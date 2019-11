Fifa y Mechaal, de Marruecos a España para reinar en el 5.000 europeo

Nacieron en Tánger y en El Jebha, Marruecos, pero llegaron a España buscando una vida mejor y encontraron la gloria en una tarde de domingo de Ámsterdam que cerraba el Campeonato de Europa de atletismo. Ilias Fifa, de 27 años, y Adel Mechaal, de 26, culminaron su sueño de progreso en una recta final de infarto tras cinco kilómetros de inteligencia. Oro y plata en 5.000m con el mismo tiempo (13.40.85). Mechaal tiró antes la cabeza, pero los hombros de Fifa pasaron primero por el sensor. Con ellos, España recuperó el pulso en las pruebas de fondo y cerró el campeonato con ocho medallas, dos más que hace dos años en Zúrich.

Fifa llegaba pletórico a Holanda. Sus 13 minutos y 5 segundos eran la mejor marca europea del año. Ganó una final 35 segundos más lenta, lo que podía haberle representado un problema. Por eso lleva todo el año ajustando su velocidad para una final así. "Esperaba una carrera táctica y así ha sido. Demasiado táctica. Cuando faltaban 200 metros he pensado 'hala, adiós a la chapa' y he dicho 'tengo que acabar 4º, pero después me he visto al lado de Mechaal y si apretaba un poco podía hacerlo Al meter la cabeza pensé que era 3º".

"Ha sido una historia cuando he visto la pantalla", relataba el discípulo de Rafael Caro en el F.C.Barcelona, que pese a su ranking venía con unas expectativas bastante más bajas. Aspiraba al podio pero no se veía capaz de ganar con Haile Ibrahimov en carrera. El azerí llevó el ritmo de la prueba con el turco Aras Kaya, otro de los favoritos, casi todo el tiempo, pero sin conseguir desgastar a nadie. Mechaal salió a cada ataque y quizá por eso pudo pagarlo en el milímetro final que le privó de la victoria. "Sí, ha sido un desgaste de ataques que quizá ha pasado factura. Además he tropezado en los últimos 10 metros y quizá ahí es lo que no he podido arañar", lamentaba.

La carrera llegó a la última vuelta con la disposición de las 11 anteriores. Mechaal era 2º y Fifa 6º en un grupo de seis a punto de despegarse y luchar las medallas. Así llegaron a la última recta, con Mechaal lanzado hacia la victoria. Por detrás apareció el noruego Henrik Ingebritsen, que parecía capaz de llevarse el oro. En los últimos 10 metros quedaba otro capítulo por escribir. Fifa se echó encima con el alemán Richard Ringer. Terminaron todos en una centésima, aunque el más insatisfecho era Mechaal.

"Yo sí he venido a por el oro, por eso no estoy totalmente satisfecho", dijo un hombre que salió de la pista sin tiempo para celebrar la victoria. Después reflexionó sobre este año en el que también subió al podio, 3º, en el Europeo de cross y confirmó su mejora. En el Europeo 'indoor' de Praga llegó prometiendo ganar y lo pagó. Finalizó 6º. "Desde entonces he aprendido. Era un atleta inmaduro, osado, bueno, eso como ahora, y me creía que podía ganar cuando Kaya estaba cuatro escalones por encima. Me suicidé", reconoce después de haberse quedado con la lección.

La historia de los autores del doblete español en 5.000 -desde Gotemburgo 2006, oro de Jesús España y bronce de Juan Carlos Higuero, no había dos españoles en el podio de los cinco kilómetros- es la de la superación de las dificultades. Ilias Fifa llegó a España hace 10 años oculto en los bajos de un camión e ingresó en el centro de menores de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), hasta que se descubrió su talento para el atletismo. De la Agrupación de Atletismo de Cataluña pasó al F.C.Barcelona. Ya instalado en España, rechazó la llamada de Marruecos y obtuvo la nacionalidad por la vía rápida para poder competir el año pasado en el Mundial.

Mechaal hasta ahora se ha ganado su fama por sus dobles victorias en los campeonatos de España (1.500-3.000 en pista cubierta y 1.500 y 5.000 en aire libre el año pasado) que después no se veían refrendados en la gran competición. También por su arrogancia ante los micrófonos y por su declarado independentismo. Con la plata al cuello, sin embargo, reconoció la ayuda de la Real Federación Española de Atletismo que le ha permitido abandonar su trabajo como conserje del polideportivo de Palamós, "un trabajo de oficina de 7 horas que no me permitía descansar", explicó, y centrarse en el atletismo yéndose a entrenar a Font Romeu con Mo Farah. El otro español, el debutante Carlos Mayo llegó, 14ª, a 18 segundos del mágico doblete.