Guía VAVEL Real Zaragoza 2017/2018: una plantilla joven y renovada

Google Plus

Alineación en el Memorial Carlos Lapetra. FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Nuevo año en La Romareda. Los zaragocistas imaginaban que sería complicado superar el ridículo y la humillación sufrida en Palamós hace dos temporadas, pero se equivocaban. Un equipo descompensado, que la temporada pasada pasó apuros incluso para mantener la categoría, siendo el objetivo principal el ascenso. Pero la Segunda División no es una competición al uso y les puso los pies en la tierra muy pronto, pese al espejismo del buen arranque. Pese a ello, los aficionados del club del león rampante nos hemos acostumbrado a hacer borrón y cuenta nueva todos los años, y este no podía ser menos. Hasta un total de 12 fichajes han llegado (por el momento, ya que se esperan uno o dos más), con 5 jugadores que promocionan desde el filial-Delmás, Lasure, Pombo, Zalaya y Raí- y un total de 18 salidas, aún a la espera de resolver la situación de los 5 descartes con los que el Real Zaragoza no cuenta para su nuevo proyecto (Xumetra, Lanzarote, Bedia, Barrera e Irureta), y de cuya salida dependerá la llegada de un jugador de corte ofensivo, y, quizás, de un nuevo central. En principio, de la temporada pasada solo se cuenta con 4 jugadores (Pombo era jugador del filial pese a jugar el tramo final como titular indiscutible): Ratón, Zapater, Ros y Valentín.

Juventud y veteranía bajo palos

Pese a que el objetivo inicial de Lalo era traer un portero contrastado que viniese de jugar, las complicaciones del mercado hicieron que tuviese que fichar a un guardameta del que se presupone buen nivel, pero que llega de un período de inactividad como es Cristian Álvarez. La Romareda espera por fin que la portería se asiente, ya que en los últimos años en Segunda, exceptuando el primero en el que Leo Franco fue el guardameta titular, esto no se ha logrado y ha sido un puesto de constante inestabilidad.

ÁLVARO RATÓN: El portero gallego cumple su segundo año como jugador del primer equipo zaragocista. El año pasado, acabó contando con la confianza de César Láinez, ante los fallos y la poca seguridad que transmitía Xabi Irureta. Este año parte con la vitola de titular desde el principio.

CRISTIAN ÁLVAREZ: El veterano portero argentino llega tras un año de inactividad por temas personales. Deberá aportar veteranía a un vestuario muy joven. Ya militó en España durante 5 temporadas en el Espanyol, equipo del que llegó a ser capitán, y durante una temporada militó como cedido en el Rayo Vallecano, equipo con el que se reencontrará este año.

Defensa inexperta

La defensa ha sido otro quebradero de cabeza para los aficionados zaragocistas prácticamente en la última década. El desastre del año pasado ha llevado a Lalo ha renovarla casi en su totalidad, exceptuando a Jesús Valentín, único jugador que se mantiene.

ALBERTO BENITO: Lateral derecho procedente del Reus, equipo del que llega de la mano de Natxo González. Hizo una grandísima temporada en el club catalán, lo que lo llevó a ser uno de los mejores laterales derechos de la categoría. Serio en defensa y muy participativo en ataque.

JULIÁN DELMÁS: Lateral derecho de 22 años procedente de la cantera zaragocista que, pese a no haber debutado en partido oficial con el primer equipo, Lalo no ha dudado en promocionar por sus buenas campañas en el filial. Deberá competir con Benito por un puesto.

SIMONE GRIPPO: Central suizo llamado a comandar la defensa blanquilla esta temporada. Llegó del Vaduz, equipo que milita en Primera División de Suiza. Durante esta pretemporada ha demostrado ser un central contundente que va bien por arriba y tiene buen manejo de balón.

JESÚS VALENTÍN: El central llegado desde la SD Huesca en el mercado de invierno inicia su segunda temporada con el Real Zaragoza. Este año deberá dar un paso al frente y demostrar que es un central con nivel de sobra para Segunda División. Tiene buena salida de balón.

DIOGO VERDASCA: Otra apuesta de Lalo Arantegui y Jose Mari Barba. El central portugués procede del FC Porto B (Segunda portuguesa) y ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la selección portuguesa. Deberá competir con Jesús Valentín por un puesto en el centro de la zaga.

ALEJANDRO ZALAYA: Defensa central internacional por España sub19 que promociona desde el filial, equipo en el que realizó un gran año, que culminó con el ascenso a Segunda B en el playoff frente al Calahorra, en el cual fue importante anotando dos goles en la ida en La Romareda. Debutó con el primer equipo contra el Real Valladolid en Copa del Rey la temporada pasada.

ÁNGEL MARTÍNEZ: Lateral izquierdo que parte con la vitola de titular que, al igual que Benito y Natxo, procede del Reus en el cual cuajó una gran campaña. Deberá aportar seguridad a un carril izquierdo que desde la salida de Diego Rico ha pasado por Casado, José Enrique y Cabrera, y en el que ninguno ha llegado a convencer como hiciese el burgalés.

DANI LASURE: Lateral izquierdo que la temporada anterior se perfilaba como alternativa a Jorge Casado hasta la llegada de José Enrique. Debutó en Copa frente al Real Valladolid y disputó la última jornada liguera frente al Tenerife. Promociona del filial.

