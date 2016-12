Anuario VAVEL selección española 2016: Isco, magia pura

Google Plus

Isco con la selección | Foto: Juan I. Lechuga (VAVEL)

Francisco Román Alarcón Suárez, o simplemente “Isco”, es uno de los jugadores favoritos del madridismo, y uno de los herederos de la batuta en la selección española. Lamentablemente para él, este quizá no fue el año que esperaba para su carrera, tanto en su club como en la selección. La temporada para el mediocampista del Real Madrid fue muy intermitente… al igual que en el combinado nacional, que vivió dos procesos este año, al punto de que hasta llegó a quedar descartado para la Eurocopa de Francia 2016 durante la dirección de Vicente Del Bosque.

Isco no entró en la convocatoria de Del Bosque para la Eurocopa de Francia 2016

Isco fue partícipe de la primera convocatoria del año por Vicente Del Bosque, aquella para la doble jornada de amistosos que mostraría el nivel de la selección, contra Italia en Udine y luego Rumanía también de visitante. El 24 de marzo sería aquel partido contra Italia que acabaría 1-1; en este choque, el malagueño ingresó en el minuto 61, por lo que su participación fue poca. El mediocampista apenas pudo realizar una jugada por banda y presenciar de primera mano los dos goles del encuentro.

Tres días después, ‘La Roja’ se trasladaría hasta Rumanía para el segundo amistoso. En esta oportunidad, el madridista ingresó en el 46’ con todas las expectativas de Del Bosque para que cambiara el juego; sin embargo fue otro día gris para el andaluz, junto a toda la selección que no tuvo ni acción ni reacción en este encuentro que culminó 0-0.

En cuanto a clubes, Isco no tuvo mucha continuidad en el Real Madrid, sin embargo, participó en el recorrido del equipo en la Liga de Campeones para la consagración de la undécima 'orejona' del conjunto blanco. Y a pesar de todo parece estar por encima de James en los planes de Zinedine Zidane en el mediocampo del equipo, que además culminó el 2016 como campeón del Mundial de Clubes, y en el primer lugar de La Liga antes del parón navideño.

Ausencia en la 'Euro'

Luego de la doble jornada de amistosos de preparación para la Eurocopa empezaron las dudas sobre lo que sería la actuación de ‘La Roja’ en dicho torneo. La presión de la falta de victorias y la seguidilla de empates cayeron sobre Del Bosque, que prefirió optar por jugadores de su confianza como Iniesta, Silva y Thiago, etc.

Allí vendría la Eurocopa de Francia 2016, en la que España quedaría fuera en octavos, y la que el ‘22’ se perdería, quedando fuera por debajo de jugadores como Koke y Bruno. Este torneo cerró el telón al exitoso y memorable proceso de Vicente Del Bosque, y lo abriría para el de Julen Lopetegui.

El regreso a la convocatoria

Después de tanto, pasaron ocho partidos para que Isco volviera a saber lo que era recibir una convocatoria nacional; pese a que tan solo había jugado 38 minutos con el Real Madrid desde que se cayera de la primera por culpa de una lesión. Lopetegui lo incluyó para la doble jornada de eliminatorias al Mundial, cita que sería su primera oficial del año; contra Italia y Albania respectivamente. A pesar de que no vería acción contra la ‘Azzurri’, ante Albania el mediocampista estaría 12 minutos sobre el verde, número que luego aumentó a 18' en el siguiente compromiso ante Macedonia.

Llegaba el 15 de noviembre, lo cual cerraba el año para la absoluta; sin embargo, Isco todavía no había hecho nada sobresaliente con la selección. Pero el mediocentro se desató en el amistoso ante Inglaterra en Wembley. Isco ingresó en el 64’ por Silva, siendo uno de los revolucionarios del mediocampo ese día. Y como no le bastó cambiarle la cara a la selección, puso el gol del empate en el minuto 90+6 y así evitar la derrota.

Si bien su continuidad no es mucha en su club, no se pude negar su calidad y su entrega este año; muestra de ello fue la confianza que le demostró Zidane en el clásico. Además, Isco cuenta con la comprensión del seleccionador. "No es lo mismo ser suplente en el Real Madrid que en otro equipo", decía Julen Lopetegui sobre el madridista. El próximo año podría suponer un ascenso para el malagueño en la selección, cuyas oportunidades siguen creciendo para dejar de ser ‘Golden Boy’ y convertirse en ‘Golden Man’ de España.