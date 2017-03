Fran Fernández sigue, de momento

Fran Fernández, durante un entrenamiento con el primer equipo. (FOTO: David García - VAVEL)

La incertidumbre que imperaba al comienzo de la pasada semana en el entorno de la Unión Deportiva Almería ha terminado por transformarse en esperanza una vez concluida la misma. Esperanza por la victoria conseguida por el conjunto andaluz en el Anxo Carro de Lugo y esperanza porque esta se ha logrado con Fran Fernández en el banquillo, un hombre de la casa que ha sabido dar otro aire al equipo después de, apenas, tres entrenamientos al mando del mismo y que ha cortado de un plumazo una dinámica que elevaba ya a 320 los días sin ganar lejos del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Con todo ello, y dado que, transcurridos más de siete días desde la destitución de Fernando Soriano, la entidad que preside Alfonso García no ha logrado dar con un preparador que cumpla con el perfil establecido, el club ha optado por mantener la confianza, al menos una semana más, en el míster del filial.

Y esto es así porque la normativa establece que, tras la destitución de un entrenador, un sustituto puede estar en el cargo de manera interina un máximo de quince días, los cuales se cumplirán el próximo domingo. Será entonces, si no lo ha hecho ya antes, cuando la UD Almería deba tomar una decisión definitiva sobre el futuro de Fernández; o bien continúa hasta el final de la presente temporada en el primer equipo o, por el contrario, regresa al filial.

Y es que Fran Fernández, que se considera a sí mismo un hombre de club, en todo momento se ha dedicado a trabajar y a no pensar en que su estancia en el primer equipo podría tener una fecha de caducidad inminente. “Estoy preparado tanto para continuar como para volver al filial”, ha declarado. No obstante, el zapillero no ha escondido su deseo de continuar siendo el inquilino del banquillo del primer equipo, lo cual es, según él, “un sueño”. Un sueño que vio cumplido en Lugo pero del que no deberá despertar, al menos por ahora.

Fran Fernández, con 36 primaveras a sus espaldas, se ha labrado una importante trayectoria en el fútbol almeriense, datando sus inicios de la temporada 2003/2004, en la que dirigió al Poli Aguadulce. Tras varias aventuras como segundo técnico, recaló en la AD Parador, donde estuvo en dos etapas entre 2009 y 2012, con un impás, en las bases del CP Ejido.

Fue hace cinco años cuando la Unión Deportiva Almería llamó a su puerta para solicitar sus servicios en aras de que se hiciera cargo del equipo cadete. Paulatinamente fue subiendo escalones, pasando por los juveniles, hasta ser técnico del filial, que milita en Tercera División, al comienzo de la presente temporada.

Ahora, dados los acontecimientos, se ha producido su, prematuro pero alentador, aterrizaje en el primer equipo unionista, en el que ha caído con los dos pies firmes y pisando tierra pero anhelando volver a despegar y lograr eludir el descenso a Segunda B. Las bases para conseguir dicho objetivo las puso en el Anxo Carro y el próximo domingo podrá seguir construyendo los cimientos de una permanencia que se encuentra, a falta de 14 jornadas por disputarse, a dos puntos.