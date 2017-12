Anuario VAVEL Real Valladolid 2017: la defensa, a mejorar

Google Plus

Fernando Calero que debuta como jugador del primer equipo | Foto: Real Valladolid

La defensa del Real Valladolid ha dejado mucho de qué hablar este año. La primera parte de la temporada, el Real Valladolid se quedó a un punto de conseguir el objetivo del play off. Ese punto se escapó en campos como el del Mirandés tras empatar en el último minuto, o tras perder en la penúltima jornada contra el Reus o en la jornada dramática contra el Sevilla Atlético del 6-2.

La segunda parte de la temporada no se queda atrás. Hasta el momento es el tercer equipo más goleado de la liga con 32 goles en contra. Si estuviera en la parte de abajo se entendería, pero el conjunto blanquivioleta está en la novena posición y eso, para un equipo que aspira al play off y al ascenso, no se lo puede permitir. Partidos como el de la Cultural del 4-4 o contra el Rayo Vallecano que acabó 4-1. El equipo ha encajado gol en 17 de los 20 partidos que llevamos.

Lateral derecho

En el lateral derecho tenemos a Javi Moyano y a Antoñito. El veterano lateral del Valladolid, se ganó la confianza de Paco Herrera la temporada pasada y fue el lateral derecho titular, participó en todos los partidos de la Liga 1|2|3, pero con él en la defensa el equipo pucelano no pudo conseguir el objetivo del play off.

El otro lateral derecho, Markel Etxebarria, cedido por el Athletic Club, solo jugó nueve partidos en el Valladolid la temporada pasada, cinco en Liga y cuatro en Copa, por lo que Moyano consiguió consolidarse en el lateral, gracias a sus buenas actuaciones actuaciones en algunos partidos y la poca competencia que había en su puesto.

Javi Moyano | Foto: Real Valladolid

Esta temporada Moyano tan solo ha participado en cinco partidos de la Liga 1|2|3, en los primeros partidos no jugaba porque Antoñito era el claro titular, pero tras las malas actuaciones de Ángel y Nacho en el lateral izquierdo, Luis César decidió que empezará a jugar en esa posición donde no lo está haciendo mal para no ser su posición. Antoñito fue fichado por el Valladolid este verano, y comparte el lateral derecho con Javi Moyano.

El ex del Córdoba ha jugado los 20 partidos disputados hasta ahora por el Valladolid y es un fijo para Luis César Sampedro, parece que está siendo el mejor fichaje que ha hecho este verano el conjunto blanquivioleta.

Antoñito | Foto: Real Valladolid

Lateral izquierdo

En el lateral izquierdo destacan Balbi, Ángel y Nacho. El argentino fue clave en el lateral izquierdo la temporada pasada, donde jugó 40 partidos en la Liga 1|2|3, realizó buenas actuaciones, aunque en Anduva, el Valladolid empató 2-2 con un gol suyo en propia puerta en una jugada desafortunada del argentino, tras un despeje de Becerra.

Ángel García | Foto: Real Valladolid

Ángel García tuvo poco protagonismo la pasada campaña, solo jugó 18 partidos. A pesar de ello Luis César decidió que siguiera en el equipo y esta temporada ha sido importante en algunos momentos de la temporada, ha jugado siete partidos, ha metido un gol y ha llegado a provocar tres penaltis a favor. Cuando jugó lo hizo por la baja de Nacho y llegó a consolidarse unos partidos como titular haciéndolo bastante bien.

El ex del rayo fue fichado por el Valladolid esta temporada y al principio empezó siendo titular y jugando muy buenos partidos, pero poco a poco fue perdiendo la confianza del mister y ahora mismo no cuenta para Luis César, solo ha jugado 9 partidos esta temporada y ha ido de más o menos, con actuaciones malas como en el Molinón.

Centrales

Rafa López | Foto: Real Valladolid

En el centro de la defensa la pasada campaña destacan centrales como: Rafa López, que venía de la 2ª división alemana, y apenas jugó 19 partidos, donde no consiguió dar un buen rendimiento y Lichnovsky, que estaba cedido y jugó también 19 partidos, aportando un gol al equipo.

Los dos centrales más importantes de la pasada campaña fueron Álex Pérez y Guitián. Álex Pérez fue clave en el equipo pucelano la temporada pasada, jugó 37 partidos y marcó un gol ante el Getafe que dio la victoria por la mínima a los pucelanos.

Luis César decidió que no contaba para él esta temporada y el jugador fichó por el Sporting de Gijón. Guitián jugó 34 partidos la temporada pasada, dando un buen rendimiento y formando la pareja titular de centrales con Álex Pérez, esta campaña solo ha jugado cinco partidos y no cuenta mucho para Luis César, anotó un gol de córner contra la Cultural y también se metió dos goles en propia en ese partido, desde entonces ha jugado la Copa y muy pocos partidos de Liga.

Alex Pérez | Foto: Real Valladolid

Esta temporada además de Guitián, los defensas centrales más destacados son: Deivid, Kiko Olivas y Fernando Calero. El ex del Córdoba y de Las Palmas, lo ha jugado prácticamente todo y de los tres centrales es el que mayor nivel está demostrando, pero tampoco está haciendo una buena campaña.

Deivid celebrando su primer gol con el Real Valladolid | Foto: Real Valladolid

Ha jugado 18 partidos y ha anotado un gol de córner ante el Oviedo. El ex del Girona, ha jugado 15 partidos esta temporada y está siendo el fichaje más desilusionante de la temporada, debido a sus malas actuaciones.

El canterano del conjunto pucelano, Fernando Calero, ha disputado tan solo 6 partidos esta temporada, y su presencia es muy reclamada en el once por parte de los aficionados, sus actuaciones no han sido buenas pero merece más oportunidades en el once. Luis César sigue apostando por Deivid y Kiko Olivas como centrales titulares.