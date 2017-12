Anuario VAVEL  Sevilla FC 2017: Gabriel Mercado, bala en la recámara

Google Plus

Anuario VAVEL 2017 Sevilla FC: Gabriel Mercado, bala en la recámara

Gabriel Mercado comenzó el año siendo uno de los indispensables del entonces equipo de Sampaoli. El ritmo no ha bajado esta temporada, donde el defensa sigue siendo uno de los indispensables de un club que cada vez necesita más defensa en la línea defensiva.

Uno de los indispensables

Nada que envidiar a otros jugadores con más trayectoria en el club, el argentino tiene acostumbrado a la afición del Sevilla FC a ser uno de los titulares del once cada semana. Y la temporada pasada no fue menos, comenzando el año por todo lo grande como titular y haciendo un gran partido ante la Real Sociedad (0-4). Esa victoria marcaría el ritmo de un nuevo año para el conjunto rojiblanco.

No participó en el primer partido de peso del año ante el Real Madrid, donde el Sevilla ganó por la mínima (2-1). No sería tampoco un jugador clave en los siguientes encuentros ante el Osasuna ni ante el Espanyol, primera derrota del año (3-1) que el jugador observó impotente desde el banquillo.

Al comienzo de febrero volvió como titular en un encuentro ante el Villarreal en el que no solo no destacó demasiado, si no en el que también jugó la segunda mitad del encuentro con una tarjeta amarilla tras entrar a Dos Santos en el área. Su precisión mejoró en el encuentro ante Las Palmas, donde supo ayudar al equipo despejando algunos balones dañinos que podían haber hecho peligrar la victoria del Sevilla en campo isleño.

Estrenando el año a lo grande

Su momento estrella del año llegaría sin duda en la jornada veinticuatro. El Sevilla iba perdiendo por un gol en contra en el descanso del derbi en el Villamarín. Fue en el minuto cincuenta y cinco, cuando Iborra falló un rechace en la portería bética, llegó Mercado con un derechazo que acabaría dentro de la portería de Adán convirtiéndose en el comienzo de la remontada y el primer gol del año del argentino.

La siguiente jornada contra el Athletic de Bilbao se mantuvo en su línea, acumulando otra tarjeta amarilla que no llegó a más. Partido además movido donde la tarjeta de Mercado fue la única, tan solo en el equipo entonces entrenado por Sampaoli se acumularon seis tarjetas amarillas.

Tardó en volver a destacar, pasó sin pena ni gloria en los encuentros ante el Alavés y Leganés, donde no estuvo convocado. Ante el Barcelona, donde al equipo le azotó la derrota, el argentino jugó tan solo la primera mitad.

Mercado ha encontrado su sitio en el once en el lateral derecho | Foto: Fran Santiago (VAVEL)

La recta final de la temporada se acercaba peligrosamente, a pesar de que el Sevilla volvió a reaparecer ante el Deportivo, el jugador no terminaba aun de encontrar su lugar para destacar, jugando codo a codo con jugadores que supieron brillar por su cuenta. Los dos partido siguientes fue convocado, por lo que su luz se apagaba jornada tras jornada. El Sevilla despidió la temporada en el Sánchez Pizjuán con una "manita" que el argentino tuvo que ver desde el palco.

Temporada nueva, vida nueva

A pesar de no participar en le primer encuentro de la temporada, si que lo hizo en la liguilla de clasificación a la Champions League. Fue uno de los jugadores más competitivos de la vuelta ante el Basaksehir, encuentro que acabó con un empate a dos. Titular en las dos siguientes partidos de La Liga, ante el Getafe y el Eibar y uno de los guerreros que luchó en Anfield por el empate. Tuvo varios minutos ante el Girona, pero volvió a tomar las riendas ante Las Palmas, donde jugó noventa intensos minutos defendiendo al equipo, al igual que ante uno de los grandes, el Atlético, donde supo brillar de nuevo.

Los problemas llegarían en el encuentro ante el Barcelona, donde el argentino se lesionó, impidiéndole participar en el siguiente duelo liguero ante el Celta. A pesar de participar en eventos tan importantes como la remontada del Sevilla FC al Liverpool, la mala suerte volvió a azotar al argentino. Una reciente lesión le impidió jugar en Anoeta el desafortunado encuentro ante la Real Sociedad, donde el Sevilla cerró el año con una desafortunada derrota (3-1).

Gaby Mercado ha tenido un año lleno de altibajos, pero siempre ha sabido estar en el pie del cañón en la defensa del Sevilla y, sin duda, seguirá dando mucho de hablar en 2018.