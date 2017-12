El FC Barcelona da un golpe de efecto en Liga

Google Plus

Los aficionados del fútbol dieron entrada a las fiestas navideñas con uno de los mejores partidos que este deporte puede ofrecer. El Clásico del 23 de diciembre de 2017 enfrentaba a los máximos rivales del panorama mundial. Real Madrid y FC Barcelona llegaban al Santiago Bernabéu con situaciones diferentes pero con un objetivo común: ganar el partido. El equipo de Zidane aterrizaba en su estadio como cuarto clasificado de la Liga Santander, con nueve victorias, cuatro empates y dos derrotas. Por su parte, los de Ernesto Valverde visitaban el feudo madridista como primer clasificado y sabiendo que el Atlético de Madrid había pinchado el viernes ante el Espanyol.

El Real Madrid sorprendió con la inclusión de Kovacic por Isco en el once inicial. Zidane afrontaba los partidos de máximo nivel con el malagueño pero prefirió optar por el músculo en el centro del campo más que en la creación y la magia de un futbolista como el ex del Málaga. El Barcelona por su parte salió con Vermaelen ante las bajas en defensa. Sorprendió también que Semedo no saliera de titular puesto que el portugués parecía indiscutible en la banda derecha; Valverde buscó más contención poniendo a Sergi Roberto. Por último, la entrada de Paulinho para ganar efectivos en la medular y ser un apoyo para los dos puntas, que en este caso fueron Messi y Suárez.

Igualdad absoluta con final merengue

El partido comenzó con el Real Madrid acechando la portería rival. En el minuto 2 de partido, Cristiano Ronaldo anotó un tanto, que anuló correctamente el árbitro por posición antirreglamentaria. Los blancos se hicieron dueños del balón en los primeros compases del choque. Ambos conjuntos presionaban muy arriba para ahogar la salida de pelota del contrario. Poco a poco el Barça fue haciéndose con la posesión ante un Madrid que también quería el esférico. Sin embargo, los azulgrana no terminaron de certificar su dominio en parte por el buen posicionamiento de los merengues en el terreno de juego aunque principalmente por las constantes pérdidas de balón.

Fue un partido muy trabado en los primeros 20 minutos. La igualdad del choque hizo que hubiera pocas ocasiones claras. El encuentro pasó en su mayoría por el centro del campo. Casemiro se dedicó a marcar a Messi para que el argentino no pudiera desarrollar su juego mientras Kovacic se centró casi de manera exclusiva en Sergio Busquets. De esta manera, los de Zidane intentaron frenar el fútbol asociativo del Barça. No obstante, Valverde liberó a Paulinho, que fue el más activo para los culés. En el minuto 30 el brasileño realizó un potente disparo que sacó providencial Keylor Navas a córner. Un minuto después, apareció Marc-André Ter Stegen para salvar a su equipo tras atajar un tiro de Cristiano Ronaldo. En dos minutos se activó El Clásico que hasta entonces había sido algo descafeinado.

Paulinho fue el hombre más destacado del Barça en la primera parte. | Foto: Daniel Nieto, VAVEL

Al final de la primera mitad, el Barça realizó una combinación sublime en el área del Madrid, que terminó en una gran parada de Navas al cabezazo de Paulinho. El conjunto blanco contrarrestó con remates de Ronaldo y Luka Modric. El choque terminó muy abierto en los últimos minutos, con ambos equipos luchando por conseguir anotar el primer tanto. A 4 del descanso la envío al palo Karim Benzema. Finalmente los 22 protagonistas enfilaron el túnel de vestuarios con el 0-0 en el marcador, tras un final 'acosador' del Real Madrid.

El Barça se desata y noquea al Madrid

Los segundos 45 minutos comenzaron con un Madrid más resguardado. Tanto blancos como azulgranas querían la pelota y no ocultaron sus intenciones, en un comienzo correoso, con choques y disputas por el balón. A pesar de ello, el conjunto azulgrana adelantó la línea defensiva al centro del terreno para ejercer una presión más alta sobre los merengues y controlar la posesión del esférico. En el minuto 52 una combinación por banda izquierda terminó con un disparo suave de Suárez que pudo atajar Keylor sin problemas. En el 53 una nueva jugada pero por banda derecha significó el primer tanto para los culés. El Barça de esta manera se adelantaba en el Santiago Bernabéu.

Luis Suárez adelantó al FC Barcelona en el Santiago Bernabéu. | Foto: Daniel Neto, VAVEL

El encuentro se activó de golpe y el FC Barcelona volvió a tener una ocasión pero Suárez la envío fuera. Los de Zidane perdieron los papeles en esta fase del partido, endureciendo su juego con faltas duras sobre los barcelonistas. En el minuto 62 Carvajal vio la tarjeta roja por sacar el balón con la mano y Messi anotó el segundo tanto azulgrana de penalti. En ese momento Zidane sustituyó a Benzema para dar entrada a Nacho, buscando una táctica más conservadora para no seguir recibiendo goles de un Barça desmelenado. En el minuto 69 Messi volvió a tener una ocasión manifiesta que blocó Keylor Navas, el mejor del Real Madrid en El Clásico.

En el minuto 71 de encuentro, el entrenador del Real Madrid dio entrada a Marco Asensio y Bale que sustituyeron a Casemiro y a Kovacic. Declaración de intenciones de Zidane, que combinó solvencia en defensa con frescura en ataque. En el 75 Valverde dio entrada a Semedo por Iniesta, pasando entonces Sergi Roberto a jugar en la medular. En el 77 Ter Stegen realizó otra parada magistral para evitar el primero del Real Madrid. En el 79 Semedo estuvo a punto de marcar el tercero pero nuevamente Keylor mantuvo a flote a su equipo.

Leo Messi anotó el segundo tras la expulsión de Carvajal. | Foto: Daniel Nieto, VAVEL

Sergio Ramos respondió con un disparo en el área pequeña pero volvió a aparecer el guardameta alemán del Barça. A 7 minutos de la finalización del encuentro Valverde sacó a Paulinho del terreno de juego y dio entrada a André Gomes. El choque terminó con el Madrid intentando sin éxito el 'gol del honor'. El Barça dominó, con una acción final del portugués que terminó marchándose por encima de la portería blanca y con el tanto final de Aleix Vidal.

A 14 del Madrid y a 6 del Atlético

El FC Barcelona se consolidó como líder de la Liga Santander ante el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Tras la derrota del Atlético de Madrid ante el Espanyol en la noche del viernes, el Barça es más líder. El partido fue muy trabado en los primeros 45 minutos, pero a partir del primer tanto el Madrid comenzó a cometer errores ante un Barça letal.

De esta manera, el Barcelona ya piensa en la eliminatoria copera ante el Celta de Vigo a la vuelta del parón navideño.