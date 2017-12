Anuario VAVEL Valencia 2017: Simone Zaza, en Mestalla ha encontrado su hogar

Anuarios Vavel Valencia 2017: Simone Zaza | Fotografía: VAVEL

Simone Zaza vivió un calvario durante 2016. En el Juventus no terminó de ganarse un hueco porque tenía por delante a delanteros de talla mundial y además ese verano llegó Higuaín también al conjunto transalpino. En la Eurocopa de Francia cometió un error que le persiguió a ojos del mundo con aquel famoso penalti que falló ante Alemania en cuartos de final. Decidió cambiar de aires y se fue cedido al West Ham. En Londres comenzaba una nueva vida y Simone esperaba alejado del foco mediático italiano.

Lo cierto es que no se adaptó a la Premier ni a Slaven Bilic y cuando en diciembre le llamó Prandelli no dudó de que su destino tenía que ser Valencia. El técnico italiano dimitió el 30 de diciembre de 2016 pero su principal valedor, que lo quiso ya en verano, Suso García Pitarch, seguía en la nave.

Dimisión de Pitarch e incertidumbre con su llegada

El comienzo de año, muy marcado por las guerras internas dentro del club y por toda la incertidumbre en lo institucional, bloqueó la entrada de fichajes en gran medida. La propiedad tenía una forma de proceder que provocó la dimisión del entrenador y no tardó en suceder lo mismo con el director deportivo.

Zaza feliz por firmar su contrato con el Valencia | Fotografía: VCF

En esta tesitura, la llegada de Simone a Valencia parecía complicarse. Los dos principales valedores de su llegada estaban fuera del club en cuestión de una semana. Pero a pesar de la crisis institucional, Alesanco y Vicente consiguieron cerrar su contratación, acordando con el Juventus una cesión hasta final de temporada por dos millones de euros y una opción de compra obligatoria por 16 si Zaza alcanzaba las diez apariciones con la zamarra valencianista.

Debut y primeros partidos

Su debut con la camiseta del Valencia se produjo en el recién bautizado como Estadio de la Cerámica, donde entró en los últimos diez minutos en sustitución de Santi Mina y el Valencia terminó llevándose los tres puntos gracias a un marcador de 0-2.

Zaza lamenta una ocasión fallada | Fotografía: VAVEL

No pudo evitar llorar cuando marcó su primer gol

La primera titularidad de Zaza con el Valencia fue en un partido para olvidar. El Eibar fue el verdugo en Mestalla de un equipo que, bajo el mando de Voro, no terminaba de arrancar como se esperaba. Ante el conjunto eibarrés, el delantero italiano tuvo alguna ocasión clara para poner por delante a su equipo, pero finalmente los visitantes se llevaron el triunfo por 0-4.

Para ver su primer gol hubo que esperar dos jornadas más, en su segunda aparición de inicio, en Mestalla ante el Athletic. Después de conseguir su primer gol con el Valencia, y el primero desde mayo de 2016, Simo no lo celebró. Sin embargo, rompió a llorar. Lo había pasado muy mal y esa fue su forma de expresar todo lo que llevaba dentro.

Zaza rompió a llorar cuando anotó su primer gol | Fotografía: VCF

Zaza se quitó un peso de encima muy grande, y a partir de entonces se ha podido disfrutar de un Simo distinto, un Simo alegre y liberado que aporta mucho al equipo.

El gol al Real Madrid, su carta de presentación sobre lo que es capaz de hacer

Sin tiempo para digerir su gol ante el Athletic, se enfrentaba a una dura prueba. El Real Madrid, líder de Primera División, campeón de Europa y del mundo, visitaba Mestalla. Pero Zaza no se amilana ante nada ni nadie y marcó el que probablemente sea el mejor gol suyo con la camiseta del Valencia. Recibió un centro de Munir que tuvo que controlar de aquella manera y a la media vuelta se sacó una volea ante la cual Keylor Navas solo pudo mirar.

Final de temporada en la línea del equipo

Los últimos meses de competición fueron ligeramente mejores para el Valencia que la primera mitad de la campaña pero aun así el equipo fue tremendamente irregular. El delantero italiano siguió esta línea y apenas pudo anotar cuatro goles más en la recta final de campaña.

Seis fueron los goles con los que Zaza cerró la temporada

Su actuación más destacada fue en Granada, donde Simo anotó un doblete en la victoria che por 1-3. Su cuenta goleadora en la campaña 2016/2017 se cerró con dianas ante la Real Sociedad y Osasuna, ambos en Mestalla.

Ante el Granada anotó un doblete | Fotografía: VCF

Verano, cambio de entrenador y nueva vida

La llegada de Marcelino supuso un cambio completo para el Valencia y también para Zaza. Desde que el asturiano aterrizó en Mestalla ha tenido claro que el italiano es su referencia y le ha dado todo su apoyo.

