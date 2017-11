Jonathan Viera: "Es un momento muy duro"

Jonathan Viera lamentándose de una ocasión fallada / Foto: udlaspalmas.es

Jonathan Viera: "es normal que la gente esté cabreada"

Jonathan Viera atendió a pie de campo los micrófonos de Bein y resaltó que el equipo se va a casa “muy mal” y subraya las oportunidades marradas “no sé ni cuantas ocasiones de gol hemos tenido no nos ha entrado y ellos prácticamente en la primera que han tenido la han metido”. También confirmó que el equipo se derrumbó tras el gol encajado como viene siendo la tónica en esta liga, “cuando se ponen 0-1 el equipo empieza a ponerse nervioso la gente también y a partir de ahí todo es más difícil”.

A pesar de la derrota, se siente confiado para salir de esta situación “esto es fútbol y cuando la cosa va mal parece que todo se acumula y no hay otra cosa que seguir peleando, seguir entrenando como lo estamos haciendo y yo estoy seguro de que la dinámica va a cambiar”. Afirma que el equipos sabe que están haciendo las cosas mal y dice que no pierde la fe “los equipos contrarios con muy poco nos hacen mucho daño. La fe tiene que seguir porque si no hay fe no vale de nada todo el trabajo que estamos haciendo. Creo que tenemos que seguir en la misma dinámica, hay que ganar un partido para coger confianza y poder cambiarla y en eso estamos”.

El mago de La Feria afirma que el equipo está viviendo “un momento muy duro”. En cuanto a los pitos de la afición, “es normal que la gente esté cabreada. Sólo hemos ganado un partido en casa, es muy complicado para ellos también”.

Tana: "Pediría confianza y apoyo de todo el mundo"

El centrocampista canario Tana comentó en zona mixta el sentir general del vestuario y afirma que se encuentran preocupados, “estamos preocupados, queremos salir de esta situación. Nadie está contento con los resultados ni con el juego”. Afirma que hay que seguir en el camino en el que están “creo que hemos mejorado mucho. En la segunda parte teníamos la sensación de que iba a llegar el gol por nuestra parte”. Por último habló de Pako Ayestarán, el cual ha sido ratificado por la Comisión Deportiva, “el míster es muy positivo creo que hoy hemos mejorado muchísimo. No es decisión mía que se quede o no el míster. Los resultados a veces mandan, yo pediría confianza y apoyo de todo el mundo”. En cuanto a la afición, dice entender los pitos y que tuvo un comportamiento ejemplar hasta el 0-2, “entiendo los pitos, dentro de lo que cabe hasta el 2-0 nos apoyó y luego es normal que muestre su enfado”.

Jonathan Calleri: "Siempre voy a ser el que más corre"

Otro futbolista que pasó por la zona mixta fue el ariete argentino Jonathan Calleri cuyo cambio desembocó en una pitada monumental por parte del respetable. Al principio pensó que le pitaban a él, “cuando la gente empezó a pitar pensé que iban hacia mí pero luego lo entendí, el entrenador decide quien entra y sale del campo”. No echa balones fueras a la hora de responsabilizarse por las derrotas, “la verdad que los que juegan son los que tienen hacerse responsables de la situación, siento frustración interna”. Dice que la solución es “trabajar para darle la vuelta a esto”. En lo personal, ante la escasez de gol, afirma que siempre se deja el alma “las cosas me pueden salir bien o mal pero siempre voy a ser el que más corre, dejarlo todo en el campo”.