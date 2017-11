Entrevista. Javier Portillo: "La UD se salvará, tiene jugadores que marcan la diferencia"

Fotomontaje: Santi Arxé (VAVEL)

Javier García Portillo (Aranjuez, 1982) llegó a la UD Las Palmas en verano de 2011 tras ser clave en el ascenso del Hércules a Primera División. Máximo goleador histórico de la cantera del Real Madrid, donde ganó la Copa de Europa y La Liga, y después de jugar en Brujas, Fiorentina, Nàstic, Osasuna y Hércules aterrizó en Gran Canaria poniendo la guinda a un proyecto que buscaba el ascenso a la máxima categoría del fútbol español.

Pregunta. Han pasado más de seis años desde su incorporación a la UD Las Palmas la temporada 2011/2012. Grosso modo, ¿cómo definiría su estancia en Gran Canaria durante aquella campaña en Segunda División?

Respuesta. Le guardo muchísimo cariño a la UD Las Palmas, a todos sus aficionados y al gran equipo que es. Es uno de los grandes clubes de este país. Sobre todo guardo un cariño muy grande al presidente, que se portó muy bien conmigo y que es amigo mío. Tuve que salir de Las Palmas por problemas que no eran deportivos, sino me hubiera gustado estar muchos años más allí.

P. Es máximo goleador histórico de la cantera del Real Madrid. Con los blancos ganó la Copa de Europa y LaLiga. Además, en sus inicios, fue para muchos el sucesor natural de Raúl González. ¿Estas cuestiones le pesaron especialmente a la hora de desempeñarse con equipos más humildes? ¿Notó presión en su época en Gran Canaria por los éxitos cosechados en sus inicios como futbolista?

"El club se portó conmigo de diez" R. Al final cada equipo tiene su ADN, su forma de jugar y su forma de interpretar el fútbol. No creo que me pesara el ser uno de los goleadores del Real Madrid o el haber ganado títulos. Esto es fútbol... en unos sitios te adaptas mejor y en otros un poco peor, por diferentes circunstancias. En Las Palmas nunca tuve presión. Los medios de comunicación me trataron genial, al igual que la afición. El club se portó conmigo de diez. A mí me hubiera gustado intervenir más de lo que intervine ese año y no pudo ser por diferentes circunstancias. Había un entrenador que no contaba conmigo todo lo que me gustaría y preferí volver a casa. Guardo un gran cariño al club y al presidente.

P. Llegó siendo uno de los héroes del ascenso del Hércules a Primera División pero le costó acumular minutos en la primera mitad de la temporada, ¿a qué achaca su falta de continuidad en el esquema de Juan Manuel Rodríguez, uno de los principales valedores de su fichaje?

R. No lo sé, no tendría una respuesta para ello. En unas ciudades te adaptas más, en otras menos. En unos clubes te sale la cosa mejor, en otros un poco peor. No lo achaco a nada, ese año no era un buen año para mí. Me hubiera gustado tener más continuidad y no la tuve; y tuve que salir, sin más. No era nada importante, el míster creía que otros jugadores estaban mejor y los ponía.

P. Juan Manuel Rodríguez ha sido nombrado hace escasos días nuevo entrenador de Las Palmas Atlético. Usted, que estuvo a sus órdenes, ¿cree que podrá revertir la mala situación del filial amarillo, colista del Grupo 4 de Segunda B? ¿Qué valoración haría sobre el técnico?

R. Es una situación totalmente diferente a la que yo viví. A mí me dirigió en Segunda A, él ahora va a coger un equipo que es último en Segunda B. Los campos que se va a encontrar son totalmente distintos a los que se encontraba en mi etapa y no te puedo decir si va a saber responder a la situación. Tenía una plantilla en Segunda A con jugadores contrastados como Javi Guerrero, Jonathan Viera, Vitolo, David García… y ahora se va a encontrar con una plantilla con jugadores muy jóvenes que, seguramente, tengan mucho talento y calidad. Entonces va a tener que interpretarlo de manera diferente. Uno era más veterano, más contrastado. Este es más joven, con menos experiencia. Seguro que lo lleva bien.

Portillo celebra un gol con la camiseta de la UD Las Palmas | Foto: Udlaspalmas.net

P. A pesar de no empezar a disputar los 90 minutos con asiduidad hasta las últimas jornadas, quedó tercer máximo goleador del equipo con ocho goles, por detrás de Viera (9) y Vitolo (10). ¿Se sintió cómodo con sus cifras goleadoras o esperaba dar algo más?

"Se demostró que podía meter goles y que podría haber tenido mucha más continuidad" R. Me quedó la espina clavada de no haber tenido más protagonismo y no haber jugador más partidos y más minutos. En cuanto se me dio minutos y me adapté a la isla, que es una manera diferente de vivir, y tuve cinco o seis partidos seguidos, se demostró que podía meter goles y que podría haber tenido mucha más continuidad para haber metido los goles que yo pensaba meter.

P. El año que vistió la camiseta amarilla compartió vestuario con unos jóvenes Jonathan Viera, Vitolo, Roque Mesa o Vicente Gómez. ¿Pensó en aquel entonces que tenían potencial para llegar a ser los jugadores que son hoy en día, o le ha sorprendido algún caso en especial? ¿Ve a España en el Mundial de Rusia con Viera y Vitolo entre los seleccionados?

