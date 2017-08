Gerard Deulofeu ante su último tren para triunfar en casa

Google Plus

Deulofeu en su reestreno como jugador azulgrana. Foto: Gerard Franco

Dicen que los trenes en la vida pasan solo una vez. Para Gerard Deulofeu el tren azulgrana pasa por tercera ocasión, pero eso sí, esta ya es la última. Aquel chico joven de Riudarenes ha ido haciéndose hombre lejos del Camp Nou y madurando una personalidad complicada que no agradaba a los técnicos del Barcelona. Deulofeu ha vivido su particular erasmus en Sevilla, Everton y Milán, siendo este último club el lugar donde ha mostrado su mejor nivel. El Barça tenía la palabra definitiva para decidir si repescar o no a Gerard. Valverde ha dado luz verde a la operación y 'Deulo' vivirá la que debe ser la temporada de su consagración como jugador culé.

Un canterano rebelde

El delantero fue siempre uno de los más destacados en las categorías inferiores del fútbol base azulgrana. Ese jugador habilidoso que se marchaba del rival con suma facilidad y tenía cierta facilidad para ver puerta. Para Gerard todo fue coser y cantar hasta llegar al filial culé. El primer año en el Barça B fue de adaptación a la categoría y a jugar con gente mucho más mayor que él. Aún así, disputó treinta y tres encuentros anotando hasta nueve goles en el año de su debut en Segunda División. Una cifra más que notable para un recién llegado a la división de plata.

El curso siguiente fue el de su explosión en Segunda. El de Riudarenes fue el mejor jugador de la plantilla en un curso donde la entidad barcelonista acabó en una cómoda novena plaza. Deulofeu anotó dieciocho goles y repartió cinco asistencias por los campos de la Liga123. La Segunda se le quedaba pequeña, pero todavía no estaba preparado para dar el salto al primer equipo. El Everton llamó a las puertas del Camp Nou y Gerard se marchó de erasmus una temporada.

En tierras británicas Deulofeu aprovechó la oportunidad y rindió a un buen nivel en su primer año en la Premier. Disputó veinticinco encuentros en competición liguera en los que anotó tres tantos y asistió en cuatro ocasiones a sus compañeros. Siempre partiendo desde la derecha, zona donde se siente más cómodo en la parcela ofensiva. Su buen año llamó la atención de otro club, el Sevilla, conjunto al que fue cedido en el curso 14-15. Luis Enrique no era partidario de contar con él por su falta de implicación en aspectos ofensivos. Gerard hizo las maletas otra vez y se marchó a la Giralda.

La aventura en Nervión no salió como Deulofeu se había imaginado antes de llegar. Su participación fue de más a menos y acabó contando con muy pocos minutos en el tramo final de temporada. Emery acabó perdiendo la confianza en Gerard a medida que el curso avanzaba y el canterano azulgrana tuvo que partir de Andalucía. Eso sí, a pesar de tener un papel testimonial, Deulofeu sumó a su palmarés una UEFA Europa League con el club hispalense.

Vuelta a Everton para triunfar en Milán

En verano del 2015 el Everton volvió a las oficinas del Camp Nou con seis millones de euros para fichar a Deulofeu. El Barcelona aceptó, con el visto bueno de Luis Enrique, pero se guardó una cláusula de recompra por doce millones en los dos próximos años. Una primera campaña en Liverpool notable fue el antecedente a medio curso sin protagonismo en el club inglés. En el pasado mercado invernal apareció el Milan y se llevó cedido a 'Deulo'. Y en Italia es donde ha explotado el canterano azulgrana. Ha contribuido a que el equipo rossonero se meta en Europa tras años sin aparecer gracias a sus cuatro tantos y tres asistencias en diecisiete partidos. Media temporada que le ha valido para que el Barça confíe en él para el próximo curso.

Valverde confía en Deulofeu. Es evidente, puesto que si no fuera así, el de Riudarenes no estaría aquí. Italia ha hecho madurar al niño rebelde y ha transformado a Gerard en un extremo que, además de atacar, sabe lo que es sacrificarse para defender. La marcha de Neymar puede abrirle una puerta en la parcela atacante del Barcelona. La llegada de un sustituto en ataque de Ney es inevitable, pero el tridente ya es historia. Deulofeu tiene ante él la oportunidad de demostrar que puede triunfar en el club de su vida. Ser el jugador desequilibrante que tanto echará de menos el club azulgrana sin Neymar. Sustituir al astro brasileño no es fácil, pero Gerard Deulofeu tiene cualidades ofensivas de sobras para formar una tripleta ofensiva de garantías junto a Suárez y Leo Messi. La última oportunidad de Deulofeu de triunfar en casa. Ahora o nunca.