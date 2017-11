Alcácer vuelve a sonreír

Google Plus

Paco Alcácer, celebrando el segundo gol ante el Sevilla | Noelia Déniz - VAVEL

Antes de llegar al FC Barcelona, Paco Alcácer era todo un líder en Mestalla y jugó algún partido con La Roja, por delante de delanteros como Iago Aspas y Morata. Posiblemente, además, era de los mejores delanteros centro de LaLiga jugando al primer toque.

Este sábado, ante el Sevilla, resurgió de las cenizas logrando un magnífico doblete, con ambos goles al primer toque. De desaparecido y con un pie y medio fuera del equipo ha pasado a ser una alternativa más para Valverde y, por lo tanto, puede volver a ser útil.

Además, Luis Suárez no está pasando por su mejor momento y, quién sabe, si Alcácer tiene otra oportunidad y la aprovecha así de bien, quizás Valverde le da un toque de atención al charrúa y lo envía al banquillo. Sin duda, partido redondo para Paco Alcácer.

Paco Alcácer no se rinde

Alcácer, desde que llegó a Can Barça, está viviendo una situación muy complicada. Condenado al ostracismo y relegado a la suplencia, cualquiera hubiera tirado la toalla y, una vez abierto el periodo de transferencias, hubiera marchado. Sin embargo, Alcácer ha intentado aprovechar al máximo las pocas ocasiones brindadas hasta este partido ante el Sevilla, dónde todo le salió a la perfección.

En la Copa del Rey ante el Murcia, ya se vio a un Alcácer entregado y luchador, en un partido que de bien seguro no le motivó nada. Y, ante el Sevilla, más de lo mismo. El de Torrent partía desde la banda, en una especie de 4-4-2 y, desde allí, hacía constantes desmarques y pedía la pelota, con lo que se le vio activo y participativo desde el minuto 1. Además, con sus movimientos ayudaba a Luis Suárez fijándole los centrales.

Finalmente, fue sustituido en el minuto 66 tras un derroche físico enorme y con una gran ovación del público. Alcácer tenía los días contados en Barcelona y, de la noche a la mañana, se le ha abierto la mejor oportunidad para ganarse un puesto en el siempre exigente FC Barcelona.

Dos goles que le dan la victoria al FC Barcelona

Estaba claro que este partido ante el Sevilla no sería nada fácil y, de hecho, no lo fue. El FC Barcelona cuajó una muy buena primera mitad, pero, quizás, debió aprovechar más las ocasiones que tuvo. Alcácer no desaprovecho la suya y, en un buen desmarque y con un poco de suerte tras el error de Escudero, el valenciano definió muy bien ante Soria para adelantar a los suyos.

Ya en la segunda mitad, cuando el Sevilla apretó más, Guido Pizarro se inventó un gran cabezazo que acabó en el fondo de la red de Marc-André Ter Stegen y, pese a que el Sevilla hizo un partido flojo, pusieron las tablas en el marcador.

Pero, justo un minuto antes de ser sustituido, Rakitic se fue por la banda derecha, Paco se la pidió y remató de primeras y realizó su segundo doblete como azulgrana.

Dos goles de auténtico delantero centro que le dan los tres puntos al Barça y le ponen la moral por las nubes a Paco Alcácer.