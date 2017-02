El Real Madrid tan sólo ha ganado un encuentro como visitante en este 2017

Google Plus

El equipo blanco durante el encuentro ante el Valencia CF. Imagen: Silvestre Szpylma (VAVEL)

El parón de Navidad parece no haber sentado bien al equipo blanco. De la misma manera que en la temporada 2014/2015 con Carlo Ancelotti, los resultados previos al descanso de las últimas semanas del año son óptimos y le sirven al Real Madrid para estar en plenas condiciones para la lucha por los títulos más importantes de la temporada. Pero una vez retomada la competición, parece que a los blancos les cuesta mares dar con la tecla exacta para volver a su mejor versión. Pese a que esta vez en casa el Real Madrid de Zidane se ha mostrado intratable (salvo el borrón del Celta de Vigo) en cuanto a resultados, lejos del feudo blanco tan sólo ha sumado una pírrica victoria en cinco partidos, lo que le ha costado la eliminación de la Copa del Rey a manos de los 'celtiñas' y la pérdida de seis importantes puntos en La Liga. El único triunfo madridista fuera de su estadio en lo que va de 2017 se produjo ante el Osasuna en El Sadar, el colista de la liga (1-3).

Débil defensa

Además de no conseguir ganar, el Real Madrid está mostrando una imagen como visitante que difícilmente habríamos asociado con el líder de La Liga un par de meses atrás. En estos cinco encuentros el conjunto blanco ha recibido 10 goles y no ha dejado su portería a cero en ninguno de los partidos, siendo el Osasuna el único equipo que no le ha hecho más de un gol. Esta fragilidad defensiva le está dificultando al Madrid ganar los partidos, pues el equipo de Zidane ha seguido viendo puerta con relativa facilidad, ya que ha perforado la portería rival al menos una vez en los cinco encuentros.

Este domingo a las 20.45 el Real Madrid visita el recién bautizado estadio de la Cerámica, donde le espera un Villarreal ansioso por demostrar a su público que lo que ocurrió ante la Roma fue tan sólo un resbalón. El conjunto amarillo no está haciendo de su feudo un fortín en este 2017, sumando tan sólo una victoria en seis partidos desde que comenzó el 2017. Habrá que ver si es en Castellón donde el equipo madridista vuelca esta dinámica que, de prolongarse, supondría un impedimento para alzarse con los dos títulos por los que pelea esta temporada.