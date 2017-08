Luis Muriel: "No estuve afortunado de cara al gol"

Luis Muriel, durante su debut. Imagen: sevillafc.es

El Sevilla FC no pudo pasar del empate en su debut liguero frente al Espanyol. Pese a que el juego de los locales no fue demasiado fluido, sirvió para gozar de varias ocasiones de gol que podrían haber inclinado la balanza. Algunas de ellas pasaron por las botas de Luis Muriel, que tras seis años en la Serie A abandonó Italia para unirse a las filas del Sevilla y reforzar el ataque andaluz. El colombiano se topó con un espléndido Pau López, que con sus reflejos y la ayuda de los palos protegió el punto que los blanquiazules se ganaron sobre el campo.

Sobre su primer partido en la Liga, Muriel se muestra optimista: "Estoy contento por el debut, por estar en el campo. No me esperaba hacer un partido como el de hoy. Desafortunadamente de cara el gol no estuve lo más fino posible, pero me sentí bien físicamente, jugué los noventa minutos… Estoy triste porque se nos escapó la victoria y por mi parte por no poder concretar las ocasiones que tuve”. El sudamericano incidió en el hecho de que prácticamente la totalidad de su carrera la ha disputado en Italia, donde el fútbol es diferente: "El cambio es importante. La adaptación va a ser un poco lenta, pero estoy poniendo todo mi empeño para acortar ese tiempo y esperemos que los resultados lleguen pronto”.

Luis Muriel también habló del desarrollo del partido. Para el delantero, “a pesar de tantos cambios con respecto al otro día", el equipo jugó "un gran partido y un gran juego en general", aunque lamenta no haber sumado los tres puntos. En cuanto al planteamiento del equipo de Quique Sánchez Flores, admite que "el Espanyol es un equipo que tácticamente se para muy bien", pero considera que el Sevilla "fue muy paciente" para abrir esas líneas.