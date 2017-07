Raúl Baena, séptimo fichaje del Granada CF

Google Plus

Raúl Baena, en su etapa en el Rayo Vallecano. | Foto: Dani Mullor (VAVEL)

En la mañana del 3 de julio ha llegado la séptima incorporación del Granada Club de Fútbol para la temporada que se avecina. El malagueño José Raúl Baena Urdiales, centrocampista procedente del Rayo Vallecano, se ha comprometido con el club nazarí para las próximas tres temporadas. Con 28 años de edad, llega libre y viene de jugar las cuatro últimas campañas en el equipo de Vallecas. El jugador será presentado hoy mismo, a las 13:00 horas, con entrada libre para todos los aficionados que deseen darle la bienvenida.

El de Torrox dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en el conjunto de su localidad natal (A.D.C. Faro de Torrox) para posteriormente ser captado por el Málaga. De allí dio el salto a la Masía del FC Barcelona, donde se formaría como jugador. En 2007 recala en el RCD Espanyol, con el que llegó a debutar en Primera e hizo su primer gol en la élite al que, curiosamente, hoy es su nuevo equipo. En 2013, al no renovar con los pericos, se marchó libre al Rayo. Allí consiguió asentarse como titular con el paso del tiempo y disputar más de 180 partidos con la elástica de la franja roja. Esta pasada campaña, una rotura del ligamento cruzado le mantuvo apartado durante el primer tramo de competición.

Baena, centrocampista que suele realizar labores defensivas, es el primer refuerzo de la medular del Granada CF, que necesitará de algunos más en esa posición, toda vez que Krhin abandonará el club y no hay más jugadores para esa demarcación. El ex rayista se une así a la lista de nuevas incorporaciones que ya conforman el portero Javi Varas; los defensas Alex Martínez, Artitz Iriondo, Quini (ex compañero en el Rayo) y los delanteros Joselu y Antonio Puertas. Cabe destacar que Baena es el sexto andaluz de los siete fichajes realizados por Manuel Salvador hasta ahora, lo que ahonda aún más en el cambio en la política de fichajes llevada hasta ahora.