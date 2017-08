Guía VAVEL Gimnàstic de Tarragona 2017/18: una temporada para olvidar

Google Plus

Valentín en una acción de partido frente al Girona. Fuente: Girona FC

El Nàstic de Tarragona parecía un Nàstic totalmente diferente al conjunto que se había visto sobre el terreno de juego la temporada 2015/16. Las bajas que tuvo el equipo y el bajón en el nivel de juego dieron paso a las dudas, a las que les siguieron los malos resultados. En un final de infarto el conjunto, que acabó dirigido por el manchego Nano Rivas, se consiguió la permanecia.

Pocos puntos en un mal inicio

El Nàstic estrenó la temporada 2016/17 en casa frente al Lugo con un empate a dos. El encuentro estuvo muy igualado y podríamos decir que cualquiera de los dos equipos se podría haber hecho con la victoria. A este empate le procedieron dos más: uno frente al Huesca en campo rival, que acabó con empate a uno; y un trabajado empate frente al Levante, que en aquel entonces era el equipo más fuerte y con mejores jugadores de toda la categoría.

Tras estos tres empates llegó la primera derrota frente al AD Alcorcón y las dudas empezaron apareciendo por Tarragona. El conjunto grana no encontraba el nivel de la temporada pasada, en la cual gracias a su alto nivel juego consiguieron disputar el "Play-off" de ascenso a primera. Tanto aficionados como jugadores aceptaban que este no era el Nàstic que querían y que hacía falta recordar el sistema de la temporada pasada. Eso sí, también se tenía en cuenta que dos de las piezas claves de la temporada 2015/16 habían puesto rumbo a otros equipos y que sin estos el nivel de la plantilla disminuyó notablemente. Estos dos jugadores fueron Naranjo y Achille Emaná, que pusieron rumbo al Celta y Tokushima Vortis respectivamente.

Tampoco se consiguió puntuar en Soria frente al Numancia ni en Córdoba. En el Nou Estadi, frente al Zaragoza, el Nàstic mostró una mejoría en el juego pero no pudo pasar del empate y seguía sin conocer la victoria. A este empate le volvían a seguir otros dos empates: uno en Sevilla y otro en un partido muy intenso frente al Elche: un partido con muchos goles y emoción que acabó en empate a cuatro.

Primera victoria en Anduva, Muñiz resucita al equipo

El Nàstic se enfrentaba a domicilio frente al Mirandés en la jornada de número 13 del campeonato y el equipo seguía aún sin conocer la victoria. En un duelo muy disputado el conjunto catalán consiguió hacerse con la victoria con un único tanto, anotado por Juan Muñiz.

En la siguiente jornada el Nàstic recibía al Getafe CF. En un partido en que todo indicaba que el Nàstic volvería a pinchar debido al nivel del Getafe, equipo recién descendido de primera, llegó la sorpresa. El Nàstic se impuso al equipo madrileño, de nuevo fue Muñiz quién permitió al Nàstic ponerse por delante en el marcador.

Mejores sensaciones

El Nàstic llegaba al derbi con mucha fuerza y mejor que nunca, tras haber conseguido dos victorias consecutivas de gran importancia. En un partido en el que el conjunto tarraconense fue muy superior a su rival, acabó siendo castigado y perdió la oportinudad de puntuar en el campo del máximo rival.

Después de este partido y hasta el final de esta primera vuelta, los granas consiguieron ganar un par de partidos más y puntuar en campos importantes. Esto les permitió no desengancharse mucho de la zona de permanencia y dejar todo listo para luchar por salvarse en la segunda vuelta.

El baile de entrenadores: de menos a más

A finales de diciembre, el Nàstic acababa destituyendo al técnico valenciano Vicente Moreno, después de haber estado tres años al frente del equipo y empezó la búsqueda de un entrenador que se volcase más al ataque e intentase sacar al Nàstic de la zona de descenso.

Un día después de la destitución de Vicente Moreno, el Nàstic ya tenía nuevo entrenador. Juan Merino se hizo cargo de la plantilla e impuso un nuevo sistema el equipo.

Cambio de formación y se van rascando puntos

Merino llegó a Tarragona y el Nàstic pasó a jugar con un 3-5-2, dando importancia a los carrileros y sus subidas por banda. Este sistema engañó a muchos equipos y permitió rascar puntos sin jugar a duras penas al ataque. Un sistema que parecía totalmente ofensivo llevaba las intenciones de marcar el primer gol e intentar aguantar el resultado. A veces el planteamiento dio resultado y a veces no lo daba. Tres partidos tardó en llegar la primera victoria de Merino tras dos empates en los que se vio poco fútbol.

El conjunto de Merino fue rascando puntos y consiguiendo un mayor número de victorias comparado con la primera vuelta y entraba y salía de la zona de descenso. Las ideas del entrenador no acababan de gustar a la afición, pero mientras se consiguiese algún punto ya servía.

Destitución de Merino y llegada de Nano

Tres partidos antes de acabar la temporada, con la salvación en juego, el Nàstic puso la mano en el fuego y destituyó a Juan Merino. El planteamiento de acabar el partido aguantando el resultado y no atacar después de meter un gol no acabó de convencer a los directivos y no les pareció el indicado para afrontar los tres últimos encuentros en los que el Nàstic necesitaba ganar dos y empatar uno.

El Nàstic apostó entonces por la cesión de Nano Rivas, ya conocido en la casa por haber sido segundo entrenador del Nàstic durante la estancia de Vicente como primer entrenador. El entrenador manchego ilusionado por el reto y con mucha presión sobre él afrontó los tres partidos como si cada uno fuese una final.

La primera victoria llegó contra el Girona por 3-1. Un partido en el que el conjunto grana consiguió remontar el 0-1 inical. La siguiente jornada el Nàstic también venció a domicilio, ganando por la mínima al Tenerife en un partido en el que el conjunto canario no le puso las cosas nada fáciles.

UCAM, partido de infarto

Al Nàstic le valía el empate en este partido por tal de mantenerse en Segunda División. En un partido de infarto consiguió la victoria en el último minuto con un gol de Barreiro (1-0). Eso sí, sin dejar de pensar en lo ocurrido en el minuto 71 de partido: Pere Milla se internaba en el área del Nàstic y tras un recorte era derribado por Xavi Molina. El Nou Estadi se puso en pie y el colegiado pitó penalti en contra del conjunto de Tarragona. Un gol significaba que el Nàstic descendería. Pero no fue así: Manolo supo aguantar la presión y con una genial estirada acertó el lado y detuvo el penalti enviando la pelota saque de esquina.

Reflexionar y cambiar

Ahora hace falta analizar todo lo que se hizo la pasada temporada: tanto las cosas buenas como las malas; y poner en práctica todo para poder tener una mejor temporada 2017/18, en la que el Gimnàstic de Tarragona contará con nuevo entrenador y nuevos grandes jugadores que prometen mucho.