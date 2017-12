Anuario VAVEL Sevilla Atlético 2017: entrenadores, cara y cruz

Tevenet durante la rueda de prensa del partido ante el Real Oviedo / Foto: Miguel Guerrero

Como la noche y el día ha sido el cambio de temporada para el filial sevillista. Las innumerables bajas que sufrió el equipo han tenido mucho que ver en que el equipo no se parezca ni un ápice al que fue. Auténticos jugones tenía la temporada pasada y en esta parece que los nuevos jugadores no han estado, de momento, a la altura de sus antecesores. Pero hay que tener en cuenta que el hecho de que un filial esté en Segunda División es algo digno de elogio y una labor harto difícil es hacer que permanezca dos años viviendo en la categoría de plata del fútbol nacional. El cambio en los banquillos posiblemente también haya afectado, ya que Diego Martínez quiso apuntar más alto que buscar otro año más la permanencia de un filial. Se fue rumbo a Pamplona para intentar lograr que los rojillos asciendan a Primera. Luis García Tevenet fue el elegido para sustituirle, pero no convencen a nadie ocupando esa última posición y con tan solo una victoria en su haber.

Temporada para ilusionar

El hecho de que el Sevilla estuviese arreglando su ciudad deportiva hizo que los partidos del Sevilla Atlético se tuvieran que disputar en el coliseo del barrio de Nervión. Era el retorno del primer filial a Segunda y jugando en el Sánchez-Pizjuán, un marco incomparable para que todos los aficionados sevillistas se acercaran en masa para ver a los jóvenes jugadores. Un equipo muy joven y con mucha calidad que tardó bien poco en ilusionar a todos.

Después de una fantástica primera vuelta, llegaba la hora de dejar cuanto antes la permanencia asegurada. Seis victorias, ocho empates y nueve derrotas le bastaron para finalizar la temporada ocupando la 13ª plaza con 53 puntos.

El entrenador supo ganarse a la gente a través de un juego colectivo de toque y calidad donde el equipo era uno. El filial fue un foco de paz al margen del lío entre el técnico del primer equipo, Sampaoli, y la directiva del club por los contactos del primero con la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) que tuvieron lugar a lo largo de la segunda vuelta.

Diego Martínez durante un partido de la temporada pasada / Foto: Fran Santiago

El fracaso

No se puede definir este nuevo proyecto con otro adjetivo que no sea fracaso. Luis García Tevenet no ha convencido a ningún sevillista. Tampoco tiene él toda la culpa, ya que el equipo ha sufrido una gran remodelación en la plantilla que ha hecho que un gran número de futbolistas ya no estén. Así, parte de la culpa también pesa en la directiva. Aunque hay que desquitar hierro del asunto y pensar que el filial sirve para formar jugadores que en un futuro puedan jugar en el primer equipo, pese a que luego nunca se cumple.

Una victoria, diez empates y nueve derrotas es el pobre bagaje que acumula el equipo

A algunos no les sorprendió el despido de Berizzo, pero sí les sorprendió que no anunciasen el cese de Tevenet, un entrenador que posee un bagaje de una victoria, diez empates y nueve derrotas. Hay rumores de que la directiva ya ha tomado la decisión de cesarlo y ya busca en la contratación de un nuevo técnico, quizá la prioridad sea total en centrarse en el primer equipo, pero no hay que olvidar que en dos semanas el filial vuelve a jugar y necesita cuanto antes un cambio de tuercas que posibilite, al menos, luchar hasta el final por la permanencia.

Pese a todo, el filial sobrevive y está a tan solo ocho puntos de la salvación. Mucho tendrán que cambiar las cosas, no solo en los banquillos, sino que también se abre la posibilidad a algún fichaje que revolucione la situación. Hasta que se anuncien cambios habrá que esperar.