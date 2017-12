Anuario VAVEL Lorca FC 2017: un mediocampo donde surge la magia

Alberto Noguera fue una de las llaves del centro del campo. | Foto: Noela Déniz (VAVEL España)

Durante este año 2017, el Lorca se ha caracterizado por contar con un juego en el centro del campo muy vistoso. Con unos jugadores que les gusta mucho retener el balón y centrarse en el toque y el juego bonito. Tanto en Segunda B como en Segunda División el conjunto de la ciudad del sol no ha renunciado a su estilo y ha estado jugando a un gran nivel gracias, en gran parte, a los jugadores que daban vida y engrasaban el engranaje del equipo desde esa posición. Muchos centrocampistas han pasado por el club durante este año, unos con más protagonismo que otros, pero todos han contribuido a que el Lorca sea equipo de Segunda División, mientras que otros siguen defendiendo su escudo con el objetivo de conseguir la permanencia.

En este artículo se habla de un total de 12 jugadores que han pasado por el medio campo del Lorca. Con el ascenso, el conjunto murciano mejoró sustancialmente su juego en esta posición. Consiguieron incorporaciones importantes de jugadores con experiencia en la categoría o que llegaban bajo el brazo de Curro Torres siendo sus pupilos en el Valencia Mestalla.

Cristian Bustos

Bustos llegó sin equipo a Lorca en el verano de 2016 y fue muy importante en los planes del equipo durante el 2017. Un jugador muy importante para todos los entrenadores que ha contado; una pieza indiscutible del centro del campo, uno de los capitanes del equipo. Disputó un total de 36 partidos en Segunda División B, y 16 en la categoría de plata. Jugador determinante tanto en el perfil ofensivo como defensivo para este medio campo. Cristian Bustos seguirá teniendo protagonismo en el equipo en el próximo año 2018 en el que espera poder ser contribuir al gran objetivo del club, la permanencia en el fútbol profesional.

Abel Gómez

El veteranísimo Abel Gómez, se unió al equipo en enero del 2017 procedente del Cádiz. Llegó para proporcionar esa experiencia tan importante en un grupo como este, que luchaba por conseguir el ascenso a Segunda División. Un mítico del fútbol español que decidió formar parte de este equipo tan soñador, y que tenía ganas de devolver a la ciudad al fútbol profesional. Disputó un total de 14 partidos en Segunda B, así como siete partidos en Segunda División, donde consiguió marcar un auténtico golazo frente al Nàstic de Tarragona para dar una victoria muy importante al Lorca. Intentará ganar más protagonismo con Fabri González en el banquillo, pero no cabe duda de que es una de las piezas más importantes del Lorca desde “la segunda unidad”.

Gonzalo Poley

Poley fue uno de los grandes protagonistas del Lorca durante el año 2017 en Segunda División B. Titular con el conjunto lorquino en su lucha por el ascenso. Consiguió anotar un total de tres goles. Fue una de las recurrentes piezas de cambio del equipo, siendo así el jugador perteneciente al once titular con menos minutos promediados durante la temporada. Tras su paso por el Lorca, decidió firmar un contrato con el Cartagena, equipo con el cual lucha por el ascenso a Segunda División actualmente. Gonzalo Poley espera poder conseguir su segundo ascenso consecutivo en un equipo en el que quiere seguir ganando importancia, a pesar de no poder contar con todos los minutos que le gustaría. Ha jugado un total de nueve partidos en Cartagena y espera poder a saltar el once titular muy pronto.

Haritz Albisua

El mediocentro vasco llegó a Lorca procedente del Lleida Esportiu y en Segunda División B fue una pieza importante del banquillo. Disputó un total de 12 encuentros con el equipo lorquino en los cuales no consiguió marcar ningún gol. Sin embargo, su nivel desde que está en Segunda División, no puede ser ni testado. No ha contado con minutos y sigue esperando a que llegue su oportunidad. Curro Torres no confió en él y espera que, con Fabri González, la situación cambie y pueda salir de esa dinámica en la que se encuentra actualmente.

Julio Algar

Julio Algar es uno de esos jugadores sin apariciones en el Lorca, pero que formaron parte de su plantilla durante el año 2017. Fue convocado con el equipo un total de tres ocasiones, pero no pudo saltar al terreno de juego. Tras su paso por el Lorca, sigue disfrutando de este deporte en el CD Guijuelo, donde no le ha costado tanto encontrar más minutos.

Alberto Rodríguez

El futbolista del filial tampoco contó con apariciones en el primer equipo. Fue convocado con el club en una ocasión donde no pudo jugar. Rodríguez sigue vinculado al club y desarrollándose en el equipo filial, el Lorca FC B, que disputa la Tercera División española.

Alberto Noguera

El madrileño llegó a Lorca procedente del Fuenlabrada, y desde entonces se ha convertido en un hombre muy importante para el equipo. En Segunda División B, disputó un total de 33 partidos en los que consiguió anotar dos goles. Su juego vertiginoso en el centro del campo le han convertido en uno de los titulares indiscutibles incluso tras el ascenso de categoría. En Segunda División ha completado un total de 16 apariciones durante las cuales no ha conseguido anotar ningún tanto, pero su buena visión desde el centro de la zaga le hizo ganarse su asiento en el once titular jornada tras jornada tras un comienzo complicado donde Curro Torres no le dio todo el cariño posible.

Juanra Martínez

Otro jugador muy importante para el Lorca durante su paso por Segunda División B y que no permanece bajo la disciplina del club. El joven centrocampista jugó un total de 17 partidos con el Lorca disputando 819 minutos. Decidió desvincularse del equipo para unirse al CD Guijuelo donde sigue en busca de más minutos y más protagonismo.

Tropi

Carlos Carbonell ‘Tropi’ legaba a Lorca para aportar esa experiencia tan necesaria en la categoría. Tras haber firmado una buena campaña con el Alcorcón, culminada con la permanencia en la última jornada, se unía a un club joven con ganas de hacer algo grande en Segunda División. Hasta el momento, Tropi ha sido parte de alineaciones recurrentes de Curro Torres a pesar de haber tenido que lidiar con lesiones y problemas de distinta índole. Tendrá que seguir demostrando su valía con la llegada de Fabri González.

Javi Muñoz

Una de las incorporaciones del Lorca para reforzar su plantilla de cara al ascenso de categoría. Javi Muñoz llegaba cedido por parte del Real Madrid, que quería ver a una de sus perlas de “La Fábrica” lucirse en Segunda División. Muñoz ha conseguido demostrar ser un centrocampista fiable y sus aportaciones al equipo han sido muy importantes. Suma un total de dos goles frente al Almería y Alcorcón. Este último sirvió este último para sumar un punto muy importante. Javi Muñoz seguirá siendo importante en la plantilla de cara al próximo año.

Eugeni Valderrama

Uno de los mejores movimientos del verano pasado por parte de Lorca. Consiguieron hacerse con los servicios del mediocentro procedente del Valencia mediante cesión. Eugeni disputó la pretemporada con el primer equipo tras haber estado bajo las órdenes de Curro Torres en el Valencia Mestalla. En Lorca vieron la calidad de este jugador y de lo que es capaz. Uno de los favoritos de la afición gracias a su juego de calidad y visión que le hacen destacar encuentro tras encuentro. Una pieza indispensable en el sistema del equipo murciano y que seguirá contando con la misma relevancia tras la llegada de Fabri González.