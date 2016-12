A falta de jamón buenos son tantos

Franquea todos los espacios de su particular área técnica, esa que, por cierto, tiene la evidente mella del roce de sus zapatos. Diego Pablo Simeone no está acostumbrado a tomar asiento. Esta vez, el que estaba enfrente no fue el Bayern de Múnich, no fue el Fútbol Club Barcelona y ni siquiera es un equipo de primera división. El Atlético de Madrid se midió al Guijuelo en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con el pequeño aliciente de que en la ida los rojiblancos habían marcado seis; comodidad que no pareció suficiente para que el Cholo plantara sus posaderas sobre el asiento que lleva su nombre en el Vicente Calderón.

Trámite encauzado

Era el minuto 33' y en el Manzanares aplaudían unánimemente, no había ningún cambio de alguno de los jugadores a los que apoyan, en ese momento no había tanto rojiblanco y ni siquiera una buena jugada que celebrar. La afición aplaudía arrimando el hombro hacía Raúl que había visto la tarjeta roja por doble acumulación de amarillas en la primera mitad sin un motivo demasiado aparente y cuando los suyos ya luchaban marea arriba contra tres tantos. El trámite del Atlético comenzó rápido a fraguarse, fue Gaitán quien en el minuto 16’ adelantaba a los colchoneros tras una gran jugada de Thomas. Correa cinco minutos más tarde se quiso sumar a la fiesta y subía el segundo al marcador rojiblanco. Por su parte, Juanfran no quiso ser menos y se enfundó en el papel de delantero y mediante un misil ponía el tercero ante la mirada atenta de Carlos Morales.

El Guijuelo no se deprimió a pesar del chaparrón y se aventuró a tentar los guantes de Moyá, desde el lateral derecho de la portería visitante consumaban un tiro sólido que salía repelido por los guantes del guardameta colchonero. Instantes más tarde, Fernando Torres, que volvió a galopar a sus anchas por el Manzanares, subía el cuarto al marcador rojiblanco al filo del descanso.

Regreso de Cerci para cerrar el año

La principal emoción de la segunda mitad resultó ser la vuelta de Cerci al terreno de juego. Era el minuto 61’ cuando se encendía el luminoso y entraba el italiano. Los casi 15.000 asistentes que acabaron poblando el Calderón aplaudían ante lo que se confirmaba como el primer minuto del jugador en lo que va de temporada. Minutos más tarde tenían la actividad asegurada: las carreras a la valla del córner de la grada inferior para cantarle a Alessio.

El Guijuelo saltó al césped del Manzanares y ni Xabier Estrada pudo arruinarles la noche. Era el minuto 78’ cuando Pino, que había salido del banquillo, anotada el primer tanto de los verdiblancos en la eliminatoria y con la testa la enviaba al fondo de las redes de la portería de Moyá. Los suyos y el propio Calderón festejaban el tanto. Así, con las intentonas colchoneras por marcar el quinto y la resistencia visitante que, de vez en cuando se acercaba al área local, se consumó el último choque que verá este año el Vicente Calderón.

Los casi 15.000 asistentes que se presenciaron en el estadio no pudieron degustar jamón de Guijuelo; eso sí, pudieron festejar cinco tantos y el regreso de Cerci a la convocatoria y al terreno de juego. El próximo año, tal y como dicen, tendrán que tomarse las uvas 21 kilómetros más allá y con un escudo de diferente estética; el fondo sur del Calderón, por su parte, se resiste a aceptarlo y finalizó la contienda al ritmo "del escudo no se toca". El Atlético ya está en octavos ante los pasos inquietos de un Simeone que nunca llegó a tomar asiento, ni si quiera el de la sala de prensa a la conclusión del choque; será la Navidad.