex blanquiazul Svensson volvía al estadio que tantas alegrías dio la pasada temporada.

Errores en la portería

El partido comenzaba con un Osasuna mejor plantado en el terreno de juego, pero el equipo local era el que llevaba más peligro por banda izquierda, Hugo Rama y Lucas Pérez eran los jugadores que más aparecieron en estos primeros instantes de encuentro. La presión alta que propuso el equipo rojillo en los primeros instantes fue intensa y fruto de ello llegaría el primer tanto. Robo en el medio y rápido contragolpe, Ander Yoldi y Agirre condujeron esa gran contra, Agirre desde la frontal con su pierna zurda dispara, un disparo muy centrado, el guardameta Germán no es capaz de atraparlo, un error gravísimo, deja el balón muerto en el interior del área, Ander Yoldi lo aprovecha para hacer el primer tanto. Un gol que dejó en evidencias a la defensa blanquiazul, Pablo Vázquez y Balenziaga no acompañaron la jugada y el error grave, el de Germán, dejando un rechace en el medio del área.

Así ha sido el primer gol encajado por el #Dépor pic.twitter.com/ehIidMGLDu — Dépor VAVEL (@Depor_VAVEL) November 26, 2023

​ Lucas Pérez no probo su disparo en el partido | Dani Otero

Los nervios se apoderaron de los aficionados blanquiazules que recriminaron la actitud de los suyos en esta primera media hora de encuentro. Luego de esa reprimenda el Dépor se vino arriba y comenzó a llegar a la portería de Stamatakis, antes de llegar a los últimos compases de la primera mitad, llegaba el empate herculino, un gran centro desde la derecha de Paris Adot lo hacía bueno Diego Villares, un maravilloso remate de cabeza ajustado al palo, tras un leve toque en la madera entraba en el interior de la portería rojilla. Antes de llegar al descanso, Villares nuevamente de cabeza tendría otra buena ocasión, esta vez su remate no encontraba portería. Gris primera parte del equipo de Idiakez que no dejaba muy contenta a la parroquia blanquiazul.

A la salida de vestuarios, los gallegos pusieron más intensidad y tuvieron varias llegadas peligrosas a la meta de arquero griego, la más clara en la cabeza de Pablo Vázquez, el central remató en el área un gran centro de Paris Adot, el guardameta Stamatakis con una buena intervención salvó a su equipo.

​ Pablo Vázquez tuvo varias ocasiones de cabeza | Dani Otero

Salva Sevilla sería el siguiente en intentarlo, un disparo lejano del mediocentro blanquiazul no encontraba la meta navarra. A falta de veinte minutos de finalizar el encuentro apareció una de las ocasiones más claras para los gallegos, una jugada combinativa entre Davo y Villares era finalizada por Jose Ángel, un zurdazo suyo era rechazado por el central cerca de línea de gol.

Movería el equipo el entrenador vasco, dando entrada a Yeremay Hernández, el canario luego de unos meses fuera del equipo por lesión, reaparecería con una gran actuación, la primera jugada de peligro sería con su socio Lucas Pérez, el canario cedía al de Monelos que no encontraba a nadie en el interior del área. Lucas tuvo varias ocasiones para intentar disparar, pero quiso seguir asistiendo a sus compañeros, en lo que va de temporada el delantero blanquiazul cuenta con cinco asistencias en su zurda.

En los minutos finales la zurda de Lucas volvió aparecer, un centro del delantero blanquiazul encontró la cabeza de Paris Adot, la gran intervención de Stamatakis salvaría a los suyos e impedía que los blanquiazules sumaran de tres.

Tan solo cuatro victorias en temporada

Séptimo empate del Dépor y el segundo consecutivo, colocan al cuadro gallego undécimo clasificado con diecinueve puntos de cuarenta y dos posibles, malos números para los de Idiakez que en la próxima jornada volverán a jugar contra un filial, el próximo domingo 3 de diciembre a las 17:00 frente al Barça B.

Ficha Técnica:

RC Deportivo de la Coruña: Germán Parreño, Paris Adot, Balenziaga, Pablo Martínez, Pablo Vázquez, Salva Sevilla, José Ángel, Diego Villares, Hugo Rama, Davo y Lucas Pérez. También jugaron: Yeremay, Valcarce y Martin Ochoa.

CA Osasuna Promesas: Stamatakis, Jorge Moreno, Adama, Ibaider Garriz, David Rabadan, Agirre, Ander Yoldi, Guillem Molina, Eneko, Svensson y Jon García. También jugaron: Mutilva, Azcona, Buján, Mauro y Dufur.

Goles: 0-1: Ander Yoldi, min.22; 1-1: Diego Villares, min.37

Árbitro: Carlos Fernández Buergo

Estadio: Abanca Riazor. 16637 espectadores.