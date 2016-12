Anuario VAVEL Celta 2016: John Guidetti, un 'killer' mediático

Google Plus

Si se hiciera una encuesta entre el celtismo acerca de los jugadores más queridos, independientemente de su rendimiento sobre el terreno de juego y solo contando simpatía o cercanía con la afición, John Guidetti estaría entre los dos primeros. Son palabras mayores, ya que el celtismo tiene en mente otro jugador para el que el 2016 también ha sido su año: Iago Aspas. Pero Guidetti se ha ganado a pulso a la afición a base de gestos cercanos y de futbolista diferente: un futbolista afable, divertido y sincero. Pero no vive solo de su imagen. Su rendimiento sobre el terreno de juego tampoco deja muchas dudas. Sus minutos no son los de los Aspas u Orellana, y sin embargo está situado como el segundo máximo goleador del equipo, solo superado por el incomensurable año de Aspas.

Vigo, su sitio

2016 ha sido uno de sus mejores años. Después de muchas temporadas dando tumbos por el fútbol europeo, después de que una complicada lesión casi le aparte del profesionalismo, cayó en el sur de Galicia de la mano de un proyecto que le apasionó. El tiempo parece haberle dado la razón a la decisión de venirse a España. Como él mismo reconoció hace días, nunca había vivido en una ciudad tan pequeña como Vigo, pero le viene bien. Después de Estocolmo, Manchester, Rotterdam o Glasgow, necesitaba un tiempo para demostrar su valía y su carácter. Y se puede que en Balaídos cayó de pie desde el principio. Fichado en julio de 2015, desde el principio se mostró cercano con un público que ya tenía referencias de un sueco que, muy joven, había hecho diabluras en muchos campos europeos pero que no encontraba su lugar. La conexión jugador-afición se hizo fuerte pronto y su canción, "Johnny G", se ha convertido en himno para el celtismo. Se le corea con solo salir a calentar, y si el '9' céltico anota gol, la fiesta se desata en Balaídos. Pero como decimos, John no es todo imagen, y sus datos, siempre a la sombra de Aspas ahora y Nolito u Orellana antes, no dejan muchas dudas. En temporada y media, el sueco ha anotado 15 goles en todas las competiciones. La pasada, con 12 y una participación exquisita en Copa del Rey, donde anotó tantos de bella factura como ante el Atlético en el Calderón hicieron que el celtismo se quedase prendado de su brega y su lucha, pero también de sus goles.

Guidetti es de esos jugadores temperamentales que no negocian el esfuerzo. Jamás rehuye la lucha y además no va falto de talento, como ya ha podido comprobar la parroquia de Balaídos. Ha alternado épocas mejores de cara a gol con rachas peores, pero siempre que ha salido ha aportado algo al equipo, y eso se valora por parte de la afición como por parte del entrenador. Llegado a coste cero, se rumoreó que el Celta tuvo ofertas por él el pasado verano por una buena cantidad, pero se podría decir que, hoy por hoy, traspasar a Guidetti salvo que sea por su cláusula, sería cabrear al celtismo.

Su lado más humano

Guidetti no es un futbolista al uso. Él ha dicho que sus años en Kenya, a donde se trasladó muy joven y por el trabajo de profesor de su padre, le marcaron. El país africano le ayudó a madurar como persona y futbolista, y él dice trasladar sus vivencias allí en su día a día para aprender a valorar todo lo que tiene. Tiene una asociación en Kenya, de la que se encarga personalmente, aunque como ha reconocido recientemente, le gustaría centrarse "todavía más" en ella. En Vigo, como antes en otros lugares, ha sacado el carisma de jugador diferente. En Galicia ha encontrado un lugar donde está a gusto y la gente le quiere. Además, en 2016 ha sido padre. Y el Celta le ha ayudado a asentarse con la selección de fútbol absoluta de Suecia, algo muy importante para él. Disputó la pasada EURO 2016 gracias a su buen hacer en Vigo, y aspira a seguir en las convocatorias ahora que Zlatan Ibrahimovič, el jugador más grande de la historia sueca, ha dicho adiós a la selección "vikinga".

"Somos todos amigos, desde el utillero al presidente. Me gusta todo de Vigo y del Celta".

Su cercanía con la afición es palpable en cada gesto del jugador. No rehuye jamás una firma, un saludo, una foto. Es más, le encanta. El jugador da la sensación de disfrutar del contacto con la gente, algo que otros compañeros de profesión rehuyen. Así, hemos asistido a actos como el que celebró en un colegio vigués hace unas semanas. Unos niños versionaron a coro su conocida canción, y el jugador les sorprendió en el colegio con un acto sencillo, estando cerca de los niños. Al fin y al cabo, tener a Guidetti es un valor seguro para crear celtismo. A los más pequeños les impresiona tener la presencia de un profesional tan cerca, y que un tipo como John se acerque tan a menudo puede decantar la balanza a la hora de escoger equipos de muchos niños de Vigo o gallegos. Además, en Balaídos se respira un aura especial entre afición en la grada y jugador. Se le corea cuando su nombre sale en el vídeo marcador, se le anima cuando sale a calentar, se le aplaude hasta la extenuación cuando sale y Balaídos se viene, literalmente, abajo cada vez que perfora la red visitante. Él, lo celebra con la efusividad que le caracteriza, sonríe y simplemente, dirige la orquesta.

En Balaídos, con el permiso de Aspas, hay otro ídolo. Es Guidetti, un tipo feliz que ha encontrado en Vigo su lugar en el mundo.