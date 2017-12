Anuario VAVEL UD Las Palmas 2017: Kevin-Prince Boateng, el príncipe amarillo

Prince celebrando un gol | Foto: www.Vavel.com

Kevin-Prince Boateng comenzó el año 2017 como uno de los grandes referentes de la Unión Deportiva Las Palmas. En apenas cuatro meses y medio desde que llegó Prince se ganó rápidamente a la afición pío pío con su entrega, su tesón y sus goles. Goles como el que marcó ante el Villarreal y que le llevó a estar entre los candidatos al premio Puskas. Se había adaptado rápido al equipo, pero todavía tenía mucho que aportar.

Delantero Improvisado

Prince celebrando un gol con sus compañeros | Foto: www.laliga.es

Tras la salida de Sergio Araujo cedido al AEK de Atenas, y el mal momento que atravesaba Livaja, Prince Boateng se alzó como el nuevo delantero centro del equipo. Una posición a la que no estaba acostumbrado pero a la que se adaptó muy bien. Su registro goleador ya era muy bueno y no tardó mucho en ampliarlo en este 2017, pues el 30 de enero marcaría su primer gol del año, sexto de la temporada, en el partido que abría la segunda vuelta y enfrentaba a Las Palmas contra el Valencia, y que se decantó del lado amarillo por tres goles a cero.

El nuevo rol de Boateng no gustó a todos los aficionados, pues en ocasiones se perdía parte de la calidad del jugador para ayudar en el juego o para dar asistencias. Aunque en cierto modo era una perspectiva no del todo cierta pues Prince, pese a jugar de delantero, continuaba ofreciéndose a sus compañeros para jugar, y dando alguna que otra asistencia.

Prince aplaudiendo a la afición | Foto: www.laliga.es

Otro de los grandes partidos de Boateng en este año fue el disputado en el Bernabeu y que finalizó con empate a tres. Un gran partido de la Unión Deportiva y que será recordado por mucho tiempo, pues, pese a no poder ganar, se dominó al Real Madrid durante casi todo el encuentro. En este partido el jugador ghanés firmaría un nuevo gol, el último de su equipo, tras superar a Navas.

La segunda vuelta de Las Palmas estuvo marcada por su bajón colectivo y los malos resultados. Sin embargo esto no se noto tanto en el juego de Boateng, que fue uno de los que se salvó hasta el final y que aún marcaría tres goles más. En la jornada 28 marcó el gol de la victoria ante el Villarreal (1-0), siendo así el Submarino Amarillo víctima de Prince en los dos partidos como también le pasó al Valencia. También participó en la goleada amarilla al Betis (4-1) y en el empate ante el Alavés (1-1).

El último partido de la temporada 2016/17 lo jugó contra el Barcelona, un partido que perdió la Unión Deportiva uno a cuatro, pero en el que Boateng participó en el único gol amarillo del encuentro que marcó Pedro Bigas.

Puso así, con un partido de este nivel, final a una sus mejores temporadas con un total de diez goles y un nivel muy alto de juego.

De la renovación a la despedida

Debido a la gran temporada realizada, Las Palmas quería que se quedara y Prince quería quedarse, así que rápidamente se llegó a un acuerdo que se oficializó el 17 de mayo por el cual Boateng renovaba con Las Palmas por tres temporadas más. El jugador nacido en Berlín salió a rueda de prensa y dijo: "Seguiré tres años más, estoy muy feliz lo estamos todos. [...] Creo en este equipo y en el futuro y por eso quiero formar parte de esto y ayudar al club a crecer con mi experiencia".

Equipo celebrando el Ramón de Carranza | Foto: www.udlaspalmas.es

Con este nuevo contrato Boateng se incorporó como el resto de su compañeros a la pretemporada del equipo después de las vacaciones. Llegó bien y en su nivel y ayudó a los amarillos en una buena pretemporada en la que incluso se ganó el prestigioso trofeo Ramón de Carranza. La relación de Las Palmas y Prince Boateng iba viento en popa y parecía que podría durar muchos años más. Nada presagiaba cómo terminaría esta historia.

Boateng en su despedida | Foto: www.udlaspalmas.es

Fue el 16 de agosto cuando saltó la desagradable sorpresa: "La UD Las Palmas y Boateng alcanzan un acuerdo para rescindir el contrato". Esta noticia cogió a la afición amarilla "en fuera de juego" y nadie entendía qué estaba pasando. ¿Cómo era posible que en solo unos meses se pasara de la renovación a la despedida? Las respuestas serían dadas esa misma tarde.

De nuevo, Kevin-Prince Boateng, acompañado de Miguel Ángel Ramírez, acudía a sala de prensa para explicar su decisión. No era Boateng el futbolista quien daba su explicación, sino el padre y el marido, la persona. Así explicó que: "Es un día muy difícil para mí. Toda la gente me pregunta porqué no quiero jugar más en la UD Las Palmas. Yo les digo que es una decisión personal, porque echo de menos a mí familia. No es una decisión futbolística".

Fue una despedida emotiva y con alguna lágrima. Prince se marchaba rumbo al Eintracht de Frankfurt pero dejaba abierta la puerta a su regreso: "Algún día espero volver a este club que tan bien me trató".