Anuario VAVEL Sevilla FC 2017: Clément Lenglet, el diamante pulido

Lenglet frente a algunos jugadores del Atlético de Madrid | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

Fue el primer fichaje del Sevilla en 2017 y ha sido una de las revelaciones de La Liga. Clément Lenglet aterrizó en la capital hispalense procedente del Nancy francés y le bastó poco tiempo para demostrar sus credenciales. La pareja defensiva que formaba junto a Rami o Pareja era un muro que hizo que muchos grandes clubes europeos pusieran sus ojos en él. Pese a su poca experiencia, Lenglet ha sido de lo más destacado del pasado mercado de fichajes invernal.

Llegar y besar el santo

Tras dos partidos en los que fue convocado pero no jugó, Lenglet tuvo su primera oportunidad frente al Espanyol. El penalti de Pareja que provocó su expulsión propició la salida al terreno de juego del central galo. Pese a su inexperiencia y la situación tan comprometida, Lenglet cumplió con creces. Desde entonces comenzó a ganarse un hueco en el once de Sampaoli, jugando los tres siguientes partidos como titular.

Tras lesionarse para el derbi y no disputar el siguiente partido debido a unas molestias, Lenglet volvió frente al Alavés. Sería el primero de seis partidos en los que jugó como titular, aunque en dos de ellos fue sustituido al descanso. En doce partidos, Lenglet acumuló tres derrotas, cuatro empates y cinco victorias. Buenos números para un defensa que acaba de llegar a un equipo que pareció desinflarse poco a poco.

Dejando al margen los resultados del equipo, el galo se estaba ganando a su afición poco a poco. Su corte elegante en defensa recordaba a Escudé, por lo que Lenglet poco a poco iba ganando adeptos en las gradas de Nervión. En los últimos siete partidos de la temporada, Lenglet jugó los 90 minutos. Tres victorias, dos empates y dos derrotas para afianzarse en el puesto de titular y poco a poco convertirse en el líder de la zaga hispalense.

Lenglet presiona a Adebayor en el choque ante el Istanbul | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

Líder y compañero

La llegada de nuevos jugadores a la defensa sevillista hacía parecer que uno de los centrales saldría. Y fue el caso de Adil Rami, que abandonó Sevilla camino de Marsella. Simon Kjaer aterrizó en la capital hispalense para ejercer de central, Carole de lateral izquierdo y Corchia para el carril derecho en sustitución de Mariano. Pareja y Carriço se planteaban como líderes y capitanes, pero no fue así. El joven francés se impuso a los veteranos y se hizo con el control de la zaga rojiblanca.

A día de hoy es el jugador con más encuentros y minutos con 1.946 minutos en lo que va de temporada. Desde el partido de ida frente al Istanbul Basaksehir hasta la victoria frente al Éibar fue titular indiscutible, siendo clave en el empate ante el Espanyol anotando el gol que valió el empate. Descansó en Anfield frente al Liverpool, jugó contra el Girona y volvió a descansar ante Las Palmas.

No fue hasta seis partidos más tarde que no jugó los 90 minutos. En Mestalla fue sustituido al descanso ya que el Sevilla estaba recibiendo un correctivo del conjunto ché. En el siguiente encuentro, frente al Cartagena en Copa, el galo comenzó de titular pero fue sustituido en el minuto 70 con el partido prácticamente sentenciado. Un mes tuvo que pasar para que Lenglet no jugara un partido. En la vuelta contra el Cartagena con la eliminatoria prácticamente resuelta, Lenglet descansó. Durante todos los partidos en los que había sido titular destaca su gol frente al Spartak que valió los tres puntos y acercó la clasificación para la siguiente ronda de Champions.

Sin parar

Acaba el año y Lenglet sigue batiendo records. Si no hubiera estado sancionado frente a la Real Sociedad hubiera roto la barrera de los 2000 minutos con el Sevilla en esta temporada. El único partido que el francés no ha disputado y todo debido a acumulación de tarjeta. Cabe destacar que ha aguantado seis encuentros con cuatro tarjetas amarillas, teniendo en cuenta la delicada situación del conjunto rojiblanco en defensa.

Empieza un año nuevo y para Lenglet puede ser un año clave. Con el Mundial a la vuelta de la esquina y grandes clubes como el FC Barcelona siguiendo sus pasos muy de cerca, todos los minutos que juegue pueden ser claves. La llegada de Kjaer ha sido un alivio para el galo, ya que el danés es clave en ayudas defensivas. Su dureza sin cruzar el límite está siendo clava en lo que va de temporada del Sevilla. Pero según dicen las lenguas que rondan el Ramón Sánchez Pizjuán, a día de hoy todo central que se sitúe al lado de Lenglet es bueno.