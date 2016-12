La temible cuesta de enero

Ryan Babel, la baja más importante para el 2017 | Foto: NurPhoto - Getty Images

Los comienzos son difíciles. En todos los aspectos de la vida empezar algo cuesta trabajo, conlleva un gran esfuerzo. Más aún cuando se habla de un nuevo año. La cuesta de enero es bien conocida por sus complicaciones a nivel físico y económico. La navidad deja huella en el cuerpo y en la cartera. Si nos fijamos en el mundo del fútbol, en concreto en el fútbol español, enero es un mes cargado de partidos. Liga los fines de semana, Copa del Rey los días de diario. Requiere un esfuerzo extra por parte del futbolista, sobretodo en aquellos clubes no acostumbrados a jugar varias competiciones, lo cual lleva a los entrenadores a realizar rotaciones en el once inicial.

Doble esfuerzo para el Deportivo

Los de Garitano, tras eliminar al Real Betis, se clasificaron para los octavos de final del torneo copero. En el sorteo realizado en la sede de la RFEF, el club gallego quedó emparejado con el Deportivo Alavés. Tras conocerse los horarios de la jornada de octavos, saltaron las alarmas en Riazor. El Deportivo apenas tendrá descanso entre el encuentro de ida frente al Alavés, programado para el martes 3 de enero a las 21:15 horas y el partido de Liga que disputará en Barcelona frente al RCD Espanyol el viernes 6 de enero a las 20:45 horas. Menos de 72 horas de descanso tendrán los gallegos para preparar la visita a la ciudad condal.

La semana siguiente, el encuentro de vuelta frente al Alavés se disputará en la ciudad vasca el miércoles 11 a las 19:00 horas. Poco más de 72 horas después, el Deportivo tendrá que recibir en el Estadio de Riazor a uno de los equipos revelación de la temporada, el Villarreal. Ese partido, correspondiente a la penúltima jornada de la primera vuelta de La Liga, está programado para el sábado 14 de enero a las 20:45 horas. Curiosamente, en un primer momento el partido se iba a disputar un día más tarde, el domingo, dejando más tiempo de descanso tanto a Deportivo como a Villarreal, pero La Liga adelantó el encuentro al sábado.

Bajas importantes

El día 1 de enero comienza el mercado de fichajes de invierno. Las oficinas del Deportivo no pararán durante todo el mes. Tras la marcha de Ryan Babel, una de las piezas claves del equipo de Garitano, el club deberá rastrear el mercado en busca de un sustituto de nivel para que el buen juego del equipo coruñés no decaiga. Otra posible baja es la del delantero Borja Valle. Su destino todavía es una incógnita, pero todo hace indicar que pondrá rumbo a La Liga 1|2|3 en calidad de cedido. Otro jugador que no está contando con minutos es el coruñés Álex Bergantiños. La afición reclama una oportunidad para el mediocentro gallego pero el míster no termina de confiar en él, por lo que una cesión podría ser lo mejor para ambas partes. Además, el marroquí Fayçal Fajr disputará este mes de enero la Copa de África con su país, siendo baja hasta por lo menos el día 24 de enero.

En el lado de los fichajes, son varios nombres los que suenan en la Plaza de Pontevedra. El mejor situado para sustituir a Babel es Fede Cartabia. Finaliza contrato con el Valencia y el jugador desea volver al Deportivo, equipo con el que jugó bastante la temporada pasada. También suena Luis Alberto, actualmente en la Lazio. Otro nombre es el de Lucas Pérez. El delantero coruñés juega poco en el Arsenal y, en caso de ser cedido, su única opción sería la de recalar en el Dépor al haber jugado ya con dos clubes esta temporada.