Beneficios para los abonados más fieles

Foto vía: SDEibar.com

La Sociedad Deportiva Eibar ha decidido premiar la fidelidad mostrada por sus abonados y ha puesto en marcha una iniciativa, como si de un regalo navideño se tratase, para que aquellos con carnet de socio no tengan que pagar en los dos medios días de club estipulados por el club armero – las visitas de Real Madrid y FC Barcelona –.

Hasta ahora, los encuentros ante los dos grandes de la Liga Santander eran los únicos encuentros para los que los socios y socias debían desembolsar un dinero extra. Ya no tiene por qué ser así. Como respuesta a las peticiones de la afición armera, el Eibar ha decidido ofrecer una alternativa a aquellos socios que acuden al Estadio Municipal de Ipurúa jornada tras jornada. Para acogerse a esta medida y no pagar para ver los partidos frente a merengues y culés, los socios deberán acudir al partido, o ceder su abono a alguien y que éste vaya en su lugar, los 11 encuentros restantes de la presente temporada. De hacerlo, se les devolverá el dinero extra depositado para presenciar los choques frente a Barcelona y Real Madrid. De no ser así y acudir a 9 de los 11 encuentros que restan tendrían que pagar solamente por ver uno de los dos encuentros. La iniciativa no recoge a los socios que vayan a Ipurúa en 8 o menos jornadas. La devolución del incentivo se efectuará al finalizar la temporada 2016-2017, en el mes de mayo y tras comprobar los datos de asistencia, a través de una transferencia bancaria.

Mediante esta propuesta, además de premiar a los abonados más fieles, el club quiere garantizar un porcentaje alto de aforo en todos los partidos que le quedan por disputar como local, ya que la asistencia al campo ha disminuido ligeramente desde la temporada anterior. También se busca promover la costumbre de liberar la entrada cediendo el asiento en cuestión a otra persona, para llenar así los vacíos que se crean en las gradas de Ipurúa debido a los socios que no pueden asistir.

La información sobre cómo liberar un asiento puede encontrarse aquí.