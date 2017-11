Valencia CF - CD Leganés: Puntuaciones del Leganés, jornada 11 de La Liga Santander

Google Plus

Rodrigo celebrando el gol de la sentencia | Fuente: LaLiga

Otro partido más donde los "guerreros" de Garitano dan la cara, pero no se llevan nada positivo del encuentro. El Valencia CF, derrotó por un contundente 3-0 al CD Leganés, resultado que no resume lo que se vio en el campo, ya que la primera parte a pesar de ir por debajo, los visitantes tuvieron grandes ocasiones para ponerse por delante en el marcador. Faltó esa efectividad que otros partidos han tenido, pero que en las dos últimas jornadas no ha aparecido. Cabeza alta y a seguir luchando por un sueño que es ver al Leganés en Europa.

Beauvue fue el dolor de cabeza para la defensa ché, durante los primeros cuarenta y cinco minutos de partido. Tuvo en sus botas las mejores ocasiones. Parecía que el CD Leganés iba a conseguir el empate, después del tempranero "palo" que recibieron por parte de Parejo, que adelantó a los de Marcelino en el minuto catorce.

En la segunda parte, cambiaron las tornas. Las energías se diluyeron en los visitantes, que ni con los cambios consiguió Garitano darle otro ritmo al equipo, y eso lo aprovechó Rodrigo y Santi Mina, para poner el 3-0 definitivo. Parece que a este Valencia, aunque no jueguen del todo bien, les salen las cosas.

En cuanto a las puntuaciones del partido, son las siguientes:

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Cuéllar

8 | El portero, una vez más a pesar de encajar tres goles, realizó un gran partido. Es un seguro bajo palos, y cuando la defensa le acompaña, pocos equipos le hacen goles, sigue en gran forma un partido más.

Diego Rico

5 | Provocó el penalti del gol definitivo, se vio superado en todo momento por los atacantes chés. Primera parte algo mejor, pero en la segunda su nivel decayó.

Ezequiel Muñoz

6 | Cumplió para no ser un fijo de Garitano, aunque en la recta final del partido se vio superado como todo el equipo. Veremos si cuenta con él más Garitano, ya que tendrá que hacer rotaciones esta temporada, para mantener al equipo donde está.

Siovas

7 | Un baluarte en defensa como siempre, fijo para el entrenador. Dio una clase de seguridad defensiva, a pesar de los tres goles. El más destacado en el apartado defensivo y un capitán sobre el campo, dejó en la primera parte seco a Zaza.

Zaldúa

6 | No fue su mejor partido, pero es un luchador a pesar de todo. Incansable durante gran parte del partido, el peligro empezaba casi siempre por su banda cuando el Leganés atacaba.

Szymanowski

7 | Va cogiendo poco a poco el mejor nivel. Buen partido del argentino, que todo lo que tuvo en sus botas lo convertía en peligro, le falta algo de definición.

Gabriel Pires

6 | Le faltó su compañero de baile, Rubén Pérez. Primeros cuarenta minutos buenos, pero en la segunda mitad se vio superado por el centro del campo valencianista.

Brasanac

5 |No cuajó un buen partido, tenía una tarea difícil, que era la de sustituir al sevillano Rubén. Algo perdido durante el partido y no se le veía cómodo.

Erik Morán

6 | No fue uno de los destacados, pero siempre cumplidor en las tareas que le asignó Garitano para el partido. Jugó 60 minutos, donde dejó destellos de su calidad.

Eraso

7 | Tuvo grandes ocasiones en la primera mitad para batir a Neto, pero la suerte no le acompañó. Sigue a un nivel, aunque le falta el gol.

Beauvue

8 | Junto a Cuéllar, el gran protagonista pepinero, tuvo las ocasiones más claras del partido. Primeros cuarenta y cinco minutos excepcionales, donde pudo poner por delante a los de Garitano, buen inicio de temporada del francés ex del Celta. Como casi todo el Leganés, en la segunda parte se diluyó.

También jugaron, aunque sin destacar los siguientes jugadores:

Gumbau

5 | Jugó 30 minutos en los que pasó desapercibido, se espera más de él y de la segunda linea del Leganés.

El Zhar

6 | Fue de los que salieron el que más lo intento. Jugó pocos minutos, y en un momento difícil para los visitantes, ya que con un resultado con el de ayer, no pudo destacar.

Tito

5 | Jugó 15 minutos, donde no consiguió hacerlo mejor que Zaldúa. Necesita minutos para volver a coger ritmo de competición.