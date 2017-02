Simeone: "Pusimos el alma y el corazón, nos vamos con la cabeza muy alta"

Google Plus

Simeone / Foto: @Atleti

“Orgulloso”, así afirmó sentirse Diego Pablo Simeone tras el esfuerzo realizado por el Atlético de Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Los rojiblancos empataron a uno frente al Barcelona, un resultado insuficiente para estar en la final copera y pelear por el título. Sin embargo, la imagen ofrecida por el conjunto colchonero fue magnífica, de ahí el reconocimiento del técnico: “Competir como lo hacemos después de cinco años no es fácil. Pusimos el alma y el corazón. Jugamos la eliminatoria con pasión y nos vamos con la cabeza muy alta. Me voy con la sensación de orgullo”.

"Me habría gustado jugar mal y estar en la final, pero me voy con un montón de sensaciones positivas”

El entrenador rojiblanco se mostró especialmente contento con los primeros minutos de los suyos: “En todo el partido vi siempre opciones. Hicimos 35 minutos muy buenos, presionamos, bien, tuvimos criterio e hicimos daño. Ojalá podamos mantener esto en Liga”. Porque los colchoneros se han quedado fuera de la competición, pero no se puede negar que el Atlético hizo un buen partido a nivel de juego. ”Me habría gustado jugar mal y estar en la final pero me voy con un montón de sensaciones positivas”, afirmó Simeone con resiganción.

Pero finalmente será el Barcelona quien dispute la final copera. Una clasificación que, según El Cholo, merecen porque así lo refleja el resultado: “Ante todo cuentan los números, ellos hicieron un gol más que nosotros”.

En cuanto a las polémicas decisiones del árbitro, el técnico argentino dejó estas confusas declaraciones: “Desde todos los lados se ve lo que más conviene a cada equipo, pero sí tengo claro que en Champions tenemos más opciones que en Liga o en Copa”

Llegó a su fin la aventura copera del Atlético de Madrid esta temporada y Simeone se despide así de una competición que le encanta. Un sentimiento que no esconde: “La Copa es fantástica, nunca estás fuera y siempre hay que entregarse”.