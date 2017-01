Los primeros tres puntos del 2017

Google Plus

Comenzaba el partido y antes de cumplirse el minuto uno la afición ya aplaudió a los suyos debido a una gran presión ejercida arriba. Le marcaban el camino que quieren seguir en Heliópolis. Sin embargo, el primer tiro a puerta del encuentro corría a cargo del Leganés, pero Adán no tuvo problemas. El Real Betis quería romper esa estadística que dice que los verdiblancos no le han ganado a los pepineros en el Benito Villamarín desde que estamos en el siglo XXI

De nuevo, ya en el minuto diez de partido, se volvían a escuchar aplausos en el feudo verdiblanco. Una buena jugada de los verdiblancos acababa con un centro de Durmisi que rebotaba en un jugador pepinero. El Real Betis no quería que el Club Deportivo Leganés tuviese la pelota. Cuando los llegados desde Madrid intentaban sacar el balón jugado desde atrás se tejía una red para cortar todas las líneas de pase de los de negro. A partir de ahí, intentaban jugar. El primer tiro a puerta de los verdiblancos llegaba a cargo de Riza Durmisi en un lanzamiento de falta después de que Mantovani derribase a Tonny Sanabria en la frontal del área.

El segundo tiro a puerta de los de Víctor Sánchez del Amo partía de nuevo de las botas del lateral danés Riza Durmisi, pero se marchó demasiado alto. La disputa del balón estaba en el centro del campo, donde el Real Betis tenía a un Dani Ceballos muy solidarios en las ayudas defensivas y a un Petros lento cuando le tocaba dar un pase a un compañero.

Llegaba otra vez el Real Betis al área de los pepineros. Rafa navarro centraba un balón desde la derecha pero Rubén no llegaba. Ni un minuto después se repetía la jugada pero con un protagonista distinto; era Sanabria quien centraba y esta vez Rubén Castro sí llegó, pero no hubo suerte. Dicen que la suerte se busca y el Betis lo estaba haciendo. Tras esas dos jugadas similares, el peligro a la portería de Campagne llegaba esta vez por la banda izquierda. Durmisi centraba el balón a ras de césped pero el guardameta se adelantó al delantero canario por casi nada. En muchas de las jugadas de los verdiblancos participaba el francés Jonas Martin, tocando bien el balón en la frontal del área y a veces incluso disputando balones aéreos. Con esto se llegaba al ya tradicional homenaje a Miki Roqué en el minuto 26 de partido. La grada al completa recordaba al central catalán coreando su nombre, ya toda una costumbre.

Pasada la media hora de partido llegaba una mala noticia para el Real Betis. Víctor Sánchez del Amo tenía que hacer el primer cambio. El paraguayo Tonny Sanabria se marchaba del terreno de juego y entraba Álex Alegría. Tras esto un contraataque del Real Betis acabó con una falta en la frontal del área pepinera, un pelín escorada. La lanzaba Dani Ceballos y lo hacía por encima de la portería de Campagne.

El partido se descontrolaba y empezaba a llenarse de errorres en el centro del campo.Los errores verdiblancos en la mitad del campo los corregía atrás un gran Germán Pezzella, que se ganó algún que otro aplauso esporádico. El nivel tan alto que había mostrado el Real Betis Balompié en la presión arriba había bajado significativamente y eso permitía al Leganés salir más cómodo desde atrás. Se llegaba al final de una primera mitad en la que el Betis fue de más a menos y que pudo haberse puesto por delante en varias ocasiones pero no tuvo suerte.

La segunda mitad decidió

Empezaba la segunda mitad y tan solo tres minutos habían transcurrido cuando Rubén Castro ya tuvo un chut a puerta, que detuvo Campagne. El canario no tiene otra cosa en la mente que marcar, como todo buen delantero. Los tres palos son su objetivo. Por fín llegaba el gol a favor de los verdiblancos que tanto deseaba el canario. Gol que se sumaba a la cuenta de Rubén Castro tras un extraordinario pase del utrerano Dani Ceballos que dejó al 24 solo ante el guardameta pepinero.

Tras una réplica pepiera sin peligro y un gran gesto técnico de Rubñen Castro, el colegiado concedía córner a favor de los de las trece barras, pero acabó en nada. El partido seguía desequilibrado, aunque no en exceso, a favor de los de Víctor Sánchez del Amo. Presionaban cuando no poseían el balón, y movían de lado a lado cuando estaba era suyo. El Leganés intentaba despertar. O más bien, su entrenador intentaba despertarlos con dos cambios. El técnico madrileño del Real Betis Balompié también recurrió a los cambios. Introdujo en el verde al serbio Darko Brasanac y retiró al centrocampista brasileño Petros. No parecía variar la táctica de los locales.

En el último cambio del Betis, el técnico ex del Deportivo buscaba velocidad, y dio entrada a Piccini, sustituyendo a Rafa Navarro. El canterano fue aplaudido debido a su gran actuación en el día de hoy. Tras esto llegaba un ocasión clarísima para los de las trece barras. Jonas Martin chutaba a portería desde dentro el interior del área y balón se marchó rozando el palo.

En el córner siguiente pudo haber supuesto el dos a cero si no hubiese sido por los defensas pepineros que rechazaron varios lanzamientos, entre ellos los de Jonas Martin y Rubén Castro. En la jugada inmediata, un error del recién ingresado Piccini propició la carrera de Darwin Machís, pero Dani Ceballos pudo dificultarle el lanzamiento y Antonio Adán, detenerlo.

Al poco de esto, otra ocasión de peligro favorable a los de Heliópolis: un lanzamiento de Rubén Castro que se fue por poco. La táctica del Real Betis Balompié era el de no dejar jugar al CD Leganés. Las únicas ocasiones de los pepineros fueron en jugada al contraatque, y ninguna hasta el momento había hecho peligrar el marcador.

Llegó el segundo gol del Real Betis Balompié. Tras un intento tímido del Leganés, el balón llegó a la zona defensiva del Leganés, el central falló, producto de la presión del Betis, y Álex Alegría se la dio a Piccini para vencer a Campagne. El italiano hacía el dos a cero y acerca, aún más, los tres puntos.

El italiano celebraba con rabia el tanto, ya que minutos antes había sido pitado por la hinchada verdiblanca. Tras esto fue aplaudido por una acción defensiva. Marcar sienta bien. El Real Betis no le concedía nada en defensa al Leganés.

Estrada Fernández decretó el final del encuentro y el Real Betis sumaba los primeros tres puntos de este año recién comenzado. Tres puntos, ovación de la afición, y a seguir trabajando para hacerlo igual en el siguiente partido.