Sala de máquinas renovada

Una de las principales virtudes que te hacen estar arriba a lo largo de la temporada es la aportación ofensiva y defensiva de la segunda línea, la cual debe dar equilibrio. El año pasado esa aportación fue muy pobre y este año deberán intentar aportar más al juego del equipo para no repetir errores pasados.

ALBERTO ZAPATER: El gran capitán. Se presupone que este año no tendrá la misma participación que la temporada anterior, en la que tuvo que disputar los 42 partidos como titular tras 3 años lastrado por las lesiones. Deberá aportar su veteranía en el césped y, sobre todo, en el vestuario.

JAVI ROS: El único superviviente en la actual plantilla -sin contar a Lanza- del desastre de Palamós. Jugador al que no se le puede reprochar actitud ni esfuerzo, y que este año tendrá que dar un paso al frente. Será el segundo capitán, por veteranía en el club y por méritos propios.

IÑIGO EGUARAS: Mediocentro defensivo procedente del Mirandés en el que fue titular indiscutible durante dos temporadas. Ha sorprendido su alto nivel en pretemporada, y se presupone que deberá ser importante esta temporada. Perfil de jugador que el Real Zaragoza no tiene desde la marcha de Erik Morán.

ALEIX FEBAS: Talentoso mediocentro procedente del Castilla del que hablan maravillas. Natxo lo está utilizando en pretemporada como mediapunta, pero su posición es la de ‘8’. Debe aportar creatividad y visión de juego al centro del campo zaragocista.

OLIVER BUFF: Habilidoso mediapunta suizo que llega procedente del Zúrich, con el cual viene completando grandes campañas años atrás. Si se adapta bien, debe ser un hombre importante esta temporada. Perfil de jugador “diferente” que es necesario en una plantilla llamada a estar arriba.

CEZARY WILK: Situación especial la del polaco. Inicia su tercera temporada con el Real Zaragoza, pese a que en las dos anteriores las lesiones lo han lastrado. La temporada pasada tan solo disputó 2 partidos y en esta el Real Zaragoza le ha ofrecido ponerse a punto con el equipo, y en el mercado invernal se decidirá si se le hace o no ficha.

RAÚL GUTI: Mediocentro que está participando bastante en pretemporada aunque en un principio jugará con el filial, pero puede ser un nuevo "caso Pombo".

JORGE POMBO: Mediapunta que debe explotar este año. Tiene cualidades para ser un jugador importante tanto en el Real Zaragoza como en el fútbol español. La temporada pasada la acabó de titular con Láinez, logrando anotar dos tantos. Este verano renovó por 3 temporadas y promocionó definitivamente al primer equipo.

GIORGI PAPUNASHVILI: Futbolísticamente conocido como “Papu”, el georgiano de 21 años es otra apuesta exótica de Lalo y Barba. Llega procedente del Dinamo Tblisi y destaca por su golpeo lejano. Si logra adaptarse, puede ser diferencial. El Real Zaragoza tiene confianza en su proyección, ya que firmó hasta 2021.

ALAIN OYARZUN: Extremo procedente de la Real Sociedad que el último curso y medio lo ha disputado cedido en el Mirandés. La pasada temporada la pasó prácticamente en blanco por una lesión de rodilla. Si consigue explotar y las lesiones le respetan, debe ser importante en el proyecto zaragocista.

Calidad, veteranía y pólvora en ataque

La temporada pasada fue Ángel Rodríguez el jugador que llevó todo el peso ofensivo del equipo. Su gran campaña -21 goles- le llevó a fichar por el Getafe, y Lalo se está peleando por poder traer un nuevo jugador para completar el ataque. Ha promocionado Raí, que ya debutó la temporada pasada, y han llegado Toquero, tras un gran año con el Alavés y el codiciado Borja Iglesias, con ofertas de prácticamente todos los equipos de la categoría.

BORJA IGLESIAS: Un nueve "con mayúsculas". Viene de hacer 32 goles con el Celta B en Segunda División B. Delantero centro que va bien por arriba, pero que además tiene calidad con los pies y mucho gol, como ha demostrado ya. Cae a bandas y se asocia a la perfección con la segunda línea de ataque. Salvando las distancias, es un delantero similar a Borja Bastón.

RAÍ NASCIMIENTO: Jugador de calle, muy técnico. Tras una temporada complicada en la que no jugó hasta enero, se tienen muchas esperanzas depositadas en este jugador que llegó con 14 años a la capital aragonesa. Puede jugar en cualquier posición de ataque, y combina calidad con gol.

GAIZKA TOQUERO: Viene para complementar a Raí y Borja Iglesias. Destaca su lucha y su garra, además de su polivalencia, ya que puede jugar como único punta, como segundo delantero o incluso extremo derecho. Aportará veteranía en un vestuario muy joven. Llega procedente del Deportivo Alavés. Es apodado el “Lehendakari”.

En resumen, plantilla renovada y con ilusión que deberá solventar la pérdida de dos centrales contundentes como son Cabrera y Marcelo Silva, que parece que tiene un centro del campo mucho más compensado y una delantera en la que no dependerá todo el peso del gol en un único jugador como la temporada pasada, ya que se espera que Toquero, Raí y sobretodo Borja Iglesias hagan buenos números. Un aspecto a mejorar es la aportación de la segunda línea, prácticamente inexistente la temporada 2016/2017.