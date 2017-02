Cómo sobrevivir en el Sánchez Pizjuán

Google Plus

ÁRBITRO: ÁRBITRO: Undiano Mallenco (C. Navarro) . Amarillas para Nasri y Mercado por parte del equipo local, y para Bruno y Mario Gaspar por parte visitante.

El Sevilla y el Villarreal empataron a cero, en un encuentro en el que los de Fran Escribá lograron frenar las acometidas del conjunto local, siempre incisivo, que se aproximó con peligro en numerosas ocasiones a la meta defendida por un inspirado Sergio Asenjo, pero que no fueron capaces en ningún momento de perforar la portería del Submarino, que hoy parecía un acorazado en defensa. Adrián tuvo las dos mejores ocasiones para el Villarreal, una en cada parte, pero el ariete amarillo mandó el balón fuera en ambas jugadas. El Sevilla pierde una ocasión para seguir la estela de Real Madrid, mientras que el Villarreal logra un valioso empate en uno de los estadios más complicados del panorama nacional.

Primer tiempo frenético

Casi sin que se diera cuenta nadie, la primera polémica del encuentro llegó en cuestión de segundos. Víctor Ruiz pugnó con Jovetic en el área, y tanto el Sevilla como el público reclamaron penalti del defensa catalán. El árbitro no consideró que hubiera acción punible y el juego siguió, con un Sevilla que acosaba la meta rival, sin dar opción a que el Submarino saliera de su propio campo. Pero ahí no terminaron las acciones dudosas, ya que minutos después, Jonathan dos Santos cayó en el área sevillista, cuando se disponía a chutar a la portería defendida por Sergio Rico. El árbitro tampoco pitó penalti en esta ocasión, y el Villarreal comenzó a mostrar su idea en el partido: lanzar contras buscando la velocidad de sus hombres de arriba, para encontrar los espacios de los locales y poner en aprietos al guardameta local, algo que consiguieron con un balón filtrado a Adrián, que se plantó solo delante de Rico, y estuvo a punto de marcar el 0-1. Todo esto en cuestión de 15 minutos.

A partir de ahí, el encuentro transcurrió por los cauces que ambos equipos pretendían. El Sevilla, mediante la posesión del balón, apretaba al Villarreal y le encerraba en su área, generando más de una ocasión peligrosa y poniendo la zozobra en la defensa amarilla. Por su parte, los de Escribá buscaban aprovechar las contras de las que disponían, y se acercaban con peligro a la meta sevillista. El intercambio de golpes tenía como protagonistas a Nasri y Vitolo en el Sevilla, y a Adrián y Manu Trigueros en el Villarreal, acompañados de un Franco Vázquez y un Jonathan dos Santos que cuajaron un gran primer tiempo.

El partido llegaría al descanso con empate a cero en el marcador, con la sensación de que el Sevilla se aproximaba al área del Villarreal pero sin crear muchas ocasiones concretas de peligro (salvo un remate de Jovetic que detuvo casi sin querer Asenjo), con un dominio estéril que no producía todas las ocasiones que el Sevilla quería, y que el Villarreal si lanzaba un buen contragolpe podía generar muchas problemas en la meta rival, como ya demostró Adrián quedándose solo ante el cancerbero rival.

Terminó como empezó

Lo que el árbitro no hizo en el primer tiempo, lo hizo en el segundo, ya que en el minuto tres de la reanudación, Undiano Mallenco decretó penalti a favor del Sevilla, cometido por Mario ante la internada de Vitolo por banda izquierda. El canario caía en el área y el colegiado vio falta en la entrada del lateral alicantino del Villarreal. No obstante, el Zamora de LaLiga Santander intervino, blocando el disparo de Nasri desde los once metros, y manteniendo la portería del Villarreal a cero.

En la segunda parte, el guión continuaba siendo el mismo, con el Sevilla controlando la posesión y generando más peligro, y el Villarreal aguantando atrás, a esperar una contra que le propiciara una ocasión clara de gol, algo que obtuvo con un pase filtrado por Bruno a Adrián, que le dejó de nuevo mano a mano con Sergio Rico, como en el primer tiempo. Al igual que entonces, el asturiano no fue capaz de definir ante el meta sevillista, y desperdició la segunda ocasión más clara de peligro para los amarillos. Minutos después, el asistente vio fuera de juego en el gol de Ben Yedder, que no llegó a subir al marcador para enfado de la parroquia local.

La última media hora de encuentro transcurrió de forma similar al resto del partido, aunque el Villarreal ya miraba más por dejar la portería a cero que en buscar el gol en la portería contraria, mientras que el Sevilla chocaba una y otra vez contra el muro amarillo que instaló Fran Escribá en el encuentro de hoy. Y también ayudó un magistral Sergio Asenjo, que volvió a demostrar de nuevo por qué es el portero menos goleado de nuestra liga. El palentino sacó prácticamente en la línea de gol el remate de cabeza a bocajarro de Iborra, que salió en el segundo tiempo para buscar nuevas formas de generar peligro en la meta contraria. Pese a los intentos sevillistas, el marcador no se movió, y el reparto de puntos fue una realidad pasados los noventa minutos reglamentarios.

El Submarino logra un valioso punto pese a las bajas de hombres de peso como Soriano o Sansone, o Álvaro González que estaba cuajando buenas actuaciones en encuentros precedentes, y el Sevilla desperdicia la posibilidad de recortar diferencias al líder, el Real Madrid, que no podrá jugar este fin de semana debido al temporal que asola nuestro país, y que ha afectado al campo de Balaídos. Empate a cero que sabe a poco para unos, y mucho para otros.