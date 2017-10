Entrevista. Guayre "Ojalá gane la UD Las Palmas, pero tiene que tener paciencia y trabajar el partido"

Antonio Guayre Betancor Perdomo (Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, España, 23 de abril de 1980), desarrolló la mayor parte de su carrera futbolística en la UD Las Palmas y en Villareal CF. Pasó también, por el CD Lugo, CD Numancia y el Celta de Vigo, caracterizado por su calidad con el balón en los pies, hoy nos atiende para comentar su carrera como futbolista y para analizar el partido que enfrentará el domingo a dos de sus antiguos conjuntos.

Pregunta: Canario desde la cuna, pasando por todos los filiales de la UD Las Palmas. Cuéntenos cómo fue su periplo por las categorías inferiores, hasta llegar al primer equipo.



Respuesta: Me llevaron a los 9 años al benjamín de la UD Las Palmas, que entrenaba Federico Paez, exjugador del club, y de ahí hasta el primer equipo. Pasé por todas las categorías, siendo casi siempre máximo goleador.



P: La temporada 99/00 fue la vuelta a la Liga de las Estrellas, después de unos años muy difíciles para el club ¿Como vivió el ascenso de esa temporada con la UD Las Palmas?



R: Pues como cualquier niño de la cantera, que sube su equipo, una alegría y pensando en poder estar algún día con ellos. Y, además, jugaba en el filial y entrenaba con ellos ese año.



P: Tras una buena temporada en 1º División, el Villareal pagó 6 millones de euros por usted, ¿Cómo se fraguó su fichaje?



R: Pues estaba en Bandama de pretemporada, y sin saber nada me llama el director deportivo del Villarreal, José Manuel Llaneza, y me dice, chico recoge tus cosas que te vienes para la península. Y llamé a mi representante y me dijo que me iba.



P: Coincidió con Javier Calleja, actual entrenador del Villareal, ¿Tenía ya dotes de entrenador? ¿Cómo era y es su relación con él?



R: Si, bueno él también era joven, pero era el típico jugador de club integrado que se relacionaba con todo el mundo, y sabía cómo funcionaba todo.Mi relación con Javier Calleja es buena, hace un mes estuve viéndolo entrenar en Villarreal, con el filial.

P: Cinco años con el submarino amarillo, habrá vivido mucho allí, cosas muy buenas y otras no tantas, ¿Cómo recuerda esa época?



R: Ahí vi, llegué y conseguí hacer casi todo lo que fui como jugador. Champions League, UEFA, ser internacional… fue mi mejor época.



P: El 9 de febrero de 2005, ante San Marino, fue su debut con la selección absoluta. ¿Cómo fue ese día? ¿Marcó un antes y un después para usted?



R: Pues fue el debut con la selección, una fecha muy bonita para mí, y a la vez, también recuerdo que desde ahí prácticamente empecé a ser suplente en mi equipo, algo contradictorio y raro.



P: Habrás tenido amistad con varios compañeros, distintos vestuarios, la selección nacional… ¿Con qué jugadores sigue manteniendo la amistad y cuál ha sido su mayor apoyo dentro de un vestuario?



R: Pues con Josico, Héctor Font, Unai Vergara… sigo manteniendo el contacto. Y, mi mayor apoyo, puedo decir que fue Josico, me ayudó mucho como jugador y persona.



P: Jonathan Viera debutó hace escasas semanas con la selección española, ¿le recuerda el de La Feria a usted cuando estuvo ahí?



R: Sí, algo… pero él llega en una situación mejor que la mía, siendo capitán de su equipo y con galones, además, es titular indiscutible.



P: Dos jugadores como Vitolo y Jonathan Viera, coincidieron con usted en su segunda etapa en la UD, y actualmente forman parte de la plantilla actual, ¿Se les vislumbraba este futuro por aquellos años?



R: Sí, desde el primer día, se les notaba que eran diferentes. Me preguntaban muchas cosas, como, por ejemplo: ¿Cómo eran las cosas en Primera División?, y yo les decía… tranquilo todo es más rápido, pero ustedes van a jugar en Primera [risas].



P: En el año 2013, llega al CD Lugo, que era dirigido por el ex entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién ¿Cómo fue su relación con él?

R: Muy buena, él sabía lo que yo estaba pasando… y se portó de lujo conmigo.

P: ¿Cree que Quique Setién y la UD Las Palmas era un binomio que debería seguir vivo?



R: Por supuesto, siempre dije que desde el primer día que se hizo oficial su llegada a la UD Las Palmas, era el mejor fichaje que habían hecho.



P: El presidente, Miguel Ángel Ramírez, en declaraciones a varios medios, ha dicho que esta es la mejor plantilla de la historia de la UD Las Palmas, ¿Está de acuerdo con esas declaraciones?



R: Igual por presupuesto o nombres puede ser, pero ha habido buenos equipos que no han conseguido mucho, por unas cosas u otras, como el año de Paco Jémez. Se unieron varios jugadores que algunos se lesionaron y otros se fueron… los Javi Guerrero, Viera, Vitolo, David Gónzalez, Josico y yo, ¿por qué no? [risas].



P: Tras un principio de temporada algo convulso la UD Las Palmas llega al Madrigal ¿Cómo ha visto a su ex equipo en estas 8 jornadas de LaLiga y qué espera que haga frente al Villareal?



R: Plaza complicada para el momento que está Las Palmas, pero tiene individualidades para dar la sorpresa. Ojalá gane, pero tiene que tener paciencia y trabajar el partido, porque el Villarreal tiene mucha calidad y velocidad.



P: Señor Guayre, los lectores de VAVEL esperan que se moje, díganos un resultado para este partido.



R: Espero un 2-3.



P: Y, por último, ¿volvería a esta UD Las Palmas, como miembro de la dirección deportiva o cuerpo técnico?



R: Por supuesto, sin dudarlo.