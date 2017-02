Nacho López: “Espero que todo se decida en 90 minutos en Irún”

Nacho Lopez, esta mañana en la sala de prensa de El Toralin. FOTO | Twitter @SDP_1922

En primer lugar, sobre el partido de vuelta de Copa Federación ante el Real Unión Nacho López espera que los blanquiazules avancen a la siguiente ronda: “Pues con ganas, va a ser un partido muy bonito y disputado, ellos demostraron aquí que les gusta tener la pelota y la verdad que con ganas y esperemos pasar a la siguiente ronda”. El lateral asturiano recalcó que el objetivo es marcar en Irún y que el equipo tenga buenas sensaciones: “Si sobre todo eso, de cara a una visión más general seguir cogiendo confianza para todo el mundo y que todo salga bien”.

Nacho López espera que la eliminatoria no tenga que irse a la prorroga porque sería un esfuerzo extra que no beneficiaria mucho al equipo: “Ya entre que el viaje es largo y demás, teniendo en cuenta que tenemos otra salida esta semana, que sean 90 minutos y que todo se decida en ese tiempo, no nos vendría bien que el partido se estirase mucho más”.

El lateral derecho blanquiazul manifestó que se toman la Copa Federación en serio y que quieren seguir adelante en competición: “Los partidos entre semana vienen bien, es una manera de seguir compitiendo, seguir teniendo la gente enchufada, lo único que te lastra es eso si igual al tener una planificación durante la semana en el aspecto físico sobre todo pues si que se puede notar, a nosotros nos gusta jugar siempre, somos un equipo ganador y queremos ganar”.

Tras la victoria ante el Boiro el pasado domingo, Nacho López espera de una vez por todas que el equipo consiga una regularidad de resultados que le está faltando a la Deportiva en lo que va de temporada: “Por supuesto ya va siendo hora de conseguir buenos resultados, buenos partidos, es una manera de coger confianza, ya es hora de empezar a dar pasos adelante porque toda la temporada llevamos igual, damos un paso hacia adelante, dos hacia atrás, no podemos seguir así a remolque todo lo que queda de temporada”.

Cuestionado sobre la pobre trayectoria del Arandina en las últimas semanas, Nacho López manifestó que eso no le importa y que ellos deben centrarse únicamente en sacar el partido los tres puntos de El Montecillo: “Da igual porque vino aquí el Somozas de colista y al final te ganan, las rachas de los equipos contrarios no tienen nada que ver porque cualquiera te puede complicar la vida como bien se demostró la semana contra el Somozas, tenemos que pensar en nosotros mismos, en salir a competir desde el minuto uno y pensar en que hay que sacar los tres puntos como sea”.

El jugador asturiano aseguró que tanto el cambio de esquema como la presencia de Yuri están dando más peso en ataque a los blanquiazules: “Creo que es lo que venimos entrenando, con el cambio de sistema quizás tengamos más presencia arriba y bueno el hecho de que este Yuri, los rivales contrarios saben quién es Yuri, no lo voy a descubrir ahora mismo y la verdad que nos está dando mucho y espero que nos dé mucho”.

Por último, Nacho manifestó que de momento Munitis no ha hablado con ellos de los fallos cometidos que pudieron costar caro ante el Boiro: “El míster no suele hablar el día después del partido, él prefiere ver el partido tranquilamente, analizarlo bien, de momento no comentamos nada del partido de Boiro, me imagino que después del partido de mañana si que empezaremos a analizar las cosas, ir puliendo todas esas cosas que nos están fallando y mejorando las que estamos haciendo bien”, concluyó.