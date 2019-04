Entrevista: Enric Sanmartí. Número 1 de la Federación Catalana de Pádel

Entrevistamos a Enric Sanmartí en el espectacular Tennis Barcelona donde entrena habitualmente el actual número 1 de la Federación Catalana de Pádel. Con la simpatía por bandera, Enric nos analiza el estado actual del Pádel en nuestro país y nos revela su pronóstico para un futuro no muy lejano. Una entrevista a un verdadero profesional de este deporte, cada día más grande, que no dejará indiferente a nadie.

Padel VAVEL: ¿Nos haría una breve presentación y pequeño resumen de su Palmarés?

Enric Sanmartí: Enric Sanmartí, soy actualmente nº 1 de Catalunya junto a mi compañero Adrián Biglieri y llevamos desde el año 2010 en lo más alto. Anteriormente estuve jugando 8 años con Javier Casadesús y fuimos pareja num 1 durante los años 2002 y 2008.

Palmarés:

-Subcampeón del mundo por selecciones 2002

-Campeón de Europa por selecciones 2003

-Campeón de los Internacionales de Italia 2001

-Nº1 del ranking catalán 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010,2011,2012,2013 y 2014.

-Campeón de Catalunya Absoluto: 2003, 2004, 2005, 2007, 2011, 2012 y 2013

-Campeón del Master catalán: 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 y 2013

PV: ¿Cómo y cuándo empezó a practicar pádel?

ES: Empecé un poco de casualidad. Jugaba al tenis en el Tennis Barcelona y un amigo mío del colegio me dijo si quería jugar un campeonato de pádel, había jugado 2 o 3 veces, y decidimos jugarlo. Era el campeonato de Catalunya de cadete, y tuvimos la suerte de ganarlo. A partir de ahí, empecé a entrenar junto a otros jugadores en la Federación Catalana de Pádel a las órdenes de Javier Casadesús y Pedro Vernis.

PV: ¿Qué edad tenía?

ES: 16 años. Ahora tengo 32.

PV: ¿Hoy en día es posible vivir del pádel?

ES: Es posible si estás clasificado entre las 8-10 primeras parejas del World Padel Tour. Pero a partir de la decima o undécima, ya tienes que combinarlo con direcciones de club, dar clases… y eso al final quita tiempo y horas de entreno. Es difícil compaginarlo.

PV: ¿Es importante el papel que juegan los patrocinadores?

ES: Sí. Hoy más que nunca. Sabemos que es complicado, con la crisis muchos patrocinadores se han ido, pero otros también están aprovechando el filón del pádel ya que está siendo un boom que no para de crecer, no solo este último año sino desde sus inicios cada vez hay más seguidores, más gente jugando, más clubs, los medios también se están volcando en este deporte, etc…así que gracias a ellos los jugadores podemos dedicarnos a entrenar para llegar en las mejores condiciones en los torneos. Si no estás entre los diez primeros, estas ayudas de los patrocinadores vienen muy bien para “compensar” los premios de los torneos. Yo me permito destacar los míos que son Black Crown, Petronieves, Central Park , I-Padel y Romauto Nissan.

PV: ¿Dentro de la pista como se define, que clase de jugador es?

ES: Soy un jugador bastante completo, tanto de ataque como de defensa. Quizás mi golpe más característico es la bandeja. El pádel ha ido evolucionando, cada vez hay que intentar ser más agresivo, no perder la red, jugar mucho por debajo e intentar ganar puntos y no esperar tanto el fallo del rival.

PV: ¿Hay algún jugador referente en el mundo del pádel en el que se haya querido reflejar siempre?

ES: Siempre he dicho lo mismo. Para mí, el jugador que más me ha impresionado es Cristian Gutiérrez, es un jugador con una clase increíble, para mí lo mejor de lo mejor. Y como jugador español siempre me gusta destacar a Willy Lahoz, un jugador con una clase fuera de lo normal.

PV: ¿Qué número de ranking del WPT es ahora mismo?

ES: Actualmente estoy en el 72 y mi mejor posición ha sido el 21.

PV: ¿Cuál es su rutina deportiva?

ES: Cada semana entreno una hora y media de preparación física, luego además entreno un día con Adrián (mi compañero) y desde hace algunas semanas he incorporado un día de entreno con Alex Marín. La verdad es que tenía ganas de probar algo distinto ya que nunca antes había tenido entrenador personal y creo que puede ser una experiencia positiva.

