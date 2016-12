Anuario VAVEL Villarreal 2016: Pato, en busca del resurgimiento

Fotomontaje: Iñaki Fernández (VAVEL España)

Quizá fuera el fichaje más llamativo de este verano por parte del Villarreal. Primero, por la importancia del nombre Pato en el mundo del fútbol hace unos años, cuando jugaba en Italia con el Milan, ya que el joven brasileño fue una de las sensaciones del equipo rossoneri durante las temporadas que permaneció en la ciudad transalpina. Y segundo, por el momento que atravesaba el futbolista en el momento del fichaje por el club presidido por Fernando Roig.

Pato no está desde hace varias temporadas en un momento óptimo de forma, dado que diversas lesiones y la pérdida de competitividad le han hecho mella, quedando solo una muestra de lo que fue en Milán. No obstante, el Villarreal suele tener cierta fama de recuperar causas perdidas o casi perdidas y devolverles a un nivel competitivo destacado, y quién sabe si esta campaña veremos resurgir la figura de Pato en el panorama europeo. Por ahora, las sensaciones son contradictorias.

A estas alturas de campaña, no ha tenido quizá el protagonismo que se esperaba de un futbolista como el brasileño, pero sí que se han visto retazos de la calidad técnica del ariete, algo que no ha perdido con el paso del tiempo. Por ahora, anotó el único gol del Villarreal en la eliminatoria de Champions frente al Mónaco, dos goles en LaLiga, uno en Copa del Rey y dos en Europa League. Un bagaje bastante pobre para un delantero ya que, entre todas las competiciones, ha disputado un total de 19 partidos, y solo suma seis goles. No obstante, el resto de sus compañeros delanteros tampoco están teniendo temporadas muy productivas, salvo quizá Sansone, por lo que el problema del gol no sólo es de Pato, sino también del resto de la delantera amarilla.

El actual “10” amarillo tiene calidad y técnica de sobra, y en el pasado ha demostrado que puede ser un activo muy valioso para sus equipos, aportando goles y generando ocasiones de peligro de las que puedan aprovecharse sus compañeros. La inversión llevada a cabo con el brasileño indica que la directiva confía en que pueda despuntar y acabar siendo uno de los delanteros de referencia de este Submarino Amarillo, aunque hay que esperar y ver qué depara este 2017 para Pato, y si finalmente puede hacerse un hueco con regularidad en las alineaciones amarillas; si continúa en la forma en la que cerró este año 2016, con buenas actuaciones frente a Atlético, Sporting y Toledo, raro será no verle en el once inicial en los próximos encuentros.