Previa UD Las Palmas-Levante UD: ganar para respirar

Último partido disputado entre ambos equipos en la jornada 21 de la temporada 2015/2016 // Fuente: udlaspalmas.es

Tras el parón por las selecciones, el estadio Gran Canaria vivirá un duelo de urgencias entre Las Palmas y Levante, pues ambos conjuntos deben volver a la senda del triunfo y alejar fantasmas del descenso. Una mala dinámica de ambos conjuntos les ha llevado a la urgencia de tener una “final” en noviembre, pues el conjunto local se encuentra en puestos de descenso y el conjunto visitante tan solo cuatro puntos por encima de él.

El inicio de la temporada para el conjunto de las islas no está siendo sencillo. El mal tramo final de la temporada pasada únicamente era un presagio de lo que iba a acontecer esta campaña. A los mandos Manolo Márquez, dimitió tras la derrota frente al Leganés (0-2) en la jornada sexta. Pako Ayestarán tomaba el relevo, pero la dinámica no ha hecho más que empeorar, pues el ex-técnico del Valencia CF cuenta sus cinco partidos al mando del equipo amarillo por derrotas.

Por su parte, el Levante UD arrancó la temporada con la euforia que suponía el gran ascenso que consiguieron la campaña pasada desde la categoría de plata del fútbol español. Sin embargo, ese buen inicio se ha visto truncado en las últimas jornadas, donde el conjunto granota no conoce la victoria.

La “no” final de Pako Ayestarán

La UD Las Palmas encara el partido del próximo domingo como una auténtica final pese a estar en el mes de noviembre. El conjunto amarillo llega al encuentro con un bagaje de cinco derrotas en sus cinco partidos con el técnico vasco en el banquillo y con la friolera de 18 goles en contra, a más de tres por partido. Dada la importancia del encuentro, el técnico ha tomado la decisión de entrenar a puerta cerrada a lo largo de toda la semana.

El equipo se encuentra en zona de descenso, y todo lo que no sea una victoria dará mucho que hablar en las islas. Pese a que desde el club se ha afirmado que el partido ante el Levante no supone una final y que el puesto de Ayestarán no depende del resultado, todo el mundo sabe que la derrota podría tener consecuencias.

Para el partido y tras el parón de las selecciones, el técnico guipuzcoano recupera a su hombre estrella, Jonathan Viera y también a Sergi Samper, ambos ausentes en su último partido en el Bernabeú. Halilovic y Tannanne serán las únicas bajas del conjunto canario.

A revertir la mala dinámica

El Levante UD iniciaba su vuelta a la categoría reina del fútbol español con un inicio fulgurante. En las cinco primeras jornadas el conjunto de López Muñiz no conocía la derrota, logrando un importante empate en el Bernabeú (1-1) y otro en Orriols en el derbi valenciano frente al Valencia CF (1-1).

La dinámica iba a cambiar a partir de esa quinta jornada en la que el Levante ganaba 3-0 a la Real Sociedad. A partir de ahí, tres empates y tres derrotas que han dejado al equipo con 12 puntos, a cuatro por encima del descenso.

Para este vital encuentro, Muñiz recupera a dos de sus puntales, como son Campaña y Morales. Ambos jugadores han entrenado con el resto del grupo en el tramo final de la semana y se quedarán como bajas seguras para el domingo Lerma por sanción, y las ya conocidas por lesión de Roger, Nano, Iván López y Alegría.

5 temporadas sin ganar

En los precedentes entre ambos conjuntos, Las Palmas lleva 17 años sin ganar al Levante UD, si bien es cierto que por el estado de los equipos en distintas categorías, únicamente se han enfrentado en 5 temporadas en ese periodo. Fue en la temporada 1999/2000 cuando se registra la última victoria, cuando el conjunto canario ganó 2-1 en su feudo. A partir de ahí, en esas cinco temporadas se han cosechado cinco victorias levantinistas y cinco empates. La última victoria visitante del conjunto valenciano la logró en la temporada 2009/2010 al vencer por 0-1.

Declaraciones

Para el vital encuentro, German Dévora, mítico jugador del conjunto canario ha declarado que “el partido frente al Levante puede enderezar el rumbo de Las Palmas”, confiando en que “hay que creer en los jugadores y estar unidos”.

Por su parte, el defensor levantinista Pedro López recalcaba la importancia del partido para su equipo, al afirmar que “Las Palmas no tiene margen de error, pero nosotros si ganamos damos un salto de calidad en la clasificación”.

Posibles onces