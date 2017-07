Un Granada más español

Google Plus

Fotomontaje: Antonio L. Juárez.

El cuadro granadino realizó una nefasta temporada, descendiendo a La Liga 1|2|3 como colista. Hasta tres entrenadores pasaron por el banquillo nazarí, pero ninguno de ellos logró formar un bloque que cosechara buenos resultados con regularidad. Además, el Granada parecía la Torre de Babel formada por jugadores de todo el mundo, lo que complicaba las cosas.



La campaña arrancó con Paco Jémez como director de orquesta, pero su paso por tierras andaluzas fue verdaderamente conciso. A pesar de tener toda la pretemporada para fichar a sus anchas y para transmitir su idea de fútbol, no logró hacerlo y el equipo iba a la deriva. Con Lucas Alcaraz hubo alguna que otra racha positiva de juego y resultados pero fue muy breve, por lo que no les bastó para salvar la categoría. Por último, Tony Adams cogió las riendas del conjunto rojiblanco cuando, prácticamente, todo estaba listo para sentencia. No tuvo tiempo para cumplir con el objetivo marcado a principio de temporada.

El proyecto comienza por el entrenador

Si quieres una plantilla española, necesitas a un técnico que hable el mismo idioma que los jugadores, para poder transmitir a la perfección su estilo de juego. Para lograr la hazaña de volver a la máxima categoría del fútbol español, el Granada ha apostado por el valenciano José Luis Oltra. El técnico llega a Los Cármenes acompañado de Emilio José Isierte como segundo entrenador, y Marcos Chena Sinovas para ocupar el cargo de preparador físico.

Nuevas caras

El Granada buscará incorporar a nuevos futbolistas que conozcan la categoría a la perfección y que pueden darle ese salto de calidad al equipo. Siguiendo el ejemplo del Levante, tratará de hacerse con los servicios de jugadores que queden libres, para así, ahorrarse el traspaso. Otro aspecto que han tenido en cuenta a la hora de fichar, ha sido la nacionalidad. Ya han comenzado a llegar futbolistas españoles a las filas granadinas, como: Joselu Moreno (Lugo) o Javi Varas (UD Las Palmas). Con la lección bien aprendida, el Granada no ha comenzado a construir la casa por el tejado y primero ha plantado los cimientos, con un guardameta de garantías y con un delantero letal, que seguramente serán clave en el esquema de su técnico. Ya son cuatro los jugadores que han llegado a la ciudad andaluza. A los ya mencionados, Joselu y Varas, se le suman otros dos jugadores nacionales: Antonio Puertas y Álex Martínez.



Si el Granada quiere volver a la élite del fútbol español, deberá formar un grupo compacto, con jugadores de calidad, que estén comprometidos y que, sobre todo, rindan y den buenos resultados. Y a poder ser, que sean españoles para, así, fomentar la denominación de origen y hacer las cosas más fáciles para todos.