Anuario VAVEL Real Valladolid 2017: los medios funcionan

Borja Fernández | Laliga 1|2|3

El mediocentro es la posición clave en el fútbol porque es el que maneja el juego del equipo. El Valladolid en este año 2017 ha tenido mediocentros buenos y otros no tan buenos o que no han participado tanto en el juego.

El juego del equipo pucelano siempre se ha caracterizado por el toque, además de los balones largos para sus delanteros que bajan muy bien el balón, pero se está notando que cuando los mediocentros no son capaces de encontrar el hueco, presionar o cortar balones el equipo no carbura. Es la posición más importante del fútbol y por eso el Valladolid siempre tiene un centro del campo muy poblado.

Pocos cambios en la medular del Real Valladolid

La temporada pasada en el centro del campo del Valladolid había jugadores que apenas disponían de minutos. Uno de ellos era Sergio Marcos, el ex del Lugo no tuvo minutos la temporada pasada y esta temporada solo ha jugado en Copa, por lo que se le está buscando una salida que parece que su destino será León y se irá cedido un año a la Cultural Leonesa.

Otro es Anuar, el hispano marroquí no dispuso de minutos la temporada pasada, pero esta temporada está contando con muchos minutos y desplegando muy buen juego. Además, ha renovado hace un mes, y será un jugador muy importante para el Valladolid esta temporada y sobre todo las siguientes.

Anuar está teniendo esta temporada minutos importantes | Real Valladolid

Otro que tuvo menos presencia y fue menos importante es Alex López, el mediocentro que ha pasado toda su vida en el Celta, jugó 31 partidos, y no era un fijo en el once, llegó a anotar un gol ante el Mallorca y vino como un jugador de primer nivel, pero no supo demostrarlo. En verano fichó por el Sporting donde solo ha jugado cinco partidos.

La temporada pasada en el mediocentro hubo tres nombres destacados. El primero es el del veterano Michel, con una larga trayectoria en el futbol español, la pasada campaña era titular indiscutible en el Valladolid y jugó todos los partidos. Es un mediocentro de corte ofensivo que se caracteriza por dar el último pase de y también aporta goles de vez en cuando.

Esta temporada ha disputado 16 partidos y ha conseguido anotar cuatro goles, pero ha ido perdiendo presencia en el once y ahora mismo no está ni entre los 3 cambios elegidos por Luis César. Es un mediocentro irregular, pero cuando sale demuestra tener mucha clase y visión de juego.

Joan Jordán fue indiscutible en el medio del Valladolid | Real Valladolid

En segundo lugar destaca Joan Jordán, un joven mediocentro catalán, que fue clave en el juego del equipo y demostró tener un gran talento y mucho nivel para su poca experiencia, jugó 37 partidos y anotó tres goles. En verano acabó su cesión del Espanyol y el club catalán lo cedió al Éibar, donde ha jugado 16 partidos y lleva cinco goles. Es un mediocentro llegador, con talento y gran golpeo de balón.

Por último en la temporada pasada hubo otro nombre propio, el de André Leao.

Andre Leao juega ahora en Portugal | Real valladolid

El portugués era el encargado de las tareas defensivas y una pieza fundamental en el juego de los pucelanos, tenía buena salida de balón y robaba muchos balones, es decir cumplía su función. Jugó 38 partidos con la camiseta blanquivioleta y después de tres temporadas en el Valladolid, se marchó al Pacos Ferreira, donde milita actualmente.

Esta temporada, también hay jugadores que no tienen muchos minutos, como Sulayman o Cotán. El de Gambia, está cedido por el Granada y solo ha jugado los partidos de Copa, su presencia en el equipo es nula y ya se le está buscando una salida.

Suleyman Marreh y Sergio Marcos son los únicos medios que no han debutado en liga

El mediocentro procedente del Sevilla Atlético, Antonio Cotán, vino como un fichaje estrella, pero solo ha jugado siete partidos con el Valladolid en Liga y las pocas veces que sale no está demostrando el buen nivel que ofreció en la cantera del Sevilla.

Las tres piezas clave del mediocampo del Valladolid esta temporada son: Borja, Luismi y Toni. El más veterano de todos, Borja, que ha pasado por equipos como el Real Madrid y se encuentra en su tercera etapa en el Valladolid, está demostrando que a sus 36 años todavía tiene fútbol para rato.

Borja Fernández vive una segunda juventud | Real Valladolid

Se caracteriza por su gran físico, su buena salida de balón y su contundencia a la hora de ir a los balones divididos, además de su veteranía a la hora de jugar, se las sabe todas. Hasta ahora ha jugado 17 de los 19 partidos que ha disputado el Valladolid en Liga y ha anotado un gol, hace dos jornadas ante el Lorca. Es la pieza clave del mediocampo pucelano.

En segundo lugar destaca Toni Villa, el joven mediocentro que ascendió el año pasado con la Cultural, ha vuelto al Valladolid, y está sacando todo su talento en cuanto a control de balón, regate, visión de juego y último pase.

Toni Villa es titular en el primer equipo | Real Valladolid

Es la pieza fundamental que mueve a este Valladolid, y puede jugar tanto por banda como de mediapunta, ha disputado prácticamente todos los partidos de esta temporada y empezó flojo, luego aumentó mucho su nivel y ahora parece que vuelve a estar a un nivel flojo. Es la magia del Real Valladolid, y se dice que equipos como el Barcelona se han llegado a fijar en él para su cantera.

Por último y no menos importante, Luismi, cedido el año pasado al Nastic porque no contaba para paco Herrera, empezó muy bien pero a raíz de su sanción de cuatro partidos ha ido perdiendo nivel en su juego y se ha visto suplantado por jugadores como Anuar o Guitián, que lo han hecho realmente bien.

Luismi marca al Córdoba | Real Valladolid

Ha jugado 16 partidos, se ha perdido cinco por sanción y a pesar de que se caracteriza por su solvencia defensiva ha conseguido marcar dos goles, uno muy importante ante el Sporting que permitió al Valladolid sacar un punto del Molinón.