"Ojalá Viera y Vitolo puedan estar en Rusia" R. Yo siempre he creído muchísimo en el talento de Vitolo y Jonathan Viera, se veía que eran dos jugadores totalmente diferentes al resto. Lo que sí que es un poco sorprendente es el tema de Roque Mesa, ese año participó poco con nosotros, en enero creo que salió cedido… su evolución ha sido muy favorable, ha crecido mucho como jugador.

Ojalá Viera y Vitolo puedan estar en Rusia, hacer un buen papel y ayudarnos a ser campeones del mundo.

P. Después del rendimiento ofrecido por Roque Mesa en sus dos últimas temporadas en la Unión Deportiva, ¿le llamó la atención su no convocatoria con la selección?

R. Al final son los seleccionadores los que tienen que decir quién va y quién no va. En esa demarcación está el nivel muy alto. O estás siempre al mismo nivel y no bajas ese ritmo o es complicado porque en esa zona del campo hay mucho fondo de armario.

P. Como aficionado al fútbol y exjugador de la UD Las Palmas, ¿cuál cree que es el motivo de su mal momento? Recordemos que es penúltimo en la tabla y, además, el equipo más goleado de Primera División. ¿Ve que la situación puede revertirse?

"La UD logrará la permanencia si son sólidos en casa" R. No vivo el día a día de la UD Las Palmas pero es cierto que tiene un buen equipo y un buen presidente. Además, creo que Luis Helguera y Toni Cruz forman una Dirección Deportiva bastante buena; por lo que he visto y por lo que he oído trabajan bien. La Unión Deportiva probablemente logré la salvación. Es verdad que ha tenido un mal comienzo, con cambios de entrenador, pero si son sólidos en casa lograrán la permanencia porque es un equipo que tiene jugadores que marcan la diferencia.

P. Compartió vestuario con diez futbolistas que hoy siguen vistiendo –algunos previo paso por otros equipos- la elástica amarilla: Jonathan Viera, Javi y Dani Castellano, Vitolo, Raúl Lizoain, Vicente Gómez, David García, Momo, Hernán Santana y Tana. En un contexto futbolístico en donde, tristemente, muchas veces prima lo económico, ¿le llama la atención la fidelidad de los futbolistas canarios hacia los equipos de su tierra? ¿cree que otros equipos de Primera División deberían tomar ejemplo y mejorar el cuidado de los jugadores “de la casa”?

R. Es indudable que ellos tiran mucho para casa y quieren jugar en el equipo de su tierra. Pero es que, aparte, la UD Las Palmas tira de los chicos jóvenes y con talento. Por lo tanto es el matrimonio perfecto: los jugadores quieren ir a la UD porque es el equipo de su tierra y encima es un club que tira de sus chicos. Lo veo genial.

Todos los equipos al final tienen que intentar cuidar a los jugadores promesas y no buscar fuera lo que pueden encontrar en casa.

Javier Portillo en un partido frente al Alcorcón | Fuente: Udlaspalmas.net

P. Otros integrantes de aquella plantilla (2011/2012) como el portero Mariano Barbosa (Villarreal), o los centrales Juanpe (Girona) o Víctor Laguardia (Alavés) son piezas importantes para sus equipos en Primera División. La mitad de esa plantilla tuvo, a posteriori, oportunidades en la máxima categoría, muchos asentándose en la élite y otros pasando de forma testimonial. ¿Qué piensa sobre este dato?

R. Cada jugador se adapta en un momento dado. Cuando Juanpe estaba en la UD Las Palmas era un jugador joven, un central con bastante físico, que iba bien de cabeza y que estaba comenzando. Ahora ha encontrado su momento en Girona, es un jugador importante y lo está haciendo bien. Mariano Barbosa era un portero muy importante para nosotros, nos daba muchos puntos. Vino a Villarreal y al final ha encontrado su sitio por las diferentes lesiones que han tenido sus otros porteros, y bueno, le ha llegado el momento y lo ha aprovechado.

P. Casi dos años después de su retirada, ¿echa de menos los terrenos de juego? ¿dejó alguna meta por cumplir?

"No me gusta mirar hacia atrás, soy feliz con el trabajo que hago" R. Hay tanto trabajo por delante que no te da tiempo ni a pensarlo. Entre que ves muchos partidos, estás en el día a día con el equipo (Hércules CF) y pendiente de solucionar muchas cosas... Sí es verdad que todo el mundo que está vinculado al fútbol recuerda momentos bonitos que se echan de menos, claro que sí. Pero soy una persona que no me gusta mirar hacia atrás, soy feliz con el trabajo que hago y espero cada día ser mejor y poder crecer en esto de la dirección deportiva.

P. Ahora se desempeña como director deportivo del Hércules CF con la difícil misión de devolver al conjunto alicantino a la categoría de plata, ¿se ve en un futuro ocupando un banquillo o prefiere seguir trabajando desde los despachos?

R. Nunca se sabe, pero ahora mismo no me lo he planteado. Es un trabajo de muchas horas, de estar mucho tiempo fuera de casa y ver mucho fútbol. Estoy feliz con lo que hago. No digo que no a un banquillo pero ahora mismo no lo tengo en mente. Me gustaría seguir creciendo en esto de la dirección deportiva y cada día ser mejor.