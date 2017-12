Anuario VAVEL FC Barcelona B 2017: Gerard López, del ascenso al descenso

Google Plus

Gerard López, comandante del filial azulgrana | Foto: VAVEL

A tan solo dos puntos del descenso, el filial azulgrana empezó su andadura en Segunda División con una gran imagen en grandes feudos rivales dignos de Primera División, sin embargo los malos resultados en casa y una racha de una única victoria en diez partidos propiciaron la debacle del filial culé.

Más difícil de lo que parecía

Tras quedar líder del Grupo III de Segunda División B con cierta soltura, el conjunto de Gerard López vio temporalmente truncado su sueño del ascenso al cruzarse con la Cultural y Deportiva Leonesa en el playoff de campeones. El cuadro castellano no dejó lugar a la duda y venció tanto en la ida como en la vuelta a un ineficaz FC Barcelona B, que bajó de la nube de campeón de grupo y tuvo que relegarse al playoff ordinario y esperar a superar a dos rivales para poder lograr el ascenso.

FC Cartagena y Racing de Santander fueron las víctimas del conjunto azulgrana, que tras superar con dificultades a los murcianos tuvieron un desplazamiento cómodo en tierras cantabras con un sorprendente 1-4 en el Sardinero. Los culés certificaron el ascenso con un empate a cero en el Miniestadi.

Dani Romera, máximo goleador del equipo en el ascenso | FOTO: Noelia Déniz

Nueva categoría y nueva plantilla

Con la llegada del equipo a la nueva categoría, el FC Barcelona B hizo limpieza en su plantilla y dio de baja a gran parte de los responsables del ascenso. La salida más sonada fue la de Dani Romera, cuya desvinculación del club sorprendió a muchos. El máximo goleador del filial la temporada pasada acabaría fichando por el Cádiz, el actual líder destacado de la categoría.

A pesar de las salidas, el club facilitó al entrenador azulgrana gran parte de las peticiones presentadas para su continuidad en el equipo. Gerad López requería jugadores con experiencia en la categoría (Ruiz de Galarreta, 'Choco' Lozano y Concha), así como en Primera División (David Costas y Ortolá), por lo que solicitó la petición expresa de José Arnáiz, entonces extremo del Real Valladolid. Por su parte, el club hizo un fichaje fruto de los scouts desplazados a Brasil, el mediapunta Vitinho Santana, que aterrizó en Barcelona este pasado verano.

Rendimiento incompleto

Tras un inicio esperanzador, puntuando en seis de los nueve primeros encuentros, el equipo vio mermado su rendimiento con tan solo una victoria en los siguientes diez encuentros. El balance entonces era de una victoria, un empate y cinco derrotas en las últimas siete jornadas.

Fichajes como Vitinho, David Concha o el 'Choco' Lozano ilusionaron durante la pretemporada e incluso en el inicio de campeonato, pero a medida que fueron pasando las jornadas su rendimiento no ha sido el esperado, llegando a generar dudas en la afición azulgrana, que no está contenta con la actuación de los suyos en la presente campaña. La lectura positiva en materia de fichajes la marcan Ruiz de Galarreta, David Costas y Jorge Cuenca, quienes se han asentado en el once habitual de Gerard López.

Los jugadores más en forma de la temporada | FOTO: Noelia Déniz

Carles Aleñá, la gran promesa de la cantera azulgrana, parece haber dado un paso adelante y junto a José Arnáiz han cogido la batuta de un equipo que a pesar de dominar el esférico en prácticamente cada partido no consigue encontrar las oportunidades de gol que puedan hacerle sumar más puntos.

Juventud, divino tesoro

Si hay una razón por la que Gerard López goza de la confianza de la directiva, esa es su apuesta personal por la juventud y el fútbol formativo. Al míster granollense no le ha temblado el pulso para sentar a titulares y colocar a juveniles en el once inicial, futbolistas que a corto plazo han dado la razón a las apuestas de técnico.

El mejor ejemplo de ello son Marc Cucurella y Oriol Busquets, quienes con su gran rendimiento han sido las grandes sorpresas de la temporada a sus apenas 19 y 18 primaveras respectivamente. Abel Ruiz, con 17 años, es la más esperanzadora de las jóvenes promesas procedentes del juvenil. Su promoción a Segunda División se úne a la de otros nueve jugadores menores de veinte años con los que Gerard López cuenta en su plantilla.

Oriol Busquets sigue los pasos de su hermano Sergio | FOTO: Noelia Déniz

Gerard López deberá dar con la tecla para cambiar la dinámica del equipo o recurrir a un mercado de invierno que podría ser la solución para los fantasmas del descenso que acechan al conjunto azulgrana.