Chicago vence sobre la bocina; Philadelphia y New England se lo toman con tranquilidad

Chicago Bears 18 - Kansas City Chiefs 17

Los Bears parecian uno de los peores (sino el peor) equipo que jugaba en toda la NFL, y digo jugaba porque su plantilla no es nada mala, tiene jugadores para hacerlo mejor aunque es claro que le falta talento para ganar partidos. Los Chiefs venian mal tras un inicio de año prometedor. En el descanso Kansas dominaba 17-3 en el marcador, parecía que podia ser un partido plácido para los locales, estaban provocando turnovers, Cutler no estaba agusto, el ataque no hacia alardes pero anotaban, Alex Smith (16/30, 181yds, 1TD) poco a poco hacia los pases justos para avanzar... hasta que en el 3ª Qtr los Bears poco a poco fueron cogiendo confianza, los locales perdieron intensidad y se metieron en un buen lío. Con 6-17 en el marcador y Chicago en la red zone, Jay Cutler(26/45, 252yds, 2TD) conectó con Marquess Wilson(6rec, 85yds, 1TD) y metieron el miedo en el cuerpo a los Chiefs, se ponian 12-17 tras fallar la conversión de 2.

Kansas se vió con la presión de avanzar para matar el reloj pero Chicago los paró y sacó desde su 33. Buen pase de 20 yardas de Cutler para Cameron Meredith(4 rec, 52yds) y se colocaron en campo contrario con 1:58 por jugarse. Finalmente con Chicago en la yarda 7 rival, Cutler recibiendo el snap con 22 segundos para el final, haciendo un fumble, recuperandolo y casi recibiendo un sack lanzó un pase para Matt Forte(18carr, 71yds / 5rec 38yds 1TD) que cogió en la end zone y puso a Chicago 18-17, marcador final del partido.

Destacar dos nombres mas en este partido, por un lado el Kicker Robbie Gould se convirtió en el máximo anotador en la historia de chicago Bears, por otro Jamaal Charles al hacer un cambio de dirección en una carrera se torció la rodilla y como eshabitual en lesiones de rodillas provocadas por giros, se rompió el ligamento cruzado anterior, o lo que es lo mismo, se perderá lo que resta de temporada, una pena ya que en 2011 volvió a sufrir la misma lesión.

Aqui la jugada decisiva del partido.

New Orleans Saints 17 - Philadelphia Eagles 39

Buen partido en ataque de los Eagles que parece que contra equipos que no tienen buena defensiva sacan todo lo que tienen en su ofensiva y meten como hoy, 39 puntos. Sam Bradford tuvo 2 intercepciones en la end zone en la primera parte y aún asi lanzó para 333 yardas en 32 de 45 intentos y 2 Touchdowns, el marcador pudo se aún mas amplio. Tuvieron un partido tranquilo los Eagles y es que los Saints no funcionan en defensa, parecia que la semana pasada mejoraban pero ante unos Cowboyes sin Romo y sin RB que destaquen... no era para tomar en cuenta. Los Saints contaron con Drew Brees que lanzó para 335 yardas con 26 de 43 intentos, 1 intercepciñon y 2 touchdowns. Los Saints parece que no van a clasificarse a playoffs mientras los Eagles luchan para estar ahí arriba en una división muy loca. Por parte de los visitantes, Willie Snead tuvo un increible partido con 6 recepciones para 141 yardas, ineficaces aún asi.

New England Patriots 30 - Dallas Cowboys 3

Los Patriots se lo tomaron con tranquilidad, tardaron en entrar en el partido, pero acabaron apalizando de nuevo a otro rival en horas bajas. Tom Brady (20/27, 275 yds, 2TD) tuvo aun asi un partido nada facil en el pocket con 5 sacks recibidos (2 de Greg Hardy, que le increpó en twitter, los últimos días) pero aún asi los Patriots daban la sensación que ganarian de lo que quisieran. Weeden (26/38, 181 yds, 1INT) hace lo que puede, lanza buenos pases para conseguir buenos 1ªs downs pero en los momentos clave del drive falla, no es un mal jugador, simplemente no es un QB con el que vas a ganar muchos partidos. Si los Cowboys no pudieron meter mas de 20 puntos a los Saints, un equipo muy flojo defensivamente, hoy se preveía que no metieran muchos puntos, en 6 se han quedado, 2 Field goals de Bailey. Edelman anotó un fantástico Touchdown para dar la puntilla a unos Cowboys que lo estan pasando realmente mal.