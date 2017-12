Anuario VAVEL Real Zaragoza 2017: Simone Grippo, un central de altura.

Anuario VAVEL Real Zaragoza: Simone Grippo, un central de alturas.

Fue uno de los cinco primeros fichajes del director deportivo Lalo Arantegui. Fichó procedente del Vaduz, equipo que milita en la primera división suiza. Simone Grippo llegaba con la intención de aportar experiencia y contundencia a una zaga zaragocista joven.

Durante la pretemporada ya se podía observar que sería uno de los titulares en el equipo de Natxo González por la intensidad, agresividad y la confianza que aportaba su presencia en el centro de la defensa. Pero con la llegada de Mikel González al equipo blanquillo, a finales de agosto, su presencia en el once titular comenzaba a ser una incógnita.

Pese a esas incógnitas, el suizo comenzó la temporada como titular en Tenerife y consiguiendo mostrar un nivel aceptable. Sin embargo, Simone Grippo no se bajaría del once hasta la jornada cinco, jornada en la que el equipo de la ciudad del Ebro se enfrentó al CD Lugo, y el zaguero tuvo que ser sustituido por Mikel González en el descanso a causa de un esguince en el ligamento de su rodilla derecha. Estuvo apartado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. No volvería a entrar a una convocatoria hasta el día 27 de octubre, en el partido correspondiente de la jornada 12 en la que el equipo maño se enfrentó a la Cultural Leonesa. Pese a ir entrando a las convocatorias, tras su lesión, no sería hasta el 11 de noviembre cuando volviese a incorporarse al once inicial. En el partido de su reaparición frente al Rayo Vallecano consiguió abrir el marcador con un gran testarazo, una de sus grandes cualidades.

Simone consiguió ir entrando de forma intermitente en el equipo con unas actuaciones bastantes serias. Llegado el partido contra el Real Sporting, Grippo consiguió asentarse en el once ya hasta final de año, pero el central suizo ha ido de más a menos.

Tras los primeros meses de temporada Simone Grippo ya nos ha mostrado cuáles son sus puntos fuertes y cuáles los débiles. Uno de sus puntos fuertes es el balón aéreo, la contundencia y agresividad con la que suele jugar y sus puntos débiles, que en la posición de un defensa se ven con más claridad, son la mala colocación que muestra en el campo y la poca concentración con la que afronta algunos partidos.