Previa Real Madrid CF - CD Leganés: duelo antagónico con sabor madrileño

Fotomontaje: Omar Elkan (VAVEL)

El Bernabéu será testigo de la hazaña del conjunto pepinero en esta Copa del Rey, o del avance de su equipo hacia las semifinales. El Madrid llega a este encuentro tras golear al Deportivo por la friolera cifra de 7-1. Todo parece indicar que la derrota ante el Villarreal despertó a la fiera blanca, pues, a raíz de ahí, ha ganado dos partidos consecutivos. Cabe recordar que uno ellos fue ante el Leganés por la mínima, con un gol de Asensio al filo del final del encuentro. En este partido precisamente, los de Zidane no realizaron su mejor fútbol. Sin embargo, ante los coruñeses fue todo un espectáculo de juego y pegada. Aunque sigue dando qué hablar la defensa.

Por su parte, los de Garitano no llegan en su mejor estado, en cuanto a resultados. Una derrota ante los blancos en el torneo del “ko”, donde merecieron algo más, dígase de paso, y un empate en Vitoria ante el Alavés in extremis, es el bagaje de este equipo en esta última semana. Por lo que no atraviesan su mejor momento, pero, aun así, este equipo está muy bien trabajado y no baja los brazos ante ningún rival. Mucho menos cuando saben que tienen la posibilidad de entrar por primera vez en su historia en las semifinales del torneo, y al igual que no le daban ninguna opción contra el Villarreal y al final pasó, quién sabe si no ocurre lo mismo.

Novedades en los onces

Modric saliendo del terreno de juego para que entre Kovacic / Fuente: Daniel Nieto (VAVEL)

Ramos regresa a la convocatoria y todo hace indicar que será titular para que coja minutos de cara al partido ante el Valencia. También parece ser, tras la titularidad de Mayoral, que Benzema partirá desde el once inicial. Mientras que Isco sustituirá al lesionado Ceballos. La única duda que queda con respecto al once es si jugará Carvajal o, si por el contrario, lo hará Achraf. Asimismo, y aunque en el encuentro ante el Deportivo, Zidane salió con un 4-3-3 y obtuvo un gran resultado, lo más seguro es que emplee para este partido el 4-4-2, pues el equipo se muestra más compacto en defensa.

Garitano parece que volverá a apostar por los mismos integrantes del once del partido de ida, aunque con la excepción de Brasanac por el apercibido Gumbau, y puede ser que apueste por la entrega del marroquí, Amrabat, para poner en aprietos a la insegura zaga blanca. Pero lo que sí está seguro que repetirá esquema con un 4-5-1.

Los pepineros no saben lo que es ganar a los blancos

Las cinco veces que se han enfrentado estos equipos se han saldado con victoria blanca. La primera vez que se veían las caras fue en el 2003, precisamente en Copa, y tuvo que ser Raúl, el que diera la victoria a los suyos en la prórroga. Por lo que el resultado acabó siendo un 3-4. Un año siguiente se verían las caras otra vez en la Copa y esta vez sí que el Madrid sentenció a los pepineros con un 2-4. El último enfrentamiento en el torneo del “ko” fue en la ida de esta eliminatoria y Asensio ponía el 0-1 en los minutos finales.

Las otras dos veces restantes fue en la competición doméstica y los tres puntos se fueron para Concha Espina. Por lo que resulta un imposible que los pepineros remonten en el Bernabéu, pero en el fútbol no hay nada que no se pueda conseguir. Además, las diferencias de presupuesto es un factor muy decisivo en estas eliminatorias a doble partido, pues los de mayor riqueza pueden decidirlo a su favor con una geniliadad de una de sus estrellas. Pese a lo que pase, lo que si se verá, será un duelo antagónico con sabor madrileño.

Declaraciones prepartido

Zidane: “Debemos pensar que la eliminatoria no está sentenciada. Eso es lo más importante. Jugamos ante un equipo que no se rinde y va a trabajar hasta el final. Es un partido de Copa y debemos hacer lo mismo que en la ida: marcar y mantener la portería a cero”.

Garitano: “Vamos al Bernabéu con un resultado adverso, pero intentaremos jugar nuestro partido, buscar nuestras opciones para intentar pasar la eliminatoria, que es la mentalidad con la que afrontamos todos los partidos de Copa. Tendremos que intentar ser solventes y aprovechar nuestras ocasiones”.