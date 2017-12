Anuario VAVEL Sevilla Atlético 2017: el mediocampo, la llave del éxito

Fede y Pozo, dos de las piezas clave de este Sevilla Atlético | Foto: Miguel Guerrero (VAVEL)

Como en todo equipo ganador que se precie, y que le guste practicar un fútbol combinativo y de posesión, el centro del campo es el alma máter del juego del equipo, allí donde se encienden todas las luces y la sala de máquinas se pone a punto para trabajar. Diego Martínez trató de cimentar todos los éxitos del filial sevillista en una medular fuerte pero que supiese conducir el balón con éxito, al igual que una zona de tres cuartos solvente, de calidad, resolutiva y decisiva. A su estilo, Tevenet ha intentado lo mismo, aportando su sello personal pero tratando de mantener la esencia, aunque bien es cierto que ha tenido que hacerlo sin hombres clave de la primera etapa, como son los casos de Cotán, Borja Lasso o Ivi, entre muchos otros.

La medular: Fede y alguien más

Si hay un nombre propio en la medular, como corazón del equipo, es el de Fede San Emeterio. El jugador cántabro ha sido, con muchísima diferencia, el centrocampista más indiscutible y que ha disputado un mayor número de minutos a lo largo de todo el año, seguido, en la lejanía, por Yan Eteki. De hecho, en 2017 solo se ha perdido dos encuentros (las jornadas 21 y 41 de la pasada campaña) y esta temporada ha sido titular en los 19 encuentros disputados hasta la fecha, estando sobre el campo los 90 minutos salvo en solo dos ocasiones (Cultural Leonesa y Real Oviedo), con lo cual es el jugador más utilizado por Luis García Tevenet con un total de 1664 minutos.

La dupla Yan Eteki - Fede San Emeterio ha sido el doble pivote más utilizado en el mediocentro en 2017

El ex del Racing ordena, da sentido, construye, reconstruye y destruye, independientemente de la situación e independientemente del compañero que tenga a su lado. Así, está habituado a jugar con hombres más de contención, como el canterano sevillista Yan Eteki, asentado en el primer filial desde que diera el salto desde el juvenil la pasada temporada, o Felipe Carballo, joven promesa uruguaya llegada el pasado verano; pero también con futbolistas de enfoque más ofensivo, como era el caso de Antonio Cotán, la brújula y capitán del Sevilla Atlético antes de que en el pasado período de fichajes pusiera rumbo al Real Valladolid. El georgiano Aburjania es actualmente otra alternativa ante la falta de más efectivos, aunque en su segundo año como franjirrojo sigue sin convencer y de hecho Tevenet solo le ha dado 368 minutos, prefiriendo el entrenador sevillano a Carballo o a Yan, además de haber dado oportunidades a hombres de la casa, como los juveniles José Mena o José Alonso Lara.

Fede es el alma de la medular sevillista | Foto: Miguel Guerrero (VAVEL)

Esperando al mejor Curro y a la madurez definitiva de Pozo

Por delante del doble pivote, otro nombre, y que se echa mucho en falta, sobresale por encima del resto. Borja Lasso era toda una institución en la cantera nervionense, más allá de ser uno de los jugadores que más partidos haya defendido la camiseta del filial. El mediapunta tenía una elegancia y una magia especial, siendo capaz de marcar las diferencias en momentos muy concretos, encendiendo el juego y haciendo la vida más fácil a los atacantes con asistencias decisivas, y él mismo tampoco estaba exento de gol, unas cualidades que le han llevado a subir al primer equipo.

Las bajas de Ivi y Borja Lasso restan creatividad, inteligencia, profundidad y gol al filial hispalense

A los costados, estaba apoyado por jugadores verticales y versátiles, siendo Ivi López el más destacado, uno de los hombres más resolutivos. Pieza clave también tanto en el ascenso como en la permanencia, ha marcado unos registros en el filial que pasarán a la historia, siempre partiendo desde la izquierda para buscar las diagonales y sus grandes disparos con la pierna derecha y siendo una baza de gran valor en las acciones a balón parado gracias a su gran golpeo. Se fue al Levante en busca de oportunidades en la máxima categoría de nuestro fútbol y por ello Tevenet no lo está pudiendo disfrutar este curso.

Tevenet echa en falta la magia y el fútbol de Borja Lasso, pieza clave del curso anterior | Foto: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

Son dos bajas muy sensibles que se han hecho notar (el Sevilla Atlético es colista de Segunda con solo una victoria lograda en 19 partidos) y a las que no se ha conseguido poner solución, primero porque los que sí se han quedado de la campaña anterior, como son los casos de Curro Sánchez o Alejandro Pozo, no han sabido dar el paso adelante que se antojaba necesario y aunque no están desempeñando un mal papel, no han llegado al nivel de sus ex compañeros. Y en segundo lugar, los fichajes llegados en el período estival tampoco han sido suficientes, y en algunos casos, como en el de Aitor Cantalapiedra (llamado a ser el sustituto de Ivi), han sido algo decepcionantes. Ante tal panorama, Tevenet ha tenido que improvisar y no ha podido alinear una línea fija, introduciendo variantes constantemente.

Así, los canteranos Curro y Pozo y el ex osasunista Miguel Olavide son los que están disponiendo de más minutos (1.327, 1.444 y 970, respectivamente), alternándose entre ellos entre las tres posiciones disponibles y, en el caso de Pozo, alguna vez ha jugado en punta de ataque. Por detrás, esperan más oportunidades hombres como Bilal Boutobba, que a sus 19 años y en su segundo curso como franjirrojo, aún necesita explotar las cualidades que atesora.