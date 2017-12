Anuario VAVEL Málaga CF 2017: Roberto Jiménez, las manos del malaguismo

Google Plus

Si de algo puede estar orgulloso el aficionado malaguista esta temporada es de su portero, Roberto. El nivel que ha demostrado en todo este año 2017 ha sido espectacular. Que no sería del Málaga sin Roberto esta temporada. Y es que sinceramente, está teniendo un altísimo nivel de participación en los partidos del club malagueño. No hay partido en el que Roberto no deje su sello, con alguna estirada imposible, o una parada felina de reflejos. Poco se le puede achacar al madrileño de la actual mala posición liguera del Málaga.

Todos los aficionados saben el valor tan importante que tienen en la portería con Roberto y muchos temen que el portero actualmente cedido por el RCD Español, no se quede muchos años en la plantilla malaguista.

Venía a cubrir al carismático Carlos Kameni, y sin duda alguna, lo ha cubierto. Roberto probablemente esté pasando por su mejor momento personal como portero desde hace muchas temporadas. En Málaga ha encontrado su sitio, confianza en sus capacidades y el cariño de una afición que no para de alabar sus actuaciones jornada tras jornada.

Los números de Roberto en este 2017

En total son 16 los partidos que ha disputado Roberto con la camiseta del Málaga. 29 goles recibidos, 2 porterías a cero y 58 paradas, con una media de 3'6 paradas por partido. Estos datos han hecho de Roberto la esperanza del malaguismo para la difícil tarea de la salvación del equipo del descenso a Segunda División.

Las esperanzas en la salvación del Málaga están en sus manos, ha sido el mejor jugador de la temporada malaguista. Y si mantiene su alto nivel, el malaguismo puede soñar con mantener la categoria, a pesar del sufrimiento por el que está pasando en este 2017.