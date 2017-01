Debut esperanzador de Aly Mallé

Aly Mallé ha debutado en La Liga en el Espanyol-Granada CF | Foto: LaLiga

Hoy era otro día más de pruebas en el Granada CF. Lucas Alcaraz volvió a hacer rotaciones en busca del sistema más productivo, tanto en la rama defensiva como en la ofensiva. Ingason y Aly Mallé fueron las dos novedades en la alineación de los nazaríes. Ambos copartícipes con una característica similar: debutaban en la competición liguera y eran incorporaciones recientes en el primer equipo. El central islandés llegó el jueves y solo ha realizado dos entrenamientos para conseguir la titularidad. Por otra parte, las mayores expectativas recaían en la figura del joven Aly Mallé.

El extremo derecho es la principal esperanza del filial del Granada CF y de la selección de Mali. Cuatro goles en la presente campaña y buenos partidos en el 'B' le han permitido estar en el once titular. El club nazarí se hizo con sus servicios a finales de julio por petición de Paco Jémez. El extécnico del Rayo fichó a Mallé procedente del Watford, club al que pertenecía desde febrero. Además, el que fuera también jugador del Colonia B, se ha convertido en otro de los jugadores extranjeros más jóvenes en debutar con el Granada junto a Peñaranda, Success y Sulayman Marreh.

Las ganas del debutante no faltaron en las botas de Aly Mallé. Golpeó primero el Espanyol, con un zurdazo de Reyes que quitó las telarañas de la portería. Solo once minutos y las malas previsiones llegaron a la cabeza de los granadinos. Sin embargo, fue Mallé el que puso la rapidez y la verticalidad. No daba un balón por perdido y el atrevimiento para meterse entre líneas no le faltó. El primer intento de los rojiblancos tuvo su autoría. Su perseverancia fue clave en el tanto del Granada: en uno de los desbordes del extremo, desquició a la defensa perica y provocó la falta en la frontal que acabaría en gol de Pereira.

La segunda parte volvió a ser un símil de la anterior. Con otro tempranero mazazo el Espanyol, que encarrilaba el partido tras la reanudación. El Granada se desinfló, y solo tenía ocasiones aisladas protagonizadas por el propio Mallé.

Los andaluces vuelven a casa con una derrota más. Aly Mallé ha demostrado cómo debe ser la actitud de un debutante, llegando a ser el mejor en el enfrentamiento ante el Espanyol, como el propio entrenador ha destacado tras el encuentro. De manera optimista, hoy Alcaraz puede decir que tiene un recurso más para luchar por la permanencia.