"Musho" Betis para tan poco Lega

El Real Betis se sobrepuso al parte de bajas y logró una victoria balsámica por 2-0 ante un CD Leganés que fue de más a menos.

El partido empezó fuerte para el Lega , no sabemos si motivados por la polémica del cartel de los béticos, pero sólo iban 5 minutos cuando Guerrero cede por la derecha a Unai López y hace intervenir a Adán por primera vez. Al poco tiempo lo intentaba Machis aunque su disparo se marchó desviado. Con el paso de los minutos el Betis se sacudía la presión inicial de su rival, y empezaba a tener más la pelota. Y a los 14 gozaría de su primera gran ocasión con el golpe franco que Durmisi mandó a la lona de obras del gol sur.

El ritmo de juego en el primer tiempo fue muy frenético, ya que tan pronto el balón estaba en un área o en otra. Como ejemplo sirva un centro envenenado pepinero por la derecha que pudo costarle un susto al Betis cuando, Bruno González, hizo una peligrosa cesión a Adán que pudo costarle un autogol. O el centro por la izquierda que Sanabria no pudo rematar por anticipación del debutante Champagne.

Más lesiones en el Betis

Sin embargo el equipo verdiblanco se vería nuevamente trabado por la plaga de lesiones, porque Sanabria se dañaría el cuádriceps en una carrera con Insua, y tuvo que ser sustituido por Alegría. Eso hizo resentirse algo al cuadro verdiblanco en lo que quedaba de primer tiempo, y el Leganés lo aprovechaba con carrera por las bandas, encabezadas su mayor parte por Darwin Machís, que volvió a ser el mejor de los pepineros; con el 0-0 nos íbamos al descanso.

A dos goles de Poli Rincón

El segundo tiempo empezó más entonado el equipo de Víctor Sánchez, con un córner que despejó muy bien el debutante Champagne. Pero a los 51 minutos conseguían abrir el marcador gracias a un balón de Ceballos que recibe Rubén Castro batiendo al meta argentino. Este tanto deja al canario a dos tantos de ser el máximo goleador histórico del Betis.

El 1-0 hizo mucho daño al Leganés, y Garitano reaccionó metiendo a Omar Ramos en detrimento de Alberto Martín. Parecía que el empate podía llegar de no ser porque el tiro de falta de Timor se fue rozando el poste, y porque Unai López se topó con Adán en un tiro desde la esquina del área.

El partido avanzaba y el conjunto pepinero no era el del primer tiempo al no ocasionar tantos apuros a los de Heliópolis; es por ello que se veía más cercano el 2-0 favorable a los locales. Y pudo llegar de no ser porque Jonas no acertó con su disparo. Pero lo peor para los de la palmera es que tendrían un nuevo adversario aparte de los madrileños como fueron las lesiones. Esta vez por unas molestias Petrós y Rafa Navarro tuvieron que retirarse entrando en su lugar, respectivamente, Brasanac y Piccini que tendría una parte importante en este choque entre verdiblancos y pepineros.

Y llegó la sentencia

Se acercaba el partido a su final y el Betis se cansó de jugar al gato y al ratón, y en el 85 quedaría sentenciado cuando Alegría inició una contra, cedía a Piccini, y el italiano no perdonaba. 2-0 y partido finiquitado. Un gol, el de Piccini, que celebró con algo de rabia porque anteriormente había sido criticado por una parte de la afición.

Los últimos instantes se vio a un Betis que pudo ampliar su cuenta goleadora, y es que los de Víctor hicieron un segundo tiempo muy completo, que les hace justos merecedores de estos tres puntos.

La próxima jornada el Real Betis rendirá visita por última vez al otro estadio que más alegrías le dio al ganar sus dos títulos de copa como es el Vicente Calderón. Mientras que el CD Leganés recibirá al Athletic Club en Butarque.