PV: ¿Cuánto tiempo lleva con su actual pareja, Biglieri?

ES: Empezamos en junio del 2010, con lo cual 4 años, y la verdad es que muy bien, tanto dentro como fuera de la pista hemos congeniado muy bien, nos lo pasamos genial tanto en los torneos como en los entrenos. Hay que pensar que se pasan muchas horas juntos y llevarse bien es fundamental. Es verdad que cuando las cosas van bien, tiendes a verlo todo con un color diferente, pero aun así cuando hemos tenido alguna que otra derrota, lo hemos sabido llevar bien.

PV: ¿Qué otras parejas ha tenido en el circuito profesional?

ES: En Catalunya empecé en el año 1998 con Alex Soler con el cuál jugué 1 año. Al año siguiente jugué con Angel Alonso y en el año 2000 iba a jugar con Oscar Ferreón pero una lesión lo impidió…y acabé jugando con Rafa Lozano. En el año 2002 me llegó la oportunidad de jugar con Javier Casadesús quien por entonces era el número 1 y jugamos juntos hasta el año 2010 donde decidimos separar nuestros caminos y desde entonces juego con Adrián Biglieri. Durante estos años también jugué algunos torneos sueltos con Carlos Vila, Eduard Bainad, Jordi Juan y Alex Marin. A nivel WPT (antiguamente PPT o torneos FEP) empecé con Mauricio Grandes, luego jugué con Hernan Flores, Juanjo Gutiérrez, Alex Hammer y Victor Lamas.

PV: ¿Qué requisitos debe cumplir una pareja?

ES: Básicamente llevarse bien. Es verdad que normalmente la gente tiende a juntarse con una pareja de un nivel similar, pero la clave independientemente si te va bien o mal, aunque evidentemente si te va mal la gente suele cambiar mucho, es llevarse bien. No solo dentro de la pista sino fuera, se pasan muchas horas juntos, de viajes, en el coche, en el hotel y al final es un paquete en el que tienes que valorar todo: el nivel en la pista, como nos llevamos fuera, los entrenos, si hay un entrenador intentar compaginarlo, tener los mismos objetivos, inquietudes…

PV: ¿Cómo se hace esta elección antes de conocer a la persona?

ES: Cuando empecé a jugar en Catalunya tuve la suerte de fichar como jugador de un grupo de jóvenes promesas y entre nosotros íbamos jugando torneos, aunque la verdad es que nos lo tomábamos como un hobby. En el año 2002 me llegó la gran de oportunidad de jugar con Javier Casadesús quién era número 1 en aquella época y ahí empecé a entrenar de una forma más seria, con unos objetivos marcados, etc…él además fue entrenador mío en la Federación Catalana de Pádel y nos llevábamos muy bien. Y ya no volví a cambiar de pareja hasta el año 2010… En aquellos meses ya no estábamos ganando tanto Javier y yo como antes, y surgió la posibilidad de poder jugar con Adrián Biglieri. Nos llamamos para jugar un torneo y la verdad es que congeniamos muy bien. Evidentemente, si ves que vas bien con el nuevo compañero sueles continuar y ese fue nuestro caso y a día de hoy seguimos estando así. Y en el WPT es un poco más complicado. Normalmente las parejas que tuve siempre eran de fuera de Barcelona con lo cual no podíamos entrenar nunca juntos y ahí sí que dependía mas de con quien puedo jugar, quien tiene buen ranking, con quien me puedo llevar bien, ahí no los conocías tanto y te la jugabas un poquito más, pero la verdad que tuve suerte y con todos mis compañeros muy bien.

PV: ¿Con que tipo de palas se siente más a gusto?

ES: Actualmente estoy jugando con la marca Black Crown, con el modelo Pitón. Llevo ya con ella 3 años y con la marca 4. Y muy a gusto y encantado de estar con ellos, no sólo ahora, sino que espero que durante muchísimos años. A mí me gustan las palas más bien duras, con las que tienes más control y menos potencia y desde aquí agradecer a Jordi Rovirosa por confiar en mí cuando empezó en esta nueva aventura.

PV: En un partido ¿Lleva una táctica o se adapta dependiendo del partido?

