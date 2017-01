Víctor Sánchez del Amo: "Estamos en Primera División, nunca vas a ganar sin sufrimiento"

Google Plus

Víctor Sánchez del Amo, entrenador del Real Betis | Foto: Raúl Pajares - Vavel

El año nuevo no ha traído novedades al Real Betis Balompié. Al menos en lo que a partidos disputados en casa se refiere. Como ya viniera haciendo durante los últimos encuentros frente a su afición, en esta tarde de domingo los de Víctor Sánchez del Amo han vuelto a sumar, cumpliendo, así, el objetivo de “conseguir tres puntos” que los hacen acercarse “al lugar de la clasificación” en el que quieren estar: “La victoria nos permite encarar el final de la primera vuelta con optimismo y con todo lo que queremos para seguir creciendo y escalando posiciones en la segunda vuelta”.

Sin embargo, conseguirlos no ha sido fácil. Enfrente tenían a un Leganés que, como bien explicaba el técnico verdiblanco tras el encuentro, está poniéndoselo difícil incluso a los equipos más grandes: “El Real Madrid tardó por ejemplo más de 40 minutos en hacerle un gol”. Y con el Betis no iba a ser menos. Aunque, en ese aspecto, Víctor lo ha querido dejar claro: “Estamos en Primera División y nunca vas a ganar sin sufrimiento”. Y continuaba: “Los partidos en esta categoría son muy sufridos, a nosotros nos va a costar igual que al resto, no somos mucho más que nadie para sacar los partidos de una manera más fácil”.

"En el descanso hemos ajustado algunas cosas y hemos salido más intensos, con los cinco sentidos puestos en estas situaciones" Un partido en el que, además, se ha visto el “trabajo colectivo” en el que el madrileño lleva haciendo hincapié desde su llegada a Heliópolis. Trabajo que ha hecho que, aunque con mucho esfuerzo, los goles y la victoria acabaran llegando: “Hemos tenido que hacer un juego más directo del que pretendíamos, aunque hemos ganado las segundas jugadas y hemos estado cerca de culminar alguna jugada pero nos ha faltado la precisión para la finalización de esos jugadores que sí apareció en la segunda parte. En el descanso hemos ajustado algunas cosas y hemos salido más intensos, con los cinco sentidos puestos en estas situaciones. Hemos sido capaces de hacerlo y finalizar con los jugadores que tenemos. Eso ha decantado el partido”.

Aunque satisfecho por la actuación de Dani Ceballos o el gol de Piccini sobre el que opina lo siguiente: “Es un magnífico profesional y tiene una autocrítica tremenda, se entrena con muchas ganas de crecer y mejorar”, el encuentro también ha dejado un amargo sabor de boca. Y es que, en el minuto 35, un pinchazo obligaba a Tonny Sanabria a retirarse del césped del Benito Villamarín. “Seguramente sea una rotura muscular”, afirmaba Víctor en rueda de prensa. Efectivamente, las primeras pruebas se han decantado hacia una lesión en el cuádriceps derecho, aunque, según ha informado minutos después el club, no será hasta el martes cuando se ofrezca un diagnóstico definitivo.

Pero, a pesar de todo, Víctor acaba el primer partido del año satisfecho: “Estoy muy contento, a pesar de esos momentos de incertidumbre con alguna alternativa donde nos estaba costando hacer buen juego porque el Leganés defiende muy bien, los jugadores se han venido arriba. Hemos conseguido que la afición se active y vuelva a estar animando al equipo para hacer una ocasión y otra y que entre todos consiguiéramos el resultado”.