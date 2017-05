Palabra de capitana

Aintzane durante un encuentro en esta temporada. Foto: Giovanni Batista (VAVEL)

Semana triste para la Real Sociedad, no es para menos, pues a final de temporada el conjunto realista vivirá la marcha de emblemas de sus distintos equipos. Mikel González dejará la entidad txuri-urdin tras 300 encuentros en el primer equipo y el mismo camino tomará Aintzane Encinas, jugadora histórica y leyenda viva de la sección femenina de la Real.

Sinónimo txuri-urdin

Aintzane, que debutó en el conjunto realista en categoría regional ante el Amara Berri, vivirá en esta recta final liguera y en la Copa del Rey sus últimos encuentros con la elástica txuri-urdin, de la que no se ha separado en estos últimos 13 años.

La jugadora guipuzcoana puede afirmar, orgullosamente además, que hasta la fecha ha jugado en todas las temporadas en las que la Real ha estado en la élite del fútbol femenino y ha querido expresar todas sus emociones en la siguiente carta:

"-¿Tú nunca sonríes?

- Pues empieza a hacerlo porque vas a jugar en la Real Sociedad.

Con esas palabras, hace trece años, empezó un sueño que ha hecho que vuelen el tiempo y los latidos. También que aquella niña que entró asustada en un despacho a escuchar una decisión, no haya parado de sonreír.

Me atraparon los vestidos y destinos,

el olor a hierba y a cal.

El vestuario, sus gentes

merecer ganar.

Tomé el rumbo de un sueño,

voluntad en carne viva

que no admite parar.

He sumado aterrizajes,

compañeras, viajes

años, abrazos

a toda velocidad.

Ascensos,

caídas,

llantos por no poder más.

¿Alguien puede borrar

en un instante

un sentimiento REAL?

Cada día y cada partido ha sido una lección. Una transformación continua.

Pasión de más. Gracias a todas las compañeras, entrenadores, preparadores y personas

del club por ser y estar. Vuestros valores son los míos, gracias Real Sociedad.



Trabajaré la ansiedad de estar a tu lado sin poder tocarte, las piernas atadas que golpean dentro, un corazón a prueba de goles. Es momento de dejar en la sombra las mariposas.

Existen nuevos caminos y retos que afrontar. La decisión me ha tomado.

¡Se acabó el recreo!



Dejo libres estas líneas, la última página de esta historia, quiero escribirla con ellas...

Jugar da sueños.

Aintzane."

No es la única baja

A falta que se confirme alguna baja más, Aintzane no es la única que no continuará la temporada que viene, ya que días antes, el club donostiarra había anunciado que el técnico Igor San Miguel no seguirá en la Real tras dos temporadas al frente del conjunto txuri-urdin.