ES: Normalmente con mi compañero intentamos llevar una táctica ya hablada por ambas partes antes de empezar. Sí que es verdad que quizás durante el desarrollo del juego en función de si te está funcionando o no, la puedes llegar a variar. Pero siempre antes de un partido intentamos hacer un análisis. Por suerte nos conocemos todos y con lo cual, todos sabemos cómo jugamos porqué muchas veces son muchos partidos repetidos. Pero aun así, siempre va bien recordar no solo como jugarles, sino también el último partido que jugaste contra ellos y sacar una lectura positiva.

PV: ¿Qué objetivos tiene para este 2014?

ES: Básicamente mantener la pareja número 1 con Adrián, intentar revalidar el campeonato de Catalunya absoluto e intentar también ganar el Master. Y a nivel de WPT, las tres o cuatro pruebas que jugaré pues intentar hacerlo lo mejor posible.

PV: ¿Qué comporta ser número uno? ¿Es complicado aguantar la presión?

ES: Yo no diría que es complicado aguantar la presión, lo que sí que diría es que conlleva un nivel de exigencia y motivación muy alto. Normalmente la vida de un jugador o del deportista siempre tiene baches o altibajos y para mantener esa posición se necesita una gran regularidad. Por suerte hemos mantenido siempre un buen nivel y no hemos tenido apenas lesiones. Lo más importante es la exigencia y la constancia de estar siempre ahí, es decir, jugar muchos torneos e intentar hacerlo lo mejor posible en cada uno de ellos ya que el ranking te exige siempre puntuar y al final de año te coloca según los meritos que has hecho.

PV: Cómo nº 1 catalán ¿Que mejoraría del circuito catalán?

ES: Las mejoras que propondría no son solo a nivel catalán, sino también a nivel general y de WPT y sería mejorar la difusión del pádel en los medios de comunicación. Es cierto que cada vez hay una mayor cobertura por parte de los medios pero creo aún falta. Es verdad que todo el mundo dice que hasta que no entre la televisión no se acabará de dar el salto definitivo, pero creo que hay otras formas de difundir el pádel además de la televisión. Es verdad que WPT está haciendo un esfuerzo y aquí en Catalunya también, pero faltan revistas, más portales, resultados en directo, una cobertura más instantánea, etc... Muchas veces las noticias nos llegan con “retraso” y no permite al espectador estar al día de la actualidad.

PV: ¿Cree que el circuito catalán es de los mejores de España ?

ES: Para mí es el mejor circuito que hay en España a nivel de jugadores. Creo que hay un nivel muy alto y muchos están jugando en el WPT y están muy bien clasificados. Y la prueba más significativa es que de los siete años que ha habido el campeonato de España de selecciones autonómicas, hemos ganado cuatro y en las otras tres hemos hecho final. Lo cual queda demostrado que Catalunya hoy en día es, junto con Andalucía, la comunidad con un mayor potencial a nivel español.

PV: A la hora de competir que es más importante, ¿La forma física o la psicología?

ES: Yo creo que van en paralelo. Sí que es verdad que el pádel ha evolucionado tanto que ahora mismo la exigencia física es muy alta. Yo me acuerdo que cuando empecé, casi nadie le daba importancia al tema físico y ahora en cambio la gente hace más horas de físico que de pista. Antes el pádel era mucho más lento, se jugaba en pistas de muro, había más pensamiento en defender. Ahora ya es cristal, tres metros, con mucho calor, con unas bolas que despiden mucho, hay que jugar muy agresivo. Y eso sólo se consigue estando en una forma física óptima. Y lo psicológico también es vital. No es lo mismo entrar en una pista con una buena mentalidad que entrar ya un poco derrotado. Todo va ligado. Normalmente cuando te sientes bien anímicamente también te encuentras mejor físicamente y viceversa. Yo creo que van en paralelo. Aunque si tuviera que destacar una por encima de la otra, hoy en día destacaría la forma psicológica.

PV: ¿Qué piensa sobre que el pádel este etiquetado como deporte para “pijos”?

ES: En su día cuando se etiquetó así el pádel, era verdad. Aquí en Catalunya, por ejemplo, en el año 2000 si no eras socio de un club no podías jugar a pádel. Entonces eso limitaba mucho a la gente a jugar. Por suerte esto ya no es así. Por ejemplo Madrid u otras comunidades empezaron antes con el tema de clubs donde podía pagar sólo por jugar sin ser socio, y ahora hay muchos clubes así debido a la gran cantidad de indoors, clubes nuevos, etc... Con lo cual esto da a lugar a que mucha más gente pueda jugar .Yo hoy en día sí que no diría que es un deporte de pijos. En su día creo que sí, pero ahora está abierto a todo el mundo, hay precios muy económicos para jugar, también palas, material, ropa. Es más, de hecho todos los practicantes que dicen que hay, cerca de un millón y medio o dos en España, es gracias a que toda esta gente puede jugar sin tener que ser socio de un club, que realmente es lo más caro.

PV: ¿Cómo ve el futuro al pádel?

ES: Pues está en un auge que realmente sorprende para los tiempos en los que estamos. Todo el mundo se pregunta cuál es el techo del pádel. Mi opinión es que de momento en España no veo el final aunque hay que ir con cautela. Sigo pensando que irá creciendo, no solo a nivel de torneos, la prueba más evidente es la gran cantidad de marcas de pádel que hay, de aficionados, y de clubs que están abriendo pero sólo sobrevivirán los que mejor lo hacen. Evidentemente todo tiene un límite en esta vida pero yo sigo viendo un par de años de auge y todo dependerá un poco del crecimiento del pádel en los países alrededor de España, es muy importante que por ejemplo Portugal, Francia, Italia empiecen a despertar. Hay un cierto interés tímido, pero para que España se sostenga, necesita que en otros países también haya este boom de pádel. Sino yo creo que los deportes, por muy forofos que sean en un solo país, al final tienden a morir a la larga. Por eso necesitamos que los países vecinos del resto de Europa, empiecen a apostar por este deporte que es muy fácil de practicar, puede jugar gente desde cinco a setenta años, todo el mundo se lo pasa muy bien y es el éxito en realidad.

PV: ¿Para los jugadores amateur que comienzan que les recomendaría?

ES: Lo mismo que para otro deporte. Ir pasito a pasito. Muchas veces vemos gente que quiere evolucionar o aprender más rápido de lo que uno sabe y al final cada uno tenemos unas características de juego, unas condiciones físicas, y lo importante es pasárselo bien y a partir de aquí ya se mejorará o haciendo clases o jugando campeonatos o haciendo partidos pero poco a poco sin querer dar dos pasos, sino paso a paso y poco a poco ya se verá la evolución de cada uno.

PV: ¿El paso más común quizás es comprarse la pala de 300 euros el primer día?

ES: Sí, no solo me refería a que la gente suele comprar palas caras que no hace falta, sino que cada uno tiene que pensar en sus condiciones/nivel e ir paso a paso y encontrase cómodo tanto con el monitor, como la pala a usar, etc… A veces veo gente que quiere pegarle por tres, que quiere jugar con gente mucho más buena... y así no se aprende y por eso recomiendo ir pasito a pasito, no se pueden hacer grandes pasos porque luego al final estás jugando en algo que no te corresponde, que no es tu nivel y quizás también con una pala que no se ajusta a tu juego.

Test Personal : @EnricSanmarti

GOLPE FAVORITO: La bandeja.

MANÍAS O SUPERSTICIONES: Botar dos veces la pelota antes de sacar.

RIVAL MAS DURO: Juan Martín Díaz y Fernando Belasteguin.

PELOTA QUE MÁS LE GUSTA: DUNLOP.

JUGAR DE NOCHE O DE DIA: Noche.

INDOOR o OUTDOOR: Indoor.

QUE ES LO QUE LE HACE MÁS FELIZ: Ir a la montaña con mi mujer.

SU MEJOR VIRTUD: Ser Realista.

SU PEOR DEFECTO: Decir la verdad.

SU MAYOR TEMOR: La muerte.

UN ÍDOLO: Valentino Rossi

QUE VALORA MÁS EN UNA PERSONA: La sinceridad.

UNA COMIDA: Steak Tartar.

UNA BEBIDA: Aquarius.

UN LIBRO: El SPORT (risas).

UNA PELÍCULA: American Gangster.

UNA CANCIÓN: Like a Prayer de Madonna.

UN DEPORTE: Pádel

UNA PISTA PARA JUGAR A PÁDEL: Tennis Barcelona.

UN HOBBY: Tenis.

UN LUGAR PARA VIVIR: Barcelona.

UN LUGAR PARA VISITAR: Roma.