Siempre hay una primera vez

La alineación del Eibar contra el Alavés | Imagen: SD Eibar

Pepineros y armeros se verán las caras por primera vez en Primera División el domingo a las 16:15 horas en Butarque. Ambos equipos comenzaron la temporada con el mismo objetivo: el de no descender. Tras 15 jornadas de liga, las tornas han cambiado y los clubes se encuentran en situaciones totalmente opuestas. El Eibar se encuentra en octava posición con 22 puntos, mientras que los madrileños se encuentran decimoquintos con 15 puntos.

El Leganés, hasta ahora, no ha logrado su objetivo de convertir Butarque en un fortín. Los hombres de Garitano han ganado solo un partido en casa contra el Osasuna, han obtenido dos empates contra Atlético de Madrid y Villarreal y han perdido cuatro partidos contra Barcelona, Valencia, Sevilla y Real Sociedad. Ante los eibarreses no solo se juegan tres puntos, sino que se juegan el no caer al farolillo rojo de la clasificación, que encabeza el Sporting de Gijón del Pitu Abelardo, que tiene 12 puntos al igual que el Valencia de Prandelli.

Por su parte, el Eibar viene de una racha negativa ya que en los últimos dos partidos ha cosechado una contundente derrota ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés y un empate ante el Alavés en Ipurúa que dejó un sabor agridulce al equipo y a la afición. La tónica positiva del de Zaldívar es que ha recuperado la mejor versión del extremo Inui. El joven nipón ha recuperado la versión del año pasado y está tirando del Eibar en los momentos que más necesita el club. La única duda que mantiene el conjunto armero es si jugará Riesgo bajo palos, ya que el jugador tiene una contusión en el muslo. En el caso de que el guardameta no llegue su reemplazo sería el portero Yoel que ya jugó contra el Alavés y fue el mejor de su equipo.