Incluso en una pretemporada donde Simone no estuvo nada acertado de cara a gol y la afición le cuestionó su capacidad goleadora, Marcelino no dudó ni un minuto de que era su hombre. Tras todo un verano teniendo que soportar cómo se le cuestionaba, que si no era un goleador, que si no tenía talento ni calidad para ser el delantero del Valencia y demás, cuando llegó la hora de la verdad no falló.

Una semana antes del comienzo de liga, en la presentación, Mestalla fue un clamor, exigiendo fichajes y entre ellos el de un delantero centro. Pero contra Las Palmas, en el debut liguero, dio la cara y, ajeno a las críticas, marcó el gol que dio los primero tres puntos de la era Marcelino.

Zaza marcó el primer gol del Valencia en liga | Fotografía: VCF

Ante la temporada más prolífica de su carrera

Al Valencia le costó arrancar en la faceta goleadora y los presagios de la afición che parecían cumplirse. Solo cuatro goles en la primeras cuatro jornadas contemplaban el casillero valencianista. Además, en el derbi ante el Levante, Zaza partió de suplente y parecía que podía haber una fractura entre él y Marcelino porque el delantero italiano no se contenta con jugar un ratito simplemente.

Contra el Málaga marcó tres goles por primera vez desde que es profesional

Especulaciones. Tres días después, Marcelino volvió a optar por Simo ante el Málaga y éste le respondió. Habló sobre el césped anotando un hat-trick en cinco minutos. El primero de su carrera profesional y el más rápido de un jugador del Valencia desde que David Villa anotase tres goles en cinco minutos en San Mamés.

Zaza celebra con rabia uno de sus goles ante el Málaga | Fotografía: VCF

A partir de ese momento comenzó un idilio de Zaza con el gol que coincidió además con la mejor racha de victorias del Valencia en la historia de la liga. Hasta seis partidos consecutivos marcando encadenó Simo igualando el registro de Lobo Diarte. Málaga, Real Sociedad, Athletic, Betis, Sevilla y Alavés, sus víctimas.

El Leganés rompió su racha pero para entonces Zaza ya llevaba la nada desdeñable cifra de nueve goles. A día de hoy, y con el 2017 a punto de acabar, el goleador italiano cuenta con diez goles y es tercer máximo goleador de la liga empatado con Luis Suárez.

Está completando su mejor temporada como profesional, y lesionado

En su mejor temporada liguera desde que es profesional, en un club que competía en Primera División, Simone Zaza consiguió anotar un total de 12 goles. Fue en la temporada 2014/2015 con el Sassuolo, en su segundo año en el conjunto de la Emilia-Romagna. En el Ascoli marcó 18 goles en liga en la 2012/2013 pero fue en la Serie B italiana.

Está jugando y marcando goles con su menisco externo parcialmente roto

Con todos estos datos en la mano y con diez goles en 17 jornadas de liga, Zaza tiene por delante 21 partidos para superar sus mejores registros. Todo esto hasta que su rodilla se lo permita puesto que lleva jugando, tal y como confirmó Marcelino, un tiempo con una rotura parcial de su menisco externo. Y aunque no siente dolor cuando juega, en cualquier momento puede decir basta y perderse lo que queda de temporada.

Todo esto porque Simo no quiere operarse, no quiere dejar a su equipo en la estacada a mitad de campeonato y quiere ayudar, hasta que pueda, al Valencia. Un escudo por el cual está dándolo todo absolutamente, sin escatimar una gota de sudor para devolver todo lo que considera que el conjunto de Mestalla le ha dado.

El Celta fue su última víctima en el 2017 | Fotografía: VCF

Además de sus goles, Mestalla no se cansa de ver esas carreras de su delantero hacia su propia área para ayudar en defensa, cuando no es su labor. Da todo lo que tiene dentro del campo y aunque esté más o menos acertado, su afición le reconoce su entrega.

El año 2017 toca a su fin y sin duda para Zaza va a quedar para el recuerdo. A pesar de que lo ha cerrado siendo expulsado contra el Villarreal y por lo tanto se perderá el inicio del 2018, ha llegado a un lugar en donde ha vuelto a sentirse feliz, superando los fantasmas de 2016 y en donde no ha tardado mucho en meterse en el bolsillo a una afición que está encantada viéndole cada partido partirse la cara por su escudo. Está tan identificado con el club que hasta le hace los coros a la Curva Nord durante los partidos.

Pero lo que Simone Zaza no sabe es, que si 2017 ha sido un gran año para él, 2018 va a ser todavía mejor, tanto a nivel individual, superando sus mejores cifras, como colectivo, que, quién sabe si deparará un título para el Valencia 